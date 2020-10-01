Небеса подождут, 2020

Фильм был вдохновлен реальной историей шестнадцатилетней Стефани Папе и одноименной книгой, написанной ее отцом Фрэнком Папе в 2017 году.

В фильме снялись одни из самых известных современных актеров Германии, в том числе Бенно Фюрманн («Вавилон-Берлин»), Юрген Фогель («Команда»), Ясмин Герат («Команда»), Инка Фридрих («Лето на балконе») и Дитмар Бер («Таторт»).

Кинокартина была создана при поддержке немецкой кинокомпании UFA Fiction и в сотрудничестве с RTL.

Томас Вашш выступил продюсером и сценаристом фильма в соавторстве с Катей Киттендорф.

Съемки прошли в 2019 году на родине режиссера, в северном Рейне-Вестфалии, а также во Франции и Баварии.

Режиссер Андре Эркау вырос в Бремене. После завершения актерского образования работал в театре и на телевидении. В 2001 году он начал изучать режиссуру в Академии медиаискусств в Кельне. Он закончил учебу в 2005 году, сняв свою дипломную работу под названием «37 ohne Zwiebeln». Этот короткометражный фильм получил более двадцати кинопремий и в 2006 году стал одним из самых успешных короткометражных фильмов Германии.

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2020 года.

Картина была показана в Москве в ноябре в рамках 19-го фестиваля немецкого кино, а в российский прокат выйдет 14 января 2021 года.

В оригинале название звучит, как «Боже, какой же ты осел!», из-за чего картина собрала немало критики среди немецких зрителей.

Многие поклонники уже провели параллели с легендарным фильмом немецкого режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес».