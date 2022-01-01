Это особый день в жизни каждого подростка. Выпускной бал – это не просто главный шаг во взрослую жизнь. Это еще и день, когда молодые люди надеются на какое-то чудо и ждут чего-то невероятного. Девочки месяцами выбирают праздничное платье, а юноши мечтают провести самый лучший вечер в своей жизни.

Пять лучших фильмов про выпускной бал в школе

В старших классах выпускная вечеринка многим кажется пределом мечтаний. Главные герои подборки тоже стремятся показать себя с лучшей стороны. Красивые наряды, идеальный партнер, танцы до упада – это то, чем грезит каждый подросток. Вот только выпускной бал пройдет гладко не у всех.

Американский пирог

Классическая молодежная комедия стала настолько культовой, что в дальнейшем создатели сняли еще несколько частей. Главные герои этой истории – четыре старшеклассника. Через несколько недель они собираются грандиозно отметить школьный выпускной. Но до этого момента друзья должны сделать одно важное дело. Все они – девственники. Поэтому парни дают друг другу обещание – провести ночь с девушкой до того, как поступят в колледж.

Вот только сделать это будет не так-то просто, и каждому из них придется столкнуться с многочисленными препятствиями.

10 причин моей ненависти

Этот современный фильм является вольной адаптацией пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». В центре повествования – выпускница школы Кэт. У девушки непростой характер, поэтому она с трудом ладит с представителями противоположного пола. Ее младшая сестра Бьянка, напротив, пользуется популярностью у парней. Но отец не разрешает ей устраивать свидания до тех пор, пока Кэт не найдет себе парня. И тогда Бьянка подговаривает своего возлюбленного устроить личную жизнь сестры.

Вот только Патрик, которого они выбирают для этого, совершенно не нравится своенравной девушке.

Это все она

Романтический фильм считается классикой, заложившей основы жанра молодежной комедии. Действие ленты происходит в одной из школ Калифорнии. Порядки здесь устанавливает красивая пара. Зак и Тейлор считались образцом для подражания у всех выпускников. Но незадолго до бала девушка бросает парня ради звезды реалити-шоу. Зак намерен стать королем выпускного вечера, а потому собирается выбрать новую подружку. Он спорит со своим лучшим другом о том, что сможет сделать красотку из любой, даже самой невзрачной девушки.

Его выбор падает на Лейни – школьницу, которая сторонится шумных компаний и популярных парней.

Список «Гори все огнем»

Бретт – один из лучших учеников выпускного класса. Он успевает хорошо учиться, а также отлично играет на музыкальном инструменте. Лучшие колледжи страны готовы принять его на учебу. Для парня все меняется в тот миг, когда школьные хулиганы решают устроить грандиозное шоу. Невинный на первый взгляд розыгрыш приводит к тому, что здание школы взрывается. И винят в этом главного героя, ведь именно он попал на запись видеокамеры. Бретт решает взять на себя ответственность, из-за чего рушит собственную жизнь.

Но для выпускника это единственный шанс наконец начать жить на полную катушку.

Выпускной

Существует несколько фильмов с этим названием. Речь идет о ленте 2011 года, в которой старшеклассники готовятся к главному событию своей взрослой жизни. Нова вместе со своими подругами входит в комитет выпускного бала. Девушка хочет, чтобы все прошло идеально. Но при этом понимает, что ее безудержно тянет к главному школьному бунтарю. А тот не горит желанием посещать вечеринку. Джесси ведет себя так, будто ему нет дела ни до чего в жизни.