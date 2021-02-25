История непростых взаимоотношения дедушки и внука, помешанных на быстрой езде. Первый посвятил жизнь картодрому, второй — стритрейсингу. Предстоящее лето преподнесет дальним родственникам немало сюрпризов. Владимир Стеклов и Денис Нурулин в спортивной драме об автогонках Павла Игнатова «На скорости».

Егор Матвеевич — человек старой закалки. Его путь в качестве тренера по картингу начался еще в советскую эпоху. За плечами мужчины десятки взращенных чемпионов международного уровня, сумевших вписать свое имя в историю. Каждый рабочий день бывшего гонщика расписан по часам. Следуя строгой дисциплине, старик отдается профессии без остатка. Он находится на картодроме круглосуточно, забывая о друзьях и родственниках. Устав Егора нарушает появление внука Артема, отправленного родителями на лето в Краснодар.

Своенравный старшеклассник не представляет жизни без вождения, копаясь в гараже с утра до ночи. Из-за увлечения гонками он регулярно попадает во всевозможные неприятности, доставляя взрослым массу хлопот. Родители надеются, что каникулы у дедушки позволит подростку взять себя в руки. Никому и в голову не могло прийти, что на картодроме Артем обзаведется новыми друзьями, которые откроют ему ворота в мир кубанского стритрейсинга.

Несмотря на предостережения старших, авантюрист соглашается на участие в заезде. Незадолго до гонки Артем встречает Таню, в которую влюбляется с первого взгляда. Девушка разделяет увлечения гонщика и поддерживает его на пути к заветной победе. Каким окажется итог соревнования?