Дублинские дебоширы, 2020

Амбициозная адаптация одноименного романа Роба Дойла рассказывает о том, как сложно бывает взрослеть, если ты впечатлительный подросток-бунтарь и понятия не имеешь, что значит быть взрослым мужчиной.

Действие фильма «Дублинские дебоширы» происходит на фоне «кельтского тигра», то есть мощного экономического роста Ирландии в начале 2000-х. Картина начинается сценой похорон, и с самого начала становится очевидно, что что-то пошло не так. Вскоре зритель знакомится с тремя главными героями истории: Керни, лидером этой группы, сильно одержимым США и представляющим собой яркий пример токсичной мужественности; Резом, более нигилистическим персонажем, который попадает в больницу после бессонной ночи; и Мэтью, самым чувствительным из этой тройки и отчаянно влюбленным в девушку по имени Джен. Легендарная компания готова насладиться своим последним летом свободы после того, как они бросили школу. Они не знают, что их ждет в будущем, но желают встать на путь саморазрушения и наполнить свою пустую жизнь экспериментами, сексом, наркотиками и безответственностью. Герои бросают вызов общественным правилам и плюют на установки мира, чтобы найти свой смысл жизни. Мятежные парни срывали уроки, разбивали машину учительницы, а в ночных клубах под воздействием алкоголя пытались найти источник энергии и хорошего настроения.

Дублинские подростки чувствуют себя потерянными и нереализованными в этом жестоком мире, поэтому жаждут чего-то, что даст им наконец возможность почувствовать себя живыми.