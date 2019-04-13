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Dreamland

Страна грез, 2020

2020 / США
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Подросток из Техаса влюбляется в грабительницу банков. А как же не влюбиться в Марго Робби?
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь одного подростка во время Великой депрессии, который ради денег намерен найти самую разыскиваемую грабительницу. 

Фильм «Страна грез» начинается с голоса Лолы Кёрк, которая играет роль Фиби, сводной сестры главного героя, Юджина. Фиби вспоминает события двадцатилетней давности, когда она была еще совсем ребенком и засуха внезапно разрушила их семейную ферму и устоявшуюся жизнь.  История переносит зрителя в 1930-е в Америку, когда вся страна переживала ужасные времена Великой депрессии. Несколько тысяч семей потеряли свой дом и урожай. В поисках лучшей жизни множество людей скиталось по городам Америки без средств к существованию и без каких-либо особых надежд на светлое будущее.

Подросток из Техаса Юджин Эванс тоже натерпелся от экономического коллапса. Его семья на грани бедности, и нужно как можно быстрее спасти ситуацию. В то же время происходит ограбление банка, которое приводит к гибели нескольких человек. Лицо молодой девушки Эллисон появляется на плакатах по всей местности с надписью «Разыскивается». За очаровательную грабительницу предлагают вознаграждение в размере 10 000 долларов. Бедных фермеров и горожан охватывает соблазн, ведь в такие времена каждому необходимы деньги. 

Юджин решает, что грабительница — его единственный шанс помочь своим родителям. Именно он, обойдя всех желающих и даже полицейских, натыкается на раненую Эллисон в семейном сарае. Казалось бы, герой достиг своей цели, ведь она — его билет в счастливое будущее. Однако вместо того, чтобы сдать грабительницу, он очищает ее рану и удаляет пулю. Теперь Юджин не только ее преследователь, но и спаситель. И планы техасского мальчика кардинально меняются. 

Мировая премьера «Страны грез» состоялась на Международном кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке 28 апреля 2019 года.

Режиссером фильма является молодой кинематографист Майлз Джорис-Пейрафит, для которого «Страна грез» стала второй полнометражной картиной в карьере. Предыдущие его работы — «Как другу» и «Как есть». Последняя получила Специальный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс» в 2016 году. 

Сценарист Николаас Цварт также является одним из сценаристов популярного сериала о подростках «Ривердейл».

Роль Эллисон досталась актрисе Марго Робби, двукратному номинанту на премию «Оскар» за картины «Тоня против всех» и «Скандал». Она также известна фильмам «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Однажды в… Голливуде». Марго Робби еще и одна из продюсеров фильма. 

«Страна грез» — вторая совместная работа актеров Финна Коула и Марго Робби. Первой стала картина «Правила бойни» 2018 года. 

В «Стране грез» также снялся Трэвис Фиммел, известный по сериалу «Викинги».

Основные съемки фильма проходили в октябре 2017 года в Нью-Мексико.

1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера онлайн 4 мая 2020
Премьера в мире 13 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майлз Джорис-Пейрафит
Майлз Джорис-Пейрафит
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Финн Коул
Финн Коул
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Керри Кондон
Керри Кондон
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страна грез 2 постера
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Фильм «Страна грез» начинается с голоса молодой девушки, которая хочет рассказать историю своего сводного брата. Закадровый голос актрисы Лолы Кёрк будет путеводной звездой на протяжении всей картины: она задает тон сюжету и своими комментариями обнажает недосказанность героев. Юджин для Фиби не только брат, с которым она росла под одной крышей, но и мифический образ из далекого прошлого, когда Америка впала в Великую депрессию. Плохие погодные условия разрушили урожай и устоявшуюся…
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саундтрек фильма Страна грез
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Марго Робби о съемках в «Стране грез»: «Финн Коул — идеальный сценический партнер» По ее мнению, перед актером стояла нелегкая творческая задача и он отлично с ней справился.
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18 ноября 2020 16:18
Марго Робби играет грабительницу банков в трейлере драмы «Страна грез» Релиз состоится в ноябре. 
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23 октября 2020 12:20
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