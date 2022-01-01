Фильмы про школу и подростков никогда не перестанут быть актуальными — взрослой аудитории они помогают вернуться в детство, а подросткам — найти ответы на некоторые особенно наболевшие вопросы. В нашей подборке можно найти американские фильмы про подростков, действие которых, как правило, разворачивается в старшей школе. Здесь также имеется коллекция фильмов, в основе сюжета которых – истории учителей в школах для трудных подростков. Некоторых из этих картин были отмечены авторитетными кинонаградами. Фильмы про отношения между подростками очень популярны у зрителей благодаря своей эмоциональности и отменному юмору — такое кино всегда поможет вам сгладить впечатления от неприятного дня.