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Джим Пуговка и чёртова дюжина Джим Пуговка и чёртова дюжина
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Джим Пуговка и чёртова дюжина, 2020

2020 / Германия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Семейный фильм о приключениях машиниста-авантюриста
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается на острове Ламмерланд, где главный герой Джим Пуговка совместно с машинистом Лукасом хотят отправиться в авантюрное путешествие. Сделать это они могут только на своих надежных локомотивах по имени Эмма и Молли, без которых они не сдвинулись бы с места. Как и прежде, Джим до сих пор пытается найти ответы на вопросы о своем прошлом и отыскать информацию о своих родителях. 

Однажды король сообщает жителям о том, что для их острова нужен хранитель маяка. Узнав об этом, Джим и Лукас отправляются к своему другу гиганту Тур Туру, который благодаря своему росту сможет видеть все издалека, а с фонарем в руке он и вовсе был бы идеальным кандидатом на эту роль.

На просторах моря они встречают русалку, которой Джим и Лукас помогают починить ее сломанный магнит. Они обещают русалке, что помогут найти ей самого лучшего стража для магнитной горы, а сами отправляются в пустыню, где и живет гигант Тур Тур. Оказывается, что в его доме поселился дракон по имени Непомук. Друзья уверяют перепуганного Тур Тура в том, что Непомук, хоть и дракон, но совершенно безобидный. Джим и Лукас рассказывают великану о возможности стать новым хранителем маяка Ламмерланда, а для Непомука, который когда-то был изгнан из собственного дома, они также находят работу и предлагают ему стать хранителем магнитной горы. Все вместе Джим и Лукас возвращаются к русалке и знакомят ее с Непомуком. Она еще не подозревает, что благодаря дракону она наконец-то сможет найти кристалл вечности, который позволит ей выйти замуж за ее возлюбленного.

Тем временем разгадка тайны родителей Джима становится все ближе.

Несмотря на провал предыдущей картины «Джим Пуговка и машинист Лукас», кассовые сборы фильма составили 25 миллионов евро, а всего его посмотрели около двух миллионов человек. 

Продолжение фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас» появилось на свет так скоро из-за того, что создатели картины торопились успеть снять фильм, пока исполнители главных ролей остаются детьми. 

Вновь в качестве декораций использовался локомотив Эмма. Стоимость семитонного локомотива составила более 200 000 евро.

В марте 2019 года съемки фильма проходили в ЮАР, где располагается киностудия Бабельсберг. Здесь к съемкам фильма была построена декорация целого острова. На съемочной площадке было задействовано около 200 человек. 

Роли всех пиратов исполнил актер Рик Каваниан, так как режиссер Деннис Ганзель хотел, чтобы все они были одинаковы на лицо, при этом каждый со своей изюминкой. Для этого съемки проходили следующим образом: за актером стояли одиннадцать статистов в масках, которые были заменены на лицо Рика Каваниана на этапе постпродакшена. 

Основные съемки завершились в мае 2019 года.

Фильм был снят на немецком языке, но часть пришлось дублировать из-за того, что в фильме были задействованы англоговорящие актеры, например, британский актер Соломон Гордон, который плохо знает немецкий язык.

Из-за пандемии COVID-19 режиссер картины Деннис Ганзель руководил этапом постпродакшена с марта 2020 года удаленно из своего дома в Берлине.

Музыку для фильма, как и для первой части, написал композитор Ральф Венгенмайр. Саундтрек записал Немецкий кинематографический оркестр Бабельсберга под руководством Грегора А. Майрхофера.

Премьера картины на родине в Германии состоялась в октябре 2020 года.

Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера онлайн 24 декабря 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Соломон Гордон
Соломон Гордон
Хеннинг Баум
Хеннинг Баум
Хедда Эрлебах
Хедда Эрлебах
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джим Пуговка и чёртова дюжина 1 постер
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Джим Пуговка и чёртова дюжина смотреть онлайн

Джим Пуговка и чёртова дюжина
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В предыдущем фильме, который назывался так же, как роман-первоисточник – «Джим Пуговка и машинист Лукас», почтальон по ошибке доставил в крохотное островное государство Медландию посылку с чернокожим младенцем. Мальчика (Соломон Гордон), получившего имя Джим, воспитали островные жители. Его самыми близкими друзьями стали местный машинист (Хеннинг Баум) и его локомотив по прозвищу Эмма. В первой картине герои отправились в страну Мандалу, подозрительно напоминающую Китай, и…
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