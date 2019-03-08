Птицелов, 2019

После оккупации Норвегии немцами девочка Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдалённой ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста. Планируя свой побег в Швецию, она вынуждена скрывать свою личность, что приводит к целой серии выборов и последствий.