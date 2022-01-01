Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про дьявола
Киноафиша Подборки Фильмы про дьявола

Фильмы про дьявола

Все 30 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Западня для дьявола
Западня для дьявола
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы
2020, Италия
Проклятие ведьмы
Проклятие ведьмы
Смотреть онлайн
5.0
исторический, ужасы
2020, Великобритания
Они
Они
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2019, США
Соната
Соната
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, мистика
2018, Франция / Великобритания / Россия
День смерти
День смерти
4.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2018, США
Убежище дьявола
Убежище дьявола
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2017, Мексика / Чили
Тим Талер, или проданный смех
Тим Талер, или проданный смех
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
Ведьма
Ведьма
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, детектив
2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
Экзорцизм Молли Хартли
Экзорцизм Молли Хартли
4.0
ужасы
2015, Канада
Пришествие Дьявола
Пришествие Дьявола
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2014, США
Паранормальное явление: Метка дьявола
Паранормальное явление: Метка дьявола
5.0
ужасы
2014, США
Одержимая
Одержимая
6.0
триллер
2013, США
Последнее изгнание дьявола
Последнее изгнание дьявола
6.0
триллер
2010, США
Дьявол
Дьявол
Смотреть за 1 рубль
8.0
ужасы, триллер
2010, США
Одержимость Эммы Эванс
Одержимость Эммы Эванс
5.0
триллер, ужасы, драма
2010, Испания
Призрачный гонщик
Призрачный гонщик
7.0
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
Омен 666
Омен 666
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер
2006, США
Шесть демонов Эмили Роуз
Шесть демонов Эмили Роуз
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, драма, триллер
2005, США
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия, сказка
2004, США
Ослепленный желаниями
Ослепленный желаниями
7.0
мелодрама, комедия, фэнтези
2000, Германия / США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Исторический Ужасы Триллер Мистика Детектив Фэнтези Драма Комедия Боевик Сказка Мелодрама Фантастика Семейный
Страна
Все Великобритания Италия США Франция Россия Германия Мексика Чили Канада Бразилия Испания
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Отличная киноподборка для любителей всяческой дьявольщины.

Пять лучших фильмов про дьявола

Кто такой дьявол и как его узнать? Захватывающие киноистории от зарубежных режиссеров предоставят массу ответов.

«Изгоняющий дьявола», 1973

В центре сюжета Риган – обычная девочка, превратившаяся в жертву вселившегося в ее тело дьявола. Оскароносный ужастик, ставший эталоном будоражащего нервы кинематографического жанра, создан «королем триллеров» – режиссером Уильямом Фридкином. В основу сюжета положено литературное детище американского писателя-сценариста Уильяма Питера Блэтти. Интересно, что на съемочной площадке также присутствовал священнослужитель Джон Никола, выполнявший функцию техконсультанта.

По данным IMDb, уже долгие годы художественная кинокартина Фридкина находится в числе 250 лучших фильмов за всю историю кино.

«Дьявол и Дэниэл Уэбстер», 2004

В центре повествования – писатель, пытающийся добиться успеха на выбранном поприще. Однажды к Стоуну наведывается сам дьявол, принявший женский облик. Что же принесет главному герою намечающаяся сделка с Сатаной? По-настоящему смешная, не лишенная глубокого смысла фантастическая кинокомедия Алека Болдуина представляет собой режиссерскую интерпретацию одноименного рассказа, созданного писателем-фантастом Стивеном Винсентом Бене.

Мощный актерский состав добавляет тонкой сюжетной линии еще большего шарма.

«Омен», 2006

Это жутковатая история о паранормальном ребенке с невыносимым взглядом. Свет рампы направлен на Роберта Торна. Семья главного героя переживает личную трагедию, связанную с кончиной новорожденного сына. Служитель католической церкви советует подавленному дипломату усыновить младенца, потому как мать мальчика умерла во время родов. Отчаявшийся Роберт идет на обман, подменяя мертвое дитя чужим ребенком. Супруга Торна ничего не знает и с любовью растит маленького Антихриста. В день пятилетия Дэмиена происходит загадочное самоубийство гувернантки, и это – только начало! Фильм ужасов Джона Мура является авторской интерпретацией одноименной киноленты 1976 года, снятой продюсером и режиссером Ричардом Доннером.

«Ведьма», 2015

Время действия – тридцатые годы 17-го века. Фильм повествует о пуританском семействе, которое оставило прежнее поселение и переместилось к лесам Новой Англии, чтобы основать там фермерское хозяйство. Однако «новоселье» принесло изгнанникам череду пугающих событий. Ведь согласно старинному преданию, эти земли всегда принадлежали ведьмам. В создании кинокартины участвовали сразу четыре страны: Канада, США, Бразилия и Великобритания.

Мистический ужастик Роберта Эггерса дебютировал в Соединенных Штатах на независимом фестивале кино «Сандэнс».

«Девятые врата», 1999

В центре сюжета – богатый американец-коллекционер Борис Балкан, специализирующийся на старинных книжных изданиях оккультной тематики. Мужчина верит в дьявольскую легенду о девяти иллюстрациях, созданных самим Люцифером и спрятанных в нескольких книгах 1666 года выпуска. Отыскавшему сакральные рисунки удастся пройти девять врат подземного царства. Мистическая кинокартина с Джонни Деппом сценариста и режиссера Романа Полански создана по мотивам романа детективного испанского писателя Артуро Переса-Реверте. Борис Балкан нанимает экспертного книготорговца, чтобы получить информацию о подлинности изданий. Взявшись за прибыльный заказ, Дин Корсо вступает на таинственную и опасную тропу…

Выбор редакции
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Роботы и путешествия во времени: 8 фильмов, похожих на «Терминатора»
Роботы и путешествия во времени: 8 фильмов, похожих на «Терминатора»
Related video
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши