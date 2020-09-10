Беги, прячься, бей, 2020

Главная героиня – обычная старшеклассница Зои Халл, которая пытается пережить смерть своей матери Дженнифер. Ко всему прочему, после трагических событий отношения дочери с отцом стали более напряженными и холодным. Девушка пытается отвлечься от семейных проблем и сосредоточиться на старшей школе. В один из дней по дороге на учебу Зои становится свидетелем того, как ее одноклассник Крис закладывает странное устройство в поле, однако она списывает все это на простую шутку и идет дальше по своим делам.
Лучший друг героини пытается пригласить ее на выпускной, но это приводит к неловкой ситуации, из-за чего Зои приходится бежать в уборную. Тем временем в школьную столовую врезается фургон с четырьмя стрелками. Тристан Вой, лидер группы, приказывает своим сообщникам Крису, Анне и Кипу начать убивать подростков. Эти ребята были обычными мишенями для издевательств, но сейчас решили открыть огонь по своим сверстникам. Захватчики поручают ученику, имеющему доступ к странице школы в Facebook, вести прямые трансляции. Они также требуют от каждого вести стримы, чтобы весь мир видел, что происходит сейчас внутри учебного учреждения. Учащиеся, охваченные паникой, делают то, что прикажут им одноклассники с оружием.
В это время Зои пытается спастись через потолок здания, не привлекая к себе лишнего внимания, и выбирается из школы. Однако вместо того, чтобы скорее добраться до дома, девушка решает противостоять террористам и помочь своим друзьям сбежать. Она использует свой ум и навыки выживания для того, чтобы бороться за собственную жизнь и жизни одноклассников.
Многие критики заметили явное сходство фильма с «Крепким орешком», отметив, что Зои очень похожа на Джона Макклейна. Он тоже избегает первоначального захвата заложников, а затем бегает по зданию, нанося вред противникам, в это время антагонисты для общения используют рации. Когда Зои включает пожарную сигнализацию, Тристан говорит, что это рано, но не неожиданно, что является почти прямой цитатой ещё одного персонажа «Крепкого орешка» Ганса Грубера.
Это первый полнометражный фильм, выпущенный консервативной медиа-компанией Daily Wire.
Фильм создан далласской студией Cinestate, которую обвинили в небезопасных условиях труда и сексуальных домогательствах. Адам Донаги был исполнительным продюсером картины, но его имя было удалено перед выпуском фильма.
Согласно статье в Daily Beast 2021 года, некоторые члены съемочной группы сожалели о работе над фильмом после того, как узнали, что он был приобретен The Daily Wire.
Согласно статье в Daily Beast 2021 года, несколько участников проекта «Беги, прячься, бей» ушли во время съемок, в том числе первый помощник режиссера Мег Битти.
В начале фильма угол отверстия пули в окошке не соответствует углу выстрела, произведенного отцом героя.
Патроны для дробовика Зои заряжаются не только без обжима или видимого выстрела, но и без капсюлей. Это явно пустой реквизит.
Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале.
В статье The Daily Beast от 2021 года утверждается, что разделка оленя в фильме была снята с участием настоящего животного и охотника. Затем тушу заморозили, чтобы позже использовать ее в крупных планах. Обнаружив это, гример Мадлен Роуз (выступающая в качестве второго помощника режиссера картины) была возмущена и отказалась работать в таких условиях, после чего исполнительный продюсер Адам Донаги высмеял ее и заставил покинуть проект.
17-летняя Зои оказывается в школе, захваченной школьниками-террористами, которые заставляют заложников вести онлайн трансляцию проиходящего. Зои использует свой ум и навыки выживания, чтобы бороться за свою жизнь и жизнь своих одноклассников против группы школьных стрелков, которые все транслируют в прямом эфире. Вопреки принятому протоколу, девушка решает дать жесткий отпор террористам и сделать все, чтобы запомнили ее, а не школьных стрелков. Началось все с того, что девушка пришла в школу, а кончилось настоящей войной...