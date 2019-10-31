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Постер фильма Кошмарный директор, или школа N°5
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Киноафиша Фильмы Кошмарный директор, или школа N°5

Кошмарный директор, или школа N°5

Koshmarnyy dyrector, abo shkolaN°5 18+
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О фильме

Леонид Прыгунов, основной герой, работает заместителем начальника колонии и любит свою должность. Но однажды его жизнь рушится на глазах: жена уходит из семьи, а с работы увольняют. Чтобы получить шанс на возвращение к посту, мужчина должен несколько месяцев трудиться в качестве директора. Его временное место труда – одно из самых проблемных учебных заведений в городе. Наивно полагая, что после общения с заключенными школьники не смогут доставить хлопот, Леонид принимает предложение. Его ждет жестокое разочарование и настоящий школьный ад.

  • Это седьмой режиссерский проект Юлии Погребинской. Наиболее известное ее творение – сериал «Певица» 2016 года.
  • Зритель может уловить параллель с кинолентой «Каникулы строгого режима», также рассказывающем о трудностях общения взрослых людей из криминального мира с обыкновенными детьми.
  • Дарья Астафьева, исполнившая одну из ключевых ролей в фильме, в первую очередь – модель, а не актриса. Это одна из немногих ее работ в кино.
  • Картина имеет относительно небольшой бюджет и спонсировалась бывшими сотрудниками популярных украинских телеканалов – 1+1 и «Украина».

Однажды привычный мир замначальника колонии Леонида Прыгунова рухнул: его бросила жена и уволили с любимой работы. Чтобы вернуться на пост, Леонид должен несколько месяцев продержаться в должности директора одной из самых проблемных школ его родного города. Леонид принимает предложение и отправляется в личный ад.

Страна Украина
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 31 октября 2019
Дата выхода
31 октября 2019 Украина
Производство Artforms Production, High Up Studio
Другие названия
Koshmarnyy dyrector, abo shkolaN°5, Nightmare Director, or School #5, Koshmarnyy direktor ili shkola No. 5, Кошмарний директор, або Школа N°5, Кошмарный директор, или школа N°5
Режиссер
Мила Погребиская
В ролях
Даша Астафьева
Сергей Фролов
Виктория Левченко
Федор Гуринец
Федор Гуринец
Оксана Сташенко
Оксана Сташенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Кошмарный директор, или школа N°5

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