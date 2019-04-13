Страна грез, 2020

Жизнь одного подростка во время Великой депрессии, который ради денег намерен найти самую разыскиваемую грабительницу.

Фильм «Страна грез» начинается с голоса Лолы Кёрк, которая играет роль Фиби, сводной сестры главного героя, Юджина. Фиби вспоминает события двадцатилетней давности, когда она была еще совсем ребенком и засуха внезапно разрушила их семейную ферму и устоявшуюся жизнь. История переносит зрителя в 1930-е в Америку, когда вся страна переживала ужасные времена Великой депрессии. Несколько тысяч семей потеряли свой дом и урожай. В поисках лучшей жизни множество людей скиталось по городам Америки без средств к существованию и без каких-либо особых надежд на светлое будущее.

Подросток из Техаса Юджин Эванс тоже натерпелся от экономического коллапса. Его семья на грани бедности, и нужно как можно быстрее спасти ситуацию. В то же время происходит ограбление банка, которое приводит к гибели нескольких человек. Лицо молодой девушки Эллисон появляется на плакатах по всей местности с надписью «Разыскивается». За очаровательную грабительницу предлагают вознаграждение в размере 10 000 долларов. Бедных фермеров и горожан охватывает соблазн, ведь в такие времена каждому необходимы деньги.

Юджин решает, что грабительница — его единственный шанс помочь своим родителям. Именно он, обойдя всех желающих и даже полицейских, натыкается на раненую Эллисон в семейном сарае. Казалось бы, герой достиг своей цели, ведь она — его билет в счастливое будущее. Однако вместо того, чтобы сдать грабительницу, он очищает ее рану и удаляет пулю. Теперь Юджин не только ее преследователь, но и спаситель. И планы техасского мальчика кардинально меняются.