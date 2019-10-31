Леонид Прыгунов, основной герой, работает заместителем начальника колонии и любит свою должность. Но однажды его жизнь рушится на глазах: жена уходит из семьи, а с работы увольняют. Чтобы получить шанс на возвращение к посту, мужчина должен несколько месяцев трудиться в качестве директора. Его временное место труда – одно из самых проблемных учебных заведений в городе. Наивно полагая, что после общения с заключенными школьники не смогут доставить хлопот, Леонид принимает предложение. Его ждет жестокое разочарование и настоящий школьный ад.