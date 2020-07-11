Дублинские дебоширы, 2020

Амбициозная адаптация одноименного романа Роба Дойла рассказывает о том, как сложно бывает взрослеть, если ты впечатлительный подросток-бунтарь и понятия не имеешь, что значит быть взрослым мужчиной.
Действие фильма «Дублинские дебоширы» происходит на фоне «кельтского тигра», то есть мощного экономического роста Ирландии в начале 2000-х. Картина начинается сценой похорон, и с самого начала становится очевидно, что что-то пошло не так. Вскоре зритель знакомится с тремя главными героями истории: Керни, лидером этой группы, сильно одержимым США и представляющим собой яркий пример токсичной мужественности; Резом, более нигилистическим персонажем, который попадает в больницу после бессонной ночи; и Мэтью, самым чувствительным из этой тройки и отчаянно влюбленным в девушку по имени Джен. Легендарная компания готова насладиться своим последним летом свободы после того, как они бросили школу. Они не знают, что их ждет в будущем, но желают встать на путь саморазрушения и наполнить свою пустую жизнь экспериментами, сексом, наркотиками и безответственностью. Герои бросают вызов общественным правилам и плюют на установки мира, чтобы найти свой смысл жизни. Мятежные парни срывали уроки, разбивали машину учительницы, а в ночных клубах под воздействием алкоголя пытались найти источник энергии и хорошего настроения.
Дублинские подростки чувствуют себя потерянными и нереализованными в этом жестоком мире, поэтому жаждут чего-то, что даст им наконец возможность почувствовать себя живыми.
Фильм «Дублинские дебоширы» основан на широко известном одноименном романе писателя Роба Дойла. Автор истории написал сценарий в соавторстве с режиссером. Название литературного произведения взято из текста песни «Decades» музыкальной группы Joy Division.
Оригинальное название фильма переводится как «Вот молодой человек».
Некоторые критики сравнивают атмосферу картины с культовой лентой Дэнни Бойла «На игле» 1995 года.
Режиссером картины выступил Оуэн Мэкен («Кристиан Блэйк», «Внутри»).
Для того, чтобы передать дух вечеринки и ночного клуба, в фильме используются быстрый монтаж, красные фильтры и размытая фокусировка.
Основные съемки проходили в августе 2018 года в Ирландии.
В фильме «Дублинские дебоширы» присутствует вымышленная телевизионная программа «Big Show!».
Сцена, в которой герой Мэтью читает бессвязное письмо от Керни, на самом деле отдает дань уважения фильму Роджера Эвери «Правила секса» 2002 года.
28-й кинофестиваль «Рэйндэнс» завершился премьерой «Дублинских дебоширов».
Фильм также демонстрировался на кинофестивалях Galway Film Fleadh и Giffoni Film Festival, в которых он принимал участие в официальном конкурсе.
В фильме сыграли такие актеры, как Финн Коул («Острые козырьки», «Страна грез»), Дин-Чарльз Чепмен («1917», «Король»), Фердия Уолш-Пило («Викинги»), Аня Тейлор-Джой («Новые мутанты», «Ведьма», «Ход королевы»), Трэвис Фиммел («Ограбление президента», «План Мэгги»).
Актеры Трэвис Фиммел и Финн Коул вместе сыграли в фильме «Страна грез». Также Фиммел вместе с актером Фердия Уолшем-Пило появляется в сериале «Викинги».
Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках.