Отличная киноподборка для любителей всяческой дьявольщины.

Пять лучших фильмов про дьявола

Кто такой дьявол и как его узнать? Захватывающие киноистории от зарубежных режиссеров предоставят массу ответов.

«Изгоняющий дьявола», 1973

В центре сюжета Риган – обычная девочка, превратившаяся в жертву вселившегося в ее тело дьявола. Оскароносный ужастик, ставший эталоном будоражащего нервы кинематографического жанра, создан «королем триллеров» – режиссером Уильямом Фридкином. В основу сюжета положено литературное детище американского писателя-сценариста Уильяма Питера Блэтти. Интересно, что на съемочной площадке также присутствовал священнослужитель Джон Никола, выполнявший функцию техконсультанта.

По данным IMDb, уже долгие годы художественная кинокартина Фридкина находится в числе 250 лучших фильмов за всю историю кино.

«Дьявол и Дэниэл Уэбстер», 2004

В центре повествования – писатель, пытающийся добиться успеха на выбранном поприще. Однажды к Стоуну наведывается сам дьявол, принявший женский облик. Что же принесет главному герою намечающаяся сделка с Сатаной? По-настоящему смешная, не лишенная глубокого смысла фантастическая кинокомедия Алека Болдуина представляет собой режиссерскую интерпретацию одноименного рассказа, созданного писателем-фантастом Стивеном Винсентом Бене.

Мощный актерский состав добавляет тонкой сюжетной линии еще большего шарма.

«Омен», 2006

Это жутковатая история о паранормальном ребенке с невыносимым взглядом. Свет рампы направлен на Роберта Торна. Семья главного героя переживает личную трагедию, связанную с кончиной новорожденного сына. Служитель католической церкви советует подавленному дипломату усыновить младенца, потому как мать мальчика умерла во время родов. Отчаявшийся Роберт идет на обман, подменяя мертвое дитя чужим ребенком. Супруга Торна ничего не знает и с любовью растит маленького Антихриста. В день пятилетия Дэмиена происходит загадочное самоубийство гувернантки, и это – только начало! Фильм ужасов Джона Мура является авторской интерпретацией одноименной киноленты 1976 года, снятой продюсером и режиссером Ричардом Доннером.

«Ведьма», 2015

Время действия – тридцатые годы 17-го века. Фильм повествует о пуританском семействе, которое оставило прежнее поселение и переместилось к лесам Новой Англии, чтобы основать там фермерское хозяйство. Однако «новоселье» принесло изгнанникам череду пугающих событий. Ведь согласно старинному преданию, эти земли всегда принадлежали ведьмам. В создании кинокартины участвовали сразу четыре страны: Канада, США, Бразилия и Великобритания.

Мистический ужастик Роберта Эггерса дебютировал в Соединенных Штатах на независимом фестивале кино «Сандэнс».

«Девятые врата», 1999

В центре сюжета – богатый американец-коллекционер Борис Балкан, специализирующийся на старинных книжных изданиях оккультной тематики. Мужчина верит в дьявольскую легенду о девяти иллюстрациях, созданных самим Люцифером и спрятанных в нескольких книгах 1666 года выпуска. Отыскавшему сакральные рисунки удастся пройти девять врат подземного царства. Мистическая кинокартина с Джонни Деппом сценариста и режиссера Романа Полански создана по мотивам романа детективного испанского писателя Артуро Переса-Реверте. Борис Балкан нанимает экспертного книготорговца, чтобы получить информацию о подлинности изданий. Взявшись за прибыльный заказ, Дин Корсо вступает на таинственную и опасную тропу…