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На скорости

Русская комедия о дедушке и внуке - гонщиках Na skorosti 18+
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О фильме

История непростых взаимоотношения дедушки и внука, помешанных на быстрой езде. Первый посвятил жизнь картодрому, второй — стритрейсингу. Предстоящее лето преподнесет дальним родственникам немало сюрпризов. Владимир Стеклов и Денис Нурулин в спортивной драме об автогонках Павла Игнатова «На скорости».

Егор Матвеевич — человек старой закалки. Его путь в качестве тренера по картингу начался еще в советскую эпоху. За плечами мужчины десятки взращенных чемпионов международного уровня, сумевших вписать свое имя в историю. Каждый рабочий день бывшего гонщика расписан по часам. Следуя строгой дисциплине, старик отдается профессии без остатка. Он находится на картодроме круглосуточно, забывая о друзьях и родственниках. Устав Егора нарушает появление внука Артема, отправленного родителями на лето в Краснодар.

Своенравный старшеклассник не представляет жизни без вождения, копаясь в гараже с утра до ночи. Из-за увлечения гонками он регулярно попадает во всевозможные неприятности, доставляя взрослым массу хлопот. Родители надеются, что каникулы у дедушки позволит подростку взять себя в руки. Никому и в голову не могло прийти, что на картодроме Артем обзаведется новыми друзьями, которые откроют ему ворота в мир кубанского стритрейсинга.

Несмотря на предостережения старших, авантюрист соглашается на участие в заезде. Незадолго до гонки Артем встречает Таню, в которую влюбляется с первого взгляда. Девушка разделяет увлечения гонщика и поддерживает его на пути к заветной победе. Каким окажется итог соревнования?

 

 

Режиссером фильма «На скорости» стал Павел Игнатов, широко известный по телесериалам «Военный корреспондент», «Ищу мужчину», «Юристы» и «Кадетство». Но основным родом деятельности постановщика остается операторская работа.

Игнатов написал сценарий в соавторстве с Светланой Иванниковой, Элладой Карибовой и Семеном Лобановым («Универ», «Интерны», «Дылды»).

Иванникова также выступила в качестве единоличного продюсера проекта. Прежде ей доводилось работать над фильмами «Урок выживания», «Слуга государев» и сериалом «Солдаты 2».

Игнатов и Народный артист РФ Владимир Стеклов («Криминальный квартет», «В Кейптаунском порту…», «Олигарх») уже сотрудничали на съемочной площадке популярного шоу «Кадетство».

Денис Нурулин и Таша Цветкова впервые получили крупные роли в кинотеатральном проекте. Прежде молодой актер снимался в сериалах «Фантом», «Охота на дьявола» и «Сиделка», а его экранная партнерша появлялась в эпизодах фильмов «Заложники» и «Фея».

«На скорости» — далеко не первое обращение отечественных кинематографистов к тематике уличных гонок. В 2008 году состоялась премьера российского боевика Олега Фесенко «Стритрейсеры», а в 2011 году вышел триллер Вл.Китта и Евы Беловой «Мантикора».

Несмотря на молодежную тематику, авторы стремились создать кино о взаимоотношениях трех поколений: подростка, папы и дедушки. Помимо стритрейсинга, адреналина и любви, лента Игнатова повествует о семейных ценностях, традициях и воспитании. Так что фильм «На скорости» будет интересен зрителям любого возраста.

Действия фильма разворачиваются на территории картодрома, где работает и проживает Егор Матвеевич. Однажды к нему приезжает внук Артём - современный подросток.

На скорости - трейлер
На скорости  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 25 февраля 2021
Дата выхода
25 февраля 2021 Россия СБ Фильм 6+
Сборы в мире $6 111
Другие названия
Na skorosti, На скорости
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Таша Цветкова
Таша Цветкова
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Евгений Овчинников
Евгений Овчинников
Веста Буркот
Веста Буркот
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
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Наша рецензия

Артём (Денис Нурулин) живёт в Москве с мамой и папой и увлекается машинами и автоспортом. Родители явно его избаловали, он берёт без спроса отцовскую «Вольво» и разбивает на сходке дрифтеров. В наказание его отправляют на юг, в Ростов, к деду. Егор Матвеевич (Владимир Стеклов) – суровый тренер, он держит картинг-центр, где обучает молодых гонщиков, сам он в прошлом звезда отечественного автоспорта. Дела у центра идут не очень, аренду оплачивать всё труднее, но Егор Матвеевич…
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На скорости - трейлер
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