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Киноафиша Подборки Фильмы про первую любовь: список лучших

Фильмы про первую любовь: список лучших

Все 144 Онлайн
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Все, что тебя касается
Все, что тебя касается
комедия 2025, Россия
6.0
Память сердец
Память сердец
драма, мелодрама 2025, Испания
7.0
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
7.0
Парни с тату. Прямо в сердце
Парни с тату. Прямо в сердце
мелодрама 2024, США
6.0
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
драма 2024, США
6.0
Все закончится на нас
Все закончится на нас
драма, мелодрама 2024, США
7.0
Подростки: Первая любовь
Подростки: Первая любовь
драма 2024, Россия
7.0
Четыре четверти
Четыре четверти
драма 2024, Россия
8.0
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
комедия 2023, Россия
6.0
Лето. Нулевые
Лето. Нулевые
комедия 2023, Россия
7.0
Катя-Катя
Катя-Катя
мелодрама, фантастика 2023, Россия
6.0
Лавстори
Лавстори
комедия, мелодрама, приключения 2022, Россия
4.0
Первая любовь
Первая любовь
мелодрама 2022, США
4.0
Французский мастер
Французский мастер
триллер, драма 2022, Россия
5.0
Прыжок
Прыжок
драма 2022, Германия
5.0
Соколиное озеро
Соколиное озеро
драма, мелодрама 2022, Канада / Франция
7.0
Моё итальянское лето
Моё итальянское лето
комедия 2022, Италия / Португалия / Сербия
4.0
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
приключения, комедия, семейный 2022, Германия
6.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
драма, мелодрама 2021, Великобритания
7.0
Папина дочка
Папина дочка
комедия, семейный, фэнтези 2020, Франция
5.0
Страна грез
Страна грез
триллер, драма 2020, США
5.0
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла
триллер 2020, Канада
6.0
Смотри как я
Смотри как я
комедия, приключения 2020, Россия
5.0
Спасти нельзя оставить
Спасти нельзя оставить
семейный, приключения 2020, Россия
2.0
Дублинские дебоширы
Дублинские дебоширы
драма 2020, Ирландия / США
6.0
Да, боже, да
Да, боже, да
драма, комедия 2020, США
5.0
Небеса подождут
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама 2020, Германия
5.0
Подсолнух
Подсолнух
драма 2020, Россия
2.0
Беги, прячься, бей
Беги, прячься, бей
боевик 2020, США
6.0
На скорости
На скорости
спорт, комедия, драма 2020, Россия
5.0
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Эта подборка фильмов предлагает глубокие и захватывающие истории о первых чувствах, о которых мы так часто мечтаем и которые так сильно оставляют отпечаток в наших сердцах. От нежных романтических драм до трогательных историй о взрослении, эти фильмы погружают нас в мир эмоций и переживаний, характерных для первой любви. Фильмы о первой любви являются путеводным светом в мире чувственного откровения и романтического исследования, позволяя нам пережить моменты волнения и нежности, которые неповторимы и незабываемы.

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