От боевиков до драм: 8 лучших фильмов про матерей

Напряженный боевик с Дженнифер Лопес и нежная автобиографическая драма « Обещание на рассвете » — фильмы о маме могут быть необычайно разными, но все они так или иначе говорят о том, какую важную роль мать (или ее отсутствие) играет в жизни любого человека.

Совсем недавно мы любовались тем, как Дженнифер Лопес примеряла свадебное платье в фильмах « Первый встречный » и « Моя пиратская свадьба », а теперь актриса предстает перед нами в роли матери, отчаянно пытающейся защитить свою дочь от преступников. Ее героиня — профессиональный киллер. Когда-то женщина вынуждена была отдать свою дочь в приемную семью. Много лет спустя ее враги выходят на след девочки, и теперь женщина бросается в жестокую борьбу не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить своего ребенка. Помимо того, чтобы расправиться с противниками, героине Лопес также предстоит наладить отношения с дочерью-подростком, которую она никогда не видела.

Чем интересен: режиссер «Матери» Ники Каро — далеко не новичок в историях о сильных женщинах. Ей принадлежит драма с Шарлиз Терон « Северная страна » о женщине, которая, чтобы в одиночку вырастить детей, устраивается работать на шахту; основанная на реальных событиях пронзительная история о польской семье, спасшей во время Второй мировой войны несколько сотен евреев, « Жена смотрителя зоопарка »; а также игровая адаптация « Мулан ».

Премьера фильма состоялась сегодня на платформе Netflix.

Мать

Датский триллер об успешном психологе Сюзанне Хартман, в кабинет которой однажды приходит необычный молодой человек. Едва начав сеанс, женщина понимает, что ее новый клиент — опасный маньяк, убивающий беременных женщин. Будучи у него в заложниках, Сюзанна вынуждена начать терапию и попытаться понять, что толкнуло убийцу на преступления, а также выяснить, как несчастливое детство и отказавшаяся от него мать повлияли на его становление.

Чем интересен: «Последний клиент» — скрупулезное психологическое исследование того, как детские травмы влияют на личность человека, и режиссерское размышление о том, насколько родители несут ответственность за поступки своих детей. А финальный твист добавит фильму дополнительную пищу для размышлений.

Последний клиент

Эксцентричная экшен-комедия о девушке, которая решает пойти по стопам своей матери в, мягко говоря, не самом обычном роде деятельности. Дело в том, что мать Сэм — наемная убийца, которая когда-то оставила ее, чтобы спастись. Спустя пятнадцать лет Сэм, как и ее мать Скарлетт, становится киллером. Когда девушка идет наперекор собственному боссу и за ней начинается настоящая охота, на помощь ей неожиданно приходит мама с бывшими напарницами, которые готовы задать жару обидчикам Сэм.

Чем интересен: потрясающим актерским составом. Роль Сэм исполнила прославившаяся ролью Небулы в фильмах киновселенной Marvel Карен Гиллан , роль ее эксцентричной матери досталась «Серсее Ланнистер» Лине Хиди , а в числе подружек Скарлетт можно заменить оскароносную Мишель Йео .

Пороховой коктейль

Не буди в ней зверя (2019)

На что готова пойти женщина, пытаясь защитить своих детей? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает криминальный триллер «Не буди в ней зверя» со звездой « Тюдоров » Сарой Болджер в главной роли. Ее героиня Сара — овдовевшая мать двоих детей, чьего мужа убили на улице прямо на глазах у шестилетнего сына. После этого мальчик перестал разговаривать, а полиция толком и не стала заниматься поисками убийцы. Однажды в доме Сары появляется вор Тито, скрывающийся от преступников, которых он ограбил. С этого начинается странная история их взаимосуществования. Когда Тито практически делает дом Сары своим убежищем, женщина решает взять инициативу в свои руки.

Чем интересен: фильм неплохо прокатился по фестивалям, завоевав приз BritFlicks за лучший британский фильм ужасов и «Приз зрителей» за оригинальность на Фестивале фильмов ужасов в Молинсе.

Не буди в ней зверя

Пронзительная драма о силе материнской любви с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нинэ . Фильм рассказывает о непростой судьбе писателя Ромена Гари, который благодаря поддержке и любви матери с детства знал, что добьется небывалых успехов. Несмотря на трудное детство, проведенное в Польше, последующее бегство из страны из-за страха преследования за еврейское происхождение и участие во Второй мировой войне, Гари удалось справиться с выпавшими на его долю испытаниями и добиться значительных успехов не только на литературном поприще, но и на дипломатическом.

Чем интересен: фильм снят по одноименной автобиографической книге Ромена Гари. Роман также был экранизирован в 1970 году французским режиссером Жюлем Дассеном, но эта версия не получила широкой популярности.

Обещание на рассвете

Оскароносная драма Мартина Макдоны с Фрэнсис Макдорманд , Сэмом Рокуэллом и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Видя бездействие полиции, Милдред Хейс — мать жестоко убитой девочки-подростка — решает взять правосудие в свои руки и арендует пустующие билборды на въезде в город, где размещает надписи с упреками в адрес местного шерифа. Это приводит к вспышке противостояния между горожанами и полицией, а также неожиданному перерождению некоторых обитателей городка.

Чем интересен: режиссер Мартина Макдона — известный драматург. Успех пришел к нему в 1997 году с выходом пьесы «Королев красоты из Линейна». С тех пор любая пьеса Макдоны — событие в театральном мире, а его фильмы неизменно привлекают к себе интерес, в первую очередь оригинальными сценариями, полными абсурда и изобретательных диалогов.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Криминальный триллер Клинта Иствуда с Анджелиной Джоли в роли женщины, отчаянно пытающейся отыскать своего сына. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1920-х. Кристин Коллинз — обычная телефонистка, которая воспитывает девятилетнего сына. Когда однажды мальчик не возвращается из школы, обеспокоенная мать обращается в полицию. К счастью, мальчика вскоре находят. Но несмотря на то, что все вокруг твердят о счастливом воссоединении, Кристин уверена, что найденный ребенок — не ее сын. Женщина в одиночку начинает бороться с системой, готовой объявить ее сумасшедшей и закрыть дело.

Чем интересен: фильм снят по реальной истории, известной как Вайнвилльские убийства. В 1928 году в окрестностях Лос-Анджелеса были похищены четверо мальчиков. Тело одного из них — Уолтера Коллинза — так и не нашли. Его мать Кристин Коллинз до конца жизни верила, что мальчик сумел выжить, и не оставляла попыток его найти.

Подмена

Отношения с матерью — один из ключевых мотивов творчества Педро Альмодовара . На этот раз он погружается в закоулки сознания убитой горем женщины Мануэлы, потерявшей в аварии единственного сына. Прочитав его дневник, озаглавленный как «Все о моей матери», Мануэла узнает, что больше всего на свете сын мечтал узнать, кто же его отец. Женщина отправляется в Барселону, чтобы отыскать своего бывшего любовника, и по пути находит не только его, но и молодую монахиню, чья судьба причудливо переплетается с ее.

Чем интересен: в фильме «Все о моей матери» Альмодовара исследует не только природу детско-родительских отношений, но и взаимодействие и взаимопроникновение жизни и искусства. В фильме немало отсылок к культовым картинам: « Трамваю “Желание” » с Вивьен Ли , « Все о Еве » с Бетт Дэвис и « Премьере » с Джиной Роулендс.