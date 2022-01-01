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Ужасы про призраков
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Ужасы про призраков

Все 41 Онлайн
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Остров фантазий
Остров фантазий
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5.0
ужасы, фантастика
2020, США
Ловец снов
Ловец снов
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3.0
ужасы, мистика
2020, США
Призраки войны
Призраки войны
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5.0
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
Пустошь тьмы и зла
Пустошь тьмы и зла
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5.0
ужасы
2020, США
Реликвия
Реликвия
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5.0
драма, ужасы, мистика
2020, Австралия / США
Оно 2
Оно 2
7.0
ужасы, триллер
2019, США
Доктор Сон
Доктор Сон
8.0
мистика, ужасы
2019, США
Проклятие Аннабель 3
Проклятие Аннабель 3
6.0
ужасы
2019, США
Z
Z
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2019, Канада
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
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7.0
ужасы
2019, США
Гретель и Гензель
Гретель и Гензель
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5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2019, США
Кукла 2: Брамс
Кукла 2: Брамс
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7.0
ужасы, мистика, триллер
2019, США
Обратный отсчет
Обратный отсчет
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6.0
триллер
2019, США
Морские паразиты
Морские паразиты
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5.0
ужасы, фантастика
2019, Ирландия / США / Великобритания
Погребальные байки
Погребальные байки
6.0
ужасы
2019, США
Час дьявола
Час дьявола
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6.0
ужасы
2019, США
Русалка на суше
Русалка на суше
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6.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
Дверь в лесу
Дверь в лесу
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3.0
триллер
2019, США
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
7.0
комедия, фэнтези, приключения
2018, США
Слендермен
Слендермен
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4.0
ужасы
2018, США
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О призраках ходит немало таинственных легенд. Многие утверждают, что видели их своими глазами, и на основе пугающих сюжетов создано немало жутких фильмов.

Пять самых страшных фильмов ужасов про призраков

Мистические бесплотные существа, по преданиям, – неприкаянные души умерших. Как правило, в кошмарных сюжетах, передаваемых из уст в уста и явно возникших не на пустом месте, в мире живых являются духи тех, кто не был похоронен с честью. Это убитые или пропавшие без вести, самоубийцы и другие несчастные, умершие не по естественным причинам. Ходит слух, что к обидчику, который не успел попросить прощения у покойного, обязательно явится его привидение, чтобы воздать по заслугам. Потревоживший покойника также столкнется с его душой.

«Реликвия», 2020

Эдна, овдовевшая женщина преклонных лет, неожиданно исчезает. Родственники приезжают, чтобы найти ее, и обнаруживают странные изменения. Многие комнаты, ранее открытые, оборудованы замками. Вещи хаотично разбросаны, повсюду осела пыль, а здание создает впечатление полного упадка. Главные герои идут в полицию, но сотрудники органов не могут прояснить ситуацию. Кей и Сэм остаются в особняке ночевать. Вскоре вдова обнаруживается в кухне, совершенно здоровая и ведущая себя как ни в чем не бывало.

Врач, осмотрев Эдну, подтверждает, что с ней все хорошо, но ее близкие чувствуют, что рядом с ними есть какие-то зловещие силы.

«Жилище», 2016

Элли и Ривер – сестры, давно потерявшие мать. Женщина погибла при странных обстоятельствах. После перенесенного горя Ривер начала испытывать слуховые галлюцинации и попала на продолжительное лечение в психиатрической больнице. Жизнь Элли сложилась удачнее – она вышла замуж и стала опекуном своей племянницы. Но семейное несчастье не дает покоя дочери погибшей. Она принимает решение купить дом со зловещей репутацией, чтобы вступить в контакт с потусторонними силами и наконец узнать, почему погибла ее мать.

Последствия ее отчаянного поступка угрожают главной героине и ее близким…

«Синистер», 2012

В дом, где несколько лет назад убили всех жителей, переезжает семья писателя Эллисона Освальта. Автор детективов специально подобрал место со зловещей историей, чтобы использовать детали происшествия в своем новом произведении. От супруги и двух дочерей мужчина скрыл пугающие факты о новом жилище. Во время переезда, разбирая вещи, Эллисон обнаруживает в мансарде проектор и несколько пленок. Шокированный хозяин дома видит на записях ужасные убийства, выполненные изощренными способами. После изучения находки в новом доме писателя начинают происходить необъяснимые события, леденящие кровь.

«Медиум», 2018

Чилийская эмигрантка Лус трудится в немецкой службе такси. Однажды она обращается в полицию за помощью, но не может даже объяснить, что случилось: странная история о преследовании потусторонним злом на ломаном немецком звучит крайне запутанно. Полицейские, чтобы хоть как-то помочь жертве, обращаются к доктору. Психиатр погружает пациентку в гипнотический транс, чтобы помочь восстановить в памяти последние события.

Но вскоре выясняется, что сам врач одержим страшной мистической силой…

«Страна призраков», 2018

Элизабет Келлер – талантливая и известная писательница, работающая в жанре ужасов. Критики и читатели в восторге от ее произведений. Но за одаренностью Бет стоит ужасное горе, которое пережила ее семья. Когда-то она с сестрой и матерью переехала в пустой дом родственников. В первую ночь на новом месте в жилище забрались преступники, и матери девочек пришлось сделать все ради спасения детей. Спустя много лет после этого в доме все еще происходят странные вещи, не дающие Келлер покоя…

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