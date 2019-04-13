Страна грез, 2020

Жизнь одного подростка во время Великой депрессии, который ради денег намерен найти самую разыскиваемую грабительницу.
Фильм «Страна грез» начинается с голоса Лолы Кёрк, которая играет роль Фиби, сводной сестры главного героя, Юджина. Фиби вспоминает события двадцатилетней давности, когда она была еще совсем ребенком и засуха внезапно разрушила их семейную ферму и устоявшуюся жизнь. История переносит зрителя в 1930-е в Америку, когда вся страна переживала ужасные времена Великой депрессии. Несколько тысяч семей потеряли свой дом и урожай. В поисках лучшей жизни множество людей скиталось по городам Америки без средств к существованию и без каких-либо особых надежд на светлое будущее.
Подросток из Техаса Юджин Эванс тоже натерпелся от экономического коллапса. Его семья на грани бедности, и нужно как можно быстрее спасти ситуацию. В то же время происходит ограбление банка, которое приводит к гибели нескольких человек. Лицо молодой девушки Эллисон появляется на плакатах по всей местности с надписью «Разыскивается». За очаровательную грабительницу предлагают вознаграждение в размере 10 000 долларов. Бедных фермеров и горожан охватывает соблазн, ведь в такие времена каждому необходимы деньги.
Юджин решает, что грабительница — его единственный шанс помочь своим родителям. Именно он, обойдя всех желающих и даже полицейских, натыкается на раненую Эллисон в семейном сарае. Казалось бы, герой достиг своей цели, ведь она — его билет в счастливое будущее. Однако вместо того, чтобы сдать грабительницу, он очищает ее рану и удаляет пулю. Теперь Юджин не только ее преследователь, но и спаситель. И планы техасского мальчика кардинально меняются.
Мировая премьера «Страны грез» состоялась на Международном кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке 28 апреля 2019 года.
Режиссером фильма является молодой кинематографист Майлз Джорис-Пейрафит, для которого «Страна грез» стала второй полнометражной картиной в карьере. Предыдущие его работы — «Как другу» и «Как есть». Последняя получила Специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс» в 2016 году.
Сценарист Николаас Цварт также является одним из сценаристов популярного сериала о подростках «Ривердейл».
Роль Эллисон досталась актрисе Марго Робби, двукратному номинанту на премию «Оскар» за картины «Тоня против всех» и «Скандал». Она также известна фильмам «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Однажды в… Голливуде». Марго Робби еще и одна из продюсеров фильма.
«Страна грез» — вторая совместная работа актеров Финна Коула и Марго Робби. Первой стала картина «Правила бойни» 2018 года.
В «Стране грез» также снялся Трэвис Фиммел, известный по сериалу «Викинги».
Основные съемки фильма проходили в октябре 2017 года в Нью-Мексико.
1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.