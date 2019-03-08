Да, боже, да, 2020

Элис – правильная и порядочная девушка-подросток, посещающая строгую католическую школу. Мир героини не подготовил ее к неожиданному, но естественному половому созреванию. В школе Элис секс всячески осуждается: уроки сексуального образования ведет священник, в коридорах развешаны плакаты, призывающие к воздержанию, под запретом не только секс до брака, но и мастурбация. Элис относится ко всему этому серьезно и искренне обеспокоена, когда сцена в «Титанике» начинает ее заводить. Девушка переживает, что теперь она может попасть в ад.
На дворе 1999 год, и, как и все подростки, Элис увлечена недавно появившимся в ее жизни интернетом. Однажды какой-то незнакомец пишет ей электронное письмо и предлагает заняться виртуальным сексом. Элис настолько ошарашена, что не может сдержать себя. Именно в этом чате она в первый раз узнает, каково это быть — возбужденной. С этого момента начинается ее исследование собственного тела и переосмысление религиозных догматов католической школы.
В следующий понедельник в школе распространяются слухи о том, что Элис мастурбировала своему однокласснику на вечеринке в прошедшие выходные. Девушка, конечно, отрицает это, но против своей воли приобретает репутацию шлюхи. Слух достигает и учителей школы, из-за чего Элис теперь запрещено служить на мессе. Пытаясь справиться с позором и стыдом, девушка признается отцу Мерфи, что она смотрела, как другие люди занимаются сексом. Элис решает окончательно вернуться на праведный путь и вместе со своей лучшей подругой отправляется на выходные в религиозный лагерь. Она надеется найти здесь утешение, но встречает парня по имени Крис.
Данный фильм является художественной экранизацией одноименной короткометражной картины «Да, боже, да», вышедшей в интернете в 2017 году. Режиссером короткометражки и полнометражного фильма стала Карен Мэйн. Это дебютная режиссерская работа Мэйн. Она также стала соавтором сценария фильма «Свой ребенок» 2014 года, который рассказывает о сложной личной жизни стенд-ап комика.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале SXSW в 2019 году, где фильм получил специальный приз жюри за лучший ансамбль.
Фильм имеет весьма скромный хронометраж – 78 минут. Хронометраж короткометражной версии – 11 минут.
Главную роль сыграла актриса Наталия Дайер. Она же снялась и в короткометражном варианте «Да, боже, да». Дайер больше всего известна ролью Нэнси в популярном сериале «Очень странные дела». Также актриса появлялась в фильмах «Бархатная бензопила», «Я верю в единорогов», «Целитель». В фильме можно увидеть Тимоти С. Саймонса («В поисках Аляски», «Вице-президент»), Франческу Реале («Очень странные дела»), Алишу Боэ («13 причин почему»).
Франческа Реале и Наталия Дайер ранее снимались вместе в сериале «Очень странные дела».
«Киркос» в религиозном лагере, показанный в фильме, — это игра на ретрите в Кайросе, в котором участвуют католические старшеклассники по всей стране. Ученикам не разрешено делиться тем, что происходит в Кайросе, со студентами, которые еще не учились там.
«Да, боже, да» является фильмом от продюсеров «Зови меня своим именем», «Патти Кейкс», «Маяк», «Милая Фрэнсис», «Прислуга».
Ученица старших классов католической школы про имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неё завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит её жизнь навсегда.