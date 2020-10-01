Джим Пуговка и чёртова дюжина, 2020

Действие фильма разворачивается на острове Ламмерланд, где главный герой Джим Пуговка совместно с машинистом Лукасом хотят отправиться в авантюрное путешествие. Сделать это они могут только на своих надежных локомотивах по имени Эмма и Молли, без которых они не сдвинулись бы с места. Как и прежде, Джим до сих пор пытается найти ответы на вопросы о своем прошлом и отыскать информацию о своих родителях.

Однажды король сообщает жителям о том, что для их острова нужен хранитель маяка. Узнав об этом, Джим и Лукас отправляются к своему другу гиганту Тур Туру, который благодаря своему росту сможет видеть все издалека, а с фонарем в руке он и вовсе был бы идеальным кандидатом на эту роль.

На просторах моря они встречают русалку, которой Джим и Лукас помогают починить ее сломанный магнит. Они обещают русалке, что помогут найти ей самого лучшего стража для магнитной горы, а сами отправляются в пустыню, где и живет гигант Тур Тур. Оказывается, что в его доме поселился дракон по имени Непомук. Друзья уверяют перепуганного Тур Тура в том, что Непомук, хоть и дракон, но совершенно безобидный. Джим и Лукас рассказывают великану о возможности стать новым хранителем маяка Ламмерланда, а для Непомука, который когда-то был изгнан из собственного дома, они также находят работу и предлагают ему стать хранителем магнитной горы. Все вместе Джим и Лукас возвращаются к русалке и знакомят ее с Непомуком. Она еще не подозревает, что благодаря дракону она наконец-то сможет найти кристалл вечности, который позволит ей выйти замуж за ее возлюбленного.

Тем временем разгадка тайны родителей Джима становится все ближе.