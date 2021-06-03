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Спасти нельзя оставить Спасти нельзя оставить
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Спасти нельзя оставить, 2020

2020 / Россия
2.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
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Отечественная драма о подростке из лагеря альпинистов
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Подросток, не представляющий жизни без экстрима, попадает в лагерь для альпинистов. Здесь между заносчивым юношей и принципиальным тренером зарождается конфликт. Их противостояние оборачивается рискованным восхождением на гору в самом сердце Алтайского края.

Никита Трунов помешан на прогулках по крышам. Еженедельно он покоряет новые вершины, нарушая закон и подвергаясь смертельной опасности. Мать отчаялась перевоспитать сына и нашла альтернативный выход из ситуации. С наступлением лета женщина отправляет Никиту в специальный лагерь, расположенный в лесной глуши. Здесь, вдали от городских джунглей, он сможет заняться профессиональным альпинизмом вместе с такими же экстремалами, как и он сам.

Тренером новичка становится опытный спортсмен Леонид Андреевич. Будучи человеком старой закалки, он никогда не идет на компромиссы и заставляет подопечных следовать жесткой дисциплине. Выдержать ежедневные тренировки на скалодромах под силу лишь самым стойким, а впечатлить Леонида спортивными показателями прежде удавалось единицам.

Никита существенно превосходит остальных ребят, демонстрируя высокие результаты. Несмотря на первые успехи талантливого ученика, наставник не поощряет тягу парня к неоправданному риску. После очередного нарушения устава Никиту отстраняют от какой-либо деятельности. Чтобы отомстить Леониду, подросток меняет изначальный маршрут группы и оказывается на опасной возвышенности. Теперь он несет ответственность не только за собственную жизнь, но и за судьбы сверстников.

 

 

«Спасти нельзя оставить» — дебют Дарьи Беднарской в качестве режиссера. В 2012 году она окончила НГТИ, после чего изучала вокальное искусство в консерватории имени М.И. Глинки. Беднарская является руководителем театральной студии в СГУВТ, а также занимается преподавательской деятельностью на студии «Краски», где производилась кинокартина.

Автором оригинальной идеи и продюсером выступил Денис Вязников, который специализируется на детском и подростковом кино. Ранее он писал сценарии к фильмам «Проще, чем кажется», «Озеро героев», «Остров исправления», «Второе детство», «Осторожно, каникулы» и ряду короткометражек. Работы создавались на студии «Краски», а ключевые роли неизменно исполняли ученики. Комедия «Спасти нельзя оставить» не стала исключением из правил.

Практически для всех молодых артистов лента «Спасти нельзя оставить» оказалась первым появлением на экране. Исполнитель главной роли Даниил Максимов прежде снимался в эпизодах телесериалов «Пятая группа крови» и «Хвост», а Дарья Кудрявцева появлялась в «Доме у большой реки».

Изначально предполагалось, что «Спасти нельзя оставить» выйдет в прокат летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз был перенесен на год.

Все съемки проходили в реальных локациях Алтайского края, где действительно можно встретить многочисленные секции по альпинизму.

По мнению создателей, история руфера Никиты Трунова понравится не только его сверстникам, но и их родителям. Помимо извечной проблемы отцов и детей кино предлагает увлекательные приключения подростков в диких условиях.

У 14-летнего Никиты Трунова опасное и интересное увлечение — он покоряет высотные здания. Мама, опасаясь за сына, отправляет его в лагерь «Горная школа», чтобы он занимался своим хобби под присмотром. Никита сразу становится настоящей звездой в лагере: он быстрее всех взбирается по скалодрому и, кажется, вообще ничего не боится. Однако вызывающее поведение и нежелание подчиняться правилам приводит Никиту к смертельной опасности.

2.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 июня 2021
Премьера в мире 3 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дарья Беднарская
В ролях
Даниил Максимов
Арина Печерская
Ярослав Загородний
Дарья Кудрявцева
Софья Башарова
Все актеры и съемочная группа
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Спасти нельзя оставить
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Действие картины происходит на Алтае. Детский лагерь собирается в поход, но 14-летний Никита Трунов, лидер старшей группы, считает, что поход будет скучным. Нескольких учеников он надоумил отбиться от остальных и залезть на самую опасную скалу в окрестностях. Никита неплохо подготовлен, но готов ли он нести ответственность за других? «Спасти нельзя оставить» небольшой по продолжительности, что позволяет показывать его в качестве наглядного пособия в школах. И, наверное, это…
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1 июня 2022 11:55
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