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Киноафиша Подборки Фильмы на вечер с девушкой

Фильмы на вечер с девушкой

Вечер с девушкой — это не просто выбор фильма, а способ провести время вместе и создать правильное настроение. Иногда хочется лёгкой романтической истории или комедии, иногда — более тёплого и эмоционального кино про отношения, а иногда просто фильма, который приятно смотреть вдвоём без лишних разговоров.

Мы собрали фильмы на вечер с девушкой, которые подходят для разных сценариев: для свидания дома, спокойного вечера после работы или просто совместного отдыха.

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Вот это драма!
Вот это драма!
мелодрама, комедия, драма 2026, США
6.0
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
мелодрама 2026, Россия
6.0
Касса невест
Касса невест
мелодрама, комедия 2026, Россия
7.0
Пропасть
Пропасть
триллер 2026, Россия
6.0
Всё, что мы потеряли
Всё, что мы потеряли
драма, мелодрама 2026, Испания / США
5.0
Материалистка
Материалистка
мелодрама 2025, США
6.0
Вы сердечно приглашены
Вы сердечно приглашены
комедия 2025, США
5.0
Грозовой перевал
Грозовой перевал
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Анора
Анора
драма 2024, США
6.0
Мысли о тебе
Мысли о тебе
драма 2024, США
6.0
Творец слез
Творец слез
драма, фэнтези, мелодрама 2024, Италия
5.0
Прикосновение
Прикосновение
драма, мелодрама 2024, Исландия / Великобритания
8.0
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь
мелодрама 2024, Франция
5.0
Моя вина
Моя вина
драма 2023, Испания
6.0
Кто угодно, кроме тебя
Кто угодно, кроме тебя
комедия, мелодрама 2023, США
6.0
Зависнуть в Палм-Спрингс
Зависнуть в Палм-Спрингс
комедия, мелодрама, фантастика 2020, США / Гонконг
7.0
Начни сначала
Начни сначала
комедия 2018, США
6.0
До встречи с тобой
До встречи с тобой
мелодрама 2016, США
7.0
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.0
Один день
Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
7.0
Предложение
Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
7.0
Вечное сияние чистого разума
Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.0
Дневник памяти
Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.0
Влюбись в меня, если осмелишься
Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.0
10 причин моей ненависти
10 причин моей ненависти
мелодрама, комедия, драма 1999, США
7.0
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Какие фильмы подходят для вечера с девушкой

Лучше всего для вечера с девушкой подходят лёгкие и эмоциональные фильмы, которые не требуют сложного погружения и сразу создают комфортную атмосферу. Это может быть романтическое кино, истории про отношения или просто тёплые фильмы, которые приятно смотреть вдвоём после дня дел.

Главное — чтобы фильм не перегружал сюжетом, не затягивался в тяжёлую драму и оставлял ощущение лёгкости и уюта после просмотра.

Лёгкие комедии и романтика

Романтические комедии — один из самых безопасных и популярных вариантов для вечера с девушкой. Такие фильмы легко включить без долгих раздумий: они обычно понятные, смешные и с романтической линией, которая создаёт нужное настроение.

Также хорошо подходят лёгкие фильмы про отношения и современные романтические истории — они помогают расслабиться и провести время вместе без напряжения и “не зашло или зашло”.

Что ещё посмотреть

Если хочется больше эмоций, можно выбрать мелодрамы или более драматичные истории про любовь и отношения. Такие фильмы для вечера с девушкой уже сильнее вовлекают эмоционально и часто дают повод обсудить сюжет после просмотра.

В отдельных подборках можно найти как лёгкие романтические фильмы, так и более глубокие мелодрамы — под разное настроение и формат вечера.

Если вы ищете что-то особенное для совместного просмотра, у нас есть две отдельные подборки под разное настроение:

  • «Фильмы на вечер для пары» - Камерные истории, которые сближают. Без лишнего пафоса — просто кино, после которого хочется говорить и быть рядом.
  • «Романтические комедии» - Лёгкость, юмор и гарантированный хэппи-энд. Когда хочется просто улыбнуться и провести время без лишних переживаний.

Последнее обновление подборки: 15.05.2026

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