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Дублинские дебоширы Дублинские дебоширы
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Here Are the Young Men

Дублинские дебоширы, 2020

2020 / Ирландия / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Драма с Аней Тейлор-Джой о взрослении подростка-бунтаря
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Причины посмотреть Факты О фильме

Амбициозная адаптация одноименного романа Роба Дойла рассказывает о том, как сложно бывает взрослеть, если ты впечатлительный подросток-бунтарь и понятия не имеешь, что значит быть взрослым мужчиной.

Действие фильма «Дублинские дебоширы» происходит на фоне «кельтского тигра», то есть мощного экономического роста Ирландии в начале 2000-х. Картина начинается сценой похорон, и с самого начала становится очевидно, что что-то пошло не так. Вскоре зритель знакомится с тремя главными героями истории: Керни, лидером этой группы, сильно одержимым США и представляющим собой яркий пример токсичной мужественности; Резом, более нигилистическим персонажем, который попадает в больницу после бессонной ночи; и Мэтью, самым чувствительным из этой тройки и отчаянно влюбленным в девушку по имени Джен. Легендарная компания готова насладиться своим последним летом свободы после того, как они бросили школу. Они не знают, что их ждет в будущем, но желают встать на путь саморазрушения и наполнить свою пустую жизнь экспериментами, сексом, наркотиками и безответственностью. Герои бросают вызов общественным правилам и плюют на установки мира, чтобы найти свой смысл жизни. Мятежные парни срывали уроки, разбивали машину учительницы, а в ночных клубах под воздействием алкоголя пытались найти источник энергии и хорошего настроения.

Дублинские подростки чувствуют себя потерянными и нереализованными в этом жестоком мире, поэтому жаждут чего-то, что даст им наконец возможность почувствовать себя живыми.

Фильм «Дублинские дебоширы» основан на широко известном одноименном романе писателя Роба Дойла. Автор истории написал сценарий в соавторстве с режиссером. Название литературного произведения взято из текста песни «Decades» музыкальной группы Joy Division.

Оригинальное название фильма переводится как «Вот молодой человек».

Некоторые критики сравнивают атмосферу картины с культовой лентой Дэнни Бойла «На игле» 1995 года.

Режиссером картины выступил Оуэн Мэкен («Кристиан Блэйк», «Внутри»).

Для того, чтобы передать дух вечеринки и ночного клуба, в фильме используются быстрый монтаж, красные фильтры и размытая фокусировка.

Основные съемки проходили в августе 2018 года в Ирландии.

В фильме «Дублинские дебоширы» присутствует вымышленная телевизионная программа «Big Show!».

Сцена, в которой герой Мэтью читает бессвязное письмо от Керни, на самом деле отдает дань уважения фильму Роджера Эвери «Правила секса» 2002 года.

28-й кинофестиваль «Рэйндэнс» завершился премьерой «Дублинских дебоширов».

Фильм также демонстрировался на кинофестивалях Galway Film Fleadh и Giffoni Film Festival, в которых он принимал участие в официальном конкурсе.

В фильме сыграли такие актеры, как Финн Коул («Острые козырьки», «Страна грез»), Дин-Чарльз Чепмен («1917», «Король»), Фердия Уолш-Пило («Викинги»), Аня Тейлор-Джой («Новые мутанты», «Ведьма», «Ход королевы»), Трэвис Фиммел («Ограбление президента», «План Мэгги»).

Актеры Трэвис Фиммел и Финн Коул вместе сыграли в фильме «Страна грез». Также Фиммел вместе с актером Фердия Уолшем-Пило появляется в сериале «Викинги».

Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках. 

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера онлайн 27 апреля 2021
Премьера в мире 11 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен
В ролях
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Дин-Чарльз Чепмен
Дин-Чарльз Чепмен
Ралф Айнесон
Ралф Айнесон
Финн Коул
Финн Коул
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дублинские дебоширы 3 постера
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Дублинские дебоширы
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Троица безбашенных молодых людей проводит последнее лето после школы. Они хотят веселиться и отрываться по полной. Но неожиданно друзья оказываются свидетелями трагедии: маленькую девочку сбивает машина. Это меняет восприятие жизни у всех героев. Кто-то становится одержим смертью, кто-то пускается во все тяжкие. Это лето точно изменит будущее каждого из героев. В 2014 году ирландский писатель Роб Дойл выпустил свой дебютный роман Here Are the Young Men, очень тепло принятый критиками и…
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