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Фильмы про школу и подростков
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Фильмы про школу и подростков

Все 123 Онлайн
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Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения
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6.0
комедия, семейный
2020, США
Шесть минут до полуночи
Шесть минут до полуночи
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4.0
драма, триллер
2020, Великобритания
Еще по одной
Еще по одной
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7.0
комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
Да, боже, да
Да, боже, да
5.0
драма, комедия
2020, США
Любит — не любит
Любит — не любит
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, мелодрама
2020, Япония
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
6.0
фэнтези, приключения, семейный
2020, Дания
Робо
Робо
6.0
фантастика, семейный
2019, Россия
Простой карандаш
Простой карандаш
6.0
драма
2019, Россия
Дети моря
Дети моря
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7.0
анимация, аниме
2019, Япония
В стране Чудес
В стране Чудес
6.0
анимация, аниме
2019, Япония
Тёмная сторона
Тёмная сторона
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6.0
ужасы, триллер
2019, США
Живем как обычно
Живем как обычно
0.0
документальный
2019, Россия
Волшебное зеркало или двойные неприятности
Волшебное зеркало или двойные неприятности
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный
2019, Германия
II (Две)
II (Две)
0.0
драма
2019, Беларусь
Аутло
Аутло
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0.0
драма
2019, Россия
Кошмарный директор, или школа N°5
Кошмарный директор, или школа N°5
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Украина
Уильям. Последний неандерталец
Уильям. Последний неандерталец
5.0
приключения, драма, семейный
2019, США
Невидимка Сью
Невидимка Сью
Смотреть за 1 рубль
4.0
фэнтези, приключения
2019, Германия / Люксембург
Последний урок
Последний урок
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2019, США
Проигранное место
Проигранное место
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2018, Россия
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Фильмы про школу и подростков никогда не перестанут быть актуальными — взрослой аудитории они помогают вернуться в детство, а подросткам — найти ответы на некоторые особенно наболевшие вопросы. В нашей подборке можно найти американские фильмы про подростков, действие которых, как правило, разворачивается в старшей школе. Здесь также имеется коллекция фильмов, в основе сюжета которых – истории учителей в школах для трудных подростков. Некоторых из этих картин были отмечены авторитетными кинонаградами. Фильмы про отношения между подростками очень популярны у зрителей благодаря своей эмоциональности и отменному юмору — такое кино всегда поможет вам сгладить впечатления от неприятного дня.

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