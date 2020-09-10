Беги, прячься, бей, 2020

Главная героиня – обычная старшеклассница Зои Халл, которая пытается пережить смерть своей матери Дженнифер. Ко всему прочему, после трагических событий отношения дочери с отцом стали более напряженными и холодным. Девушка пытается отвлечься от семейных проблем и сосредоточиться на старшей школе. В один из дней по дороге на учебу Зои становится свидетелем того, как ее одноклассник Крис закладывает странное устройство в поле, однако она списывает все это на простую шутку и идет дальше по своим делам.

Лучший друг героини пытается пригласить ее на выпускной, но это приводит к неловкой ситуации, из-за чего Зои приходится бежать в уборную. Тем временем в школьную столовую врезается фургон с четырьмя стрелками. Тристан Вой, лидер группы, приказывает своим сообщникам Крису, Анне и Кипу начать убивать подростков. Эти ребята были обычными мишенями для издевательств, но сейчас решили открыть огонь по своим сверстникам. Захватчики поручают ученику, имеющему доступ к странице школы в Facebook, вести прямые трансляции. Они также требуют от каждого вести стримы, чтобы весь мир видел, что происходит сейчас внутри учебного учреждения. Учащиеся, охваченные паникой, делают то, что прикажут им одноклассники с оружием.

В это время Зои пытается спастись через потолок здания, не привлекая к себе лишнего внимания, и выбирается из школы. Однако вместо того, чтобы скорее добраться до дома, девушка решает противостоять террористам и помочь своим друзьям сбежать. Она использует свой ум и навыки выживания для того, чтобы бороться за собственную жизнь и жизни одноклассников.