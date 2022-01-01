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Психологические триллеры
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Психологические триллеры

Все 76 Онлайн
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Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
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6.0
триллер, боевик
2019, США
Райские холмы
Райские холмы
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези
2019, США
Ангел мой
Ангел мой
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма
2019, США
Идеальный пациент
Идеальный пациент
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2019, Швеция
Солнцестояние
Солнцестояние
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2019, США
Золотая перчатка
Золотая перчатка
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер, криминал
2019, Германия
Соблазн
Соблазн
5.0
триллер, драма
2019, Франция
Ядовитая роза
Ядовитая роза
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, детектив
2019, США / Италия
Русская невеста
Русская невеста
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, триллер
2019, США
Призраки Шэрон Тейт
Призраки Шэрон Тейт
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер
2019, США
Мышеловка
Мышеловка
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2019, Аргентина / Испания
Комната желаний
Комната желаний
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
Оленья кожа
Оленья кожа
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2019, Франция
Дело Коллини
Дело Коллини
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, криминал, триллер
2019, Германия
Глотай
Глотай
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер, драма
2019, США / Франция
В тихом омуте
В тихом омуте
Смотреть за 1 рубль
6.0
детектив, триллер
2019, США
Измени или умри
Измени или умри
5.0
триллер
2019, Италия
Селфи
Селфи
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2018, Россия
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
6.0
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
Море соблазна
Море соблазна
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма
2018, США
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Маниакальный психоз, посттравматическая депрессия, паранойя, одержимость, зависимость — это лишь часть из того, что исследуется в психологических триллерах. Здесь не будет жестоких расправ, багровых рек крови и монстров, приходящих в ночи. Самое страшное в психологическом триллере — это человек и его психика. Подсознание, коллективное бессознательное, комплексы и иже с ними — знание психоанализа будет вам на руку при просмотре таких картин.

Смотря психологический триллер, вы убедитесь в том, что нет существа страшнее и безжалостнее, чем человек. Страхи и надвигающаяся опасность заставят героев показать свои самые неприглядные стороны, проявить себя с худшей стороны. Не беда, если после просмотра вы усомнитесь в здравомыслии рода человеческого и пользе цивилизации, — даже в психологическом триллере есть проблески надежды.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие психологические триллеры в хорошем качестве.

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