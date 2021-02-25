История непростых взаимоотношения дедушки и внука, помешанных на быстрой езде. Первый посвятил жизнь картодрому, второй — стритрейсингу. Предстоящее лето преподнесет дальним родственникам немало сюрпризов. Владимир Стеклов и Денис Нурулин в спортивной драме об автогонках Павла Игнатова «На скорости».
Егор Матвеевич — человек старой закалки. Его путь в качестве тренера по картингу начался еще в советскую эпоху. За плечами мужчины десятки взращенных чемпионов международного уровня, сумевших вписать свое имя в историю. Каждый рабочий день бывшего гонщика расписан по часам. Следуя строгой дисциплине, старик отдается профессии без остатка. Он находится на картодроме круглосуточно, забывая о друзьях и родственниках. Устав Егора нарушает появление внука Артема, отправленного родителями на лето в Краснодар.
Своенравный старшеклассник не представляет жизни без вождения, копаясь в гараже с утра до ночи. Из-за увлечения гонками он регулярно попадает во всевозможные неприятности, доставляя взрослым массу хлопот. Родители надеются, что каникулы у дедушки позволит подростку взять себя в руки. Никому и в голову не могло прийти, что на картодроме Артем обзаведется новыми друзьями, которые откроют ему ворота в мир кубанского стритрейсинга.
Несмотря на предостережения старших, авантюрист соглашается на участие в заезде. Незадолго до гонки Артем встречает Таню, в которую влюбляется с первого взгляда. Девушка разделяет увлечения гонщика и поддерживает его на пути к заветной победе. Каким окажется итог соревнования?
Режиссером фильма «На скорости» стал Павел Игнатов, широко известный по телесериалам «Военный корреспондент», «Ищу мужчину», «Юристы» и «Кадетство». Но основным родом деятельности постановщика остается операторская работа.
Игнатов написал сценарий в соавторстве с Светланой Иванниковой, Элладой Карибовой и Семеном Лобановым («Универ», «Интерны», «Дылды»).
Иванникова также выступила в качестве единоличного продюсера проекта. Прежде ей доводилось работать над фильмами «Урок выживания», «Слуга государев» и сериалом «Солдаты 2».
Игнатов и Народный артист РФ Владимир Стеклов («Криминальный квартет», «В Кейптаунском порту…», «Олигарх») уже сотрудничали на съемочной площадке популярного шоу «Кадетство».
Денис Нурулин и Таша Цветкова впервые получили крупные роли в кинотеатральном проекте. Прежде молодой актер снимался в сериалах «Фантом», «Охота на дьявола» и «Сиделка», а его экранная партнерша появлялась в эпизодах фильмов «Заложники» и «Фея».
«На скорости» — далеко не первое обращение отечественных кинематографистов к тематике уличных гонок. В 2008 году состоялась премьера российского боевика Олега Фесенко «Стритрейсеры», а в 2011 году вышел триллер Вл.Китта и Евы Беловой «Мантикора».
Несмотря на молодежную тематику, авторы стремились создать кино о взаимоотношениях трех поколений: подростка, папы и дедушки. Помимо стритрейсинга, адреналина и любви, лента Игнатова повествует о семейных ценностях, традициях и воспитании. Так что фильм «На скорости» будет интересен зрителям любого возраста.
Действия фильма разворачиваются на территории картодрома, где работает и проживает Егор Матвеевич. Однажды к нему приезжает внук Артём - современный подросток.
|25 февраля 2021
|Россия
|СБ Фильм
|6+