Маниакальный психоз, посттравматическая депрессия, паранойя, одержимость, зависимость — это лишь часть из того, что исследуется в психологических триллерах. Здесь не будет жестоких расправ, багровых рек крови и монстров, приходящих в ночи. Самое страшное в психологическом триллере — это человек и его психика. Подсознание, коллективное бессознательное, комплексы и иже с ними — знание психоанализа будет вам на руку при просмотре таких картин.

Смотря психологический триллер, вы убедитесь в том, что нет существа страшнее и безжалостнее, чем человек. Страхи и надвигающаяся опасность заставят героев показать свои самые неприглядные стороны, проявить себя с худшей стороны. Не беда, если после просмотра вы усомнитесь в здравомыслии рода человеческого и пользе цивилизации, — даже в психологическом триллере есть проблески надежды.

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