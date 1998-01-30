6.3
6.3

Подъем с глубины

, 1998
Deep Rising
Канада / боевик, ужасы, приключения, фантастика / 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Банда наемников готовится совершить захват «Аргонавтики» – самого дорогостоящего океанского круизного лайнера в истории. Операция спланирована до мелочей, но все идет не так, как задумано, с самой первой минуты. На судне пробоина, нет никаких признаков жизни, оно обесточено и просто дрейфует по течению. На борту нет ни одного живого пассажира, зато все вокруг заляпано кровью и усыпано изуродованными трупами...

  • Триллиан была названа в честь Триши Макмиллан, персонажа из известной книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». 
  • На роль Триллиан изначально была утверждена Клэр Форлани, но из-за разногласий с режиссером она была заменена на Фамке Янссен.
  • Автоматы, используемые пиратами, – это сильно переделанные пистолеты-пулеметы М 960.
  • Харрисон Форд отказался от предложения сыграть Джона Финнегана. Отсутствие в фильме крупной звезды привело к сокращению бюджета.
  • Стивен Соммерс говорил, что очень благодарен всем, кто в купил лицензионный Blu-ray-диск фильма, поскольку лента не смогла собрать достаточно денег в кинотеатрах и продажи дисков помогли это компенсировать. 
  • Начальные сцены с несколькими сотнями статистов, отдыхающими на лайнере, снимались пять дней.

В поисках наживы отряд пиратов проникает на борт пассажирского лайнера. Это была тщательно спланированная операция, и никто не мог предугадать последующих событий. Оказавшись на корабле, они лицом к лицу сталкиваются с морским чудовищем, которое уже уничтожило пассажиров.

В ролях

Фамке Янссен
Энтони Хилд
Кевин Дж. О’Коннор
Трит Уильямс
Уэс Стьюди
Деррик О`Коннор
Режиссер Стивен Соммерс
Сценарист Стивен Соммерс
Композитор Джерри Голдсмит
Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 30 января 1998
Дата выхода
7 мая 1998 Австралия
22 апреля 1998 Бельгия
17 июля 1998 Бразилия
18 сентября 1998 Великобритания
27 мая 1999 Венгрия
28 мая 1998 Германия
3 апреля 1998 Греция
18 сентября 1998 Дания
17 июля 1998 Исландия
7 августа 1998 Испания
15 мая 1998 Италия
18 января 1999 Кувейт
12 июня 1998 Мексика
30 июля 1998 Нидерланды
15 января 1999 Польша
30 января 1998 Румыния 18
30 января 1998 США
20 августа 1998 Словакия
15 мая 1998 Таиланд
16 мая 1998 Тайвань
21 августа 1998 Турция
26 апреля 2000 Филиппины
24 июня 1998 Франция
6 августа 1998 Чехия 15+
19 июня 1998 Швейцария
3 апреля 1998 Эстония
17 апреля 1999 Южная Корея
17 октября 1998 Япония
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $11 203 026
Производство Calimari Productions, Cinergi Pictures Entertainment, Hollywood Pictures
Другие названия
Deep Rising, Agua viva, Terror profundo, Bạch Tuộc Khổng Lồ, Chobotnice, Deep Rising - Presenze dal profondo, Deep rising - uhka syvyyksistä, Deep Rising: El misterio de las profundidades, Derinlikte dehşet, Duboko izranjanje, Émergence des profondeurs, Gelmių pabaisa, Iš gelmiu, Kísértethajó, Krouaziera horis epistrofi, O barco do inferno, Octalus - Deep Rising, Octalus - Der Tod aus der Tiefe, Oht sügavikust, Śmiertelny rejs, Smrt iz dubina, Smrt pod morem, Tentacle, Tentacule, Tentáculos, The Greed, Uhka syvyyksistä, Un cri dans l'océan, Κρουαζιέρα χωρίς επιστροφή, Глибинний підйом, Підйом з глибини, Подъем с глубины, Страх от дълбините, डीप राईजिंग, ザ・グリード, 极度深寒, 深海攔截大海怪

6.3
6.1 IMDb

