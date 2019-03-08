Да, боже, да, 2020

Элис – правильная и порядочная девушка-подросток, посещающая строгую католическую школу. Мир героини не подготовил ее к неожиданному, но естественному половому созреванию. В школе Элис секс всячески осуждается: уроки сексуального образования ведет священник, в коридорах развешаны плакаты, призывающие к воздержанию, под запретом не только секс до брака, но и мастурбация. Элис относится ко всему этому серьезно и искренне обеспокоена, когда сцена в «Титанике» начинает ее заводить. Девушка переживает, что теперь она может попасть в ад.

На дворе 1999 год, и, как и все подростки, Элис увлечена недавно появившимся в ее жизни интернетом. Однажды какой-то незнакомец пишет ей электронное письмо и предлагает заняться виртуальным сексом. Элис настолько ошарашена, что не может сдержать себя. Именно в этом чате она в первый раз узнает, каково это быть — возбужденной. С этого момента начинается ее исследование собственного тела и переосмысление религиозных догматов католической школы.

В следующий понедельник в школе распространяются слухи о том, что Элис мастурбировала своему однокласснику на вечеринке в прошедшие выходные. Девушка, конечно, отрицает это, но против своей воли приобретает репутацию шлюхи. Слух достигает и учителей школы, из-за чего Элис теперь запрещено служить на мессе. Пытаясь справиться с позором и стыдом, девушка признается отцу Мерфи, что она смотрела, как другие люди занимаются сексом. Элис решает окончательно вернуться на праведный путь и вместе со своей лучшей подругой отправляется на выходные в религиозный лагерь. Она надеется найти здесь утешение, но встречает парня по имени Крис.