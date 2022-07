Дублинские дебоширы, 2020

Наша рецензия

Троица безбашенных молодых людей проводит последнее лето после школы. Они хотят веселиться и отрываться по полной. Но неожиданно друзья оказываются свидетелями трагедии: маленькую девочку сбивает машина. Это меняет восприятие жизни у всех героев. Кто-то становится одержим смертью, кто-то пускается во все тяжкие. Это лето точно изменит будущее каждого из героев. В 2014 году ирландский писатель Роб Дойл выпустил свой дебютный роман Here Are the Young Men, очень тепло принятый критиками и…