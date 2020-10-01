Небеса подождут, 2020

16-летняя Штеффи только что окончила среднюю школу и с нетерпением ждет классной поездки в Париж с подружками и романтической ночи, которую она пообещала своему парню Фабиану и которую они оба ждали с тех пор, как начали встречаться. Ее план выучиться на полицейского уже разработан, а это значит, что взрослая жизнь не за горами. На плановом медицинском осмотре перед поездкой в Париж Штеффи и ее родители узнают шокирующий диагноз: неоперабельный рак и жить совсем юной девушке осталось менее года.
В то время как ее мать Ева (Хайке Макач) пытается защитить Штеффи от всего мира, в том числе от школьной поездки в Париж, а ее отец Франк (Тиль Швайгер), протестантский священник, ставит под сомнение все, во что он когда-либо верил, Штеффи полна решимости убежать от своей судьбы. На стареньком пикапе, который ее отец специально подготовил для дочери-выпускницы, и после неожиданного знакомства с харизматичным цирковым акробатом Стивом (Макс Хубахер), который, в свою очередь, тоже находится в бегах и прячется от своего строгого отца (Юрген Фогель), они вместе отправляются в авантюрное путешествие по живописной Франции. Вслед за ними придется выехать и матери с безмолвно страдающим отцом, которые отчаянно хотят вернуть дочь домой и начать курс химиотерапии. Тем временем молодые люди будут кататься на коровах, валяться в снегу, доберутся до Парижа, а также не раз попадут в серьезные передряги. Для Штеффи это начало захватывающего путешествия, подпитываемого жаждой жизни и стремлением узнать, чего она действительно хочет в оставшееся время...
Фильм был вдохновлен реальной историей шестнадцатилетней Стефани Папе и одноименной книгой, написанной ее отцом Фрэнком Папе в 2017 году.
В фильме снялись одни из самых известных современных актеров Германии, в том числе Бенно Фюрманн («Вавилон-Берлин»), Юрген Фогель («Команда»), Ясмин Герат («Команда»), Инка Фридрих («Лето на балконе») и Дитмар Бер («Таторт»).
Кинокартина была создана при поддержке немецкой кинокомпании UFA Fiction и в сотрудничестве с RTL.
Томас Вашш выступил продюсером и сценаристом фильма в соавторстве с Катей Киттендорф.
Съемки прошли в 2019 году на родине режиссера, в северном Рейне-Вестфалии, а также во Франции и Баварии.
Режиссер Андре Эркау вырос в Бремене. После завершения актерского образования работал в театре и на телевидении. В 2001 году он начал изучать режиссуру в Академии медиаискусств в Кельне. Он закончил учебу в 2005 году, сняв свою дипломную работу под названием «37 ohne Zwiebeln». Этот короткометражный фильм получил более двадцати кинопремий и в 2006 году стал одним из самых успешных короткометражных фильмов Германии.
Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2020 года.
Картина была показана в Москве в ноябре в рамках 19-го фестиваля немецкого кино, а в российский прокат выйдет 14 января 2021 года.
В оригинале название звучит, как «Боже, какой же ты осел!», из-за чего картина собрала немало критики среди немецких зрителей.
Многие поклонники уже провели параллели с легендарным фильмом немецкого режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес».
Штеффи всего 16, ее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка с классом в Париж. Но после неожиданного вердикта врачей всё это придется отменить: Штеффи ждет серьезное лечение в больнице. Однако жизнь у человека всего одна, и молодость тоже дается один раз. Как быть, если ты еще ничего толком не успел попробовать в этой жизни? Встреча со Стивом становится для юной девушки тем поворотным моментом, который всё меняет. Вместе они отправляются в отчаянное путешествие вдвоем на машине, несмотря на все запреты…