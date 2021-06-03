Спасти нельзя оставить, 2020

Подросток, не представляющий жизни без экстрима, попадает в лагерь для альпинистов. Здесь между заносчивым юношей и принципиальным тренером зарождается конфликт. Их противостояние оборачивается рискованным восхождением на гору в самом сердце Алтайского края.

Никита Трунов помешан на прогулках по крышам. Еженедельно он покоряет новые вершины, нарушая закон и подвергаясь смертельной опасности. Мать отчаялась перевоспитать сына и нашла альтернативный выход из ситуации. С наступлением лета женщина отправляет Никиту в специальный лагерь, расположенный в лесной глуши. Здесь, вдали от городских джунглей, он сможет заняться профессиональным альпинизмом вместе с такими же экстремалами, как и он сам.

Тренером новичка становится опытный спортсмен Леонид Андреевич. Будучи человеком старой закалки, он никогда не идет на компромиссы и заставляет подопечных следовать жесткой дисциплине. Выдержать ежедневные тренировки на скалодромах под силу лишь самым стойким, а впечатлить Леонида спортивными показателями прежде удавалось единицам.

Никита существенно превосходит остальных ребят, демонстрируя высокие результаты. Несмотря на первые успехи талантливого ученика, наставник не поощряет тягу парня к неоправданному риску. После очередного нарушения устава Никиту отстраняют от какой-либо деятельности. Чтобы отомстить Леониду, подросток меняет изначальный маршрут группы и оказывается на опасной возвышенности. Теперь он несет ответственность не только за собственную жизнь, но и за судьбы сверстников.