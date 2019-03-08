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The Birdcatcher

Птицелов, 2019

2019 / Норвегия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет начинает разворачиваться в норвежском городке Тронхейм в период фашистской оккупации. Главная героиня, Эстер, живет с родителями. Ганс, отец девушки, достаточно успешный парикмахер. Эстер мечтает стать актрисой и старательно учит известные монологи. Но вскоре опасность приходит к мирному населению: нацисты начинают уничтожать евреев. Девушка теряет отца, пытается убежать, но оказывается в лесной чаще. Чтобы спасти свою жизнь, Эестер прикидывается мальчишкой и укрывается на одной из местных ферм.

  • В эпизоде, когда главная героиня спрыгивает с грузовика и падает в водоем, она вскоре выходит из воды без пальто и малейших признаков озноба, несмотря на зимний сезон. Также в кадре видно, что ее волосы остались сухими.
  • Росс Кларк, режиссер фильма, также выступил в качестве его продюсера.
  • У внимательного зрителя сюжет вызовет ассоциации со старой кинолентой «Дневник Анны Франк», также повествующей о трагедии еврейского населения в период власти нацистов.
  • В начале фильма упоминается болезнь, которой страдает Эстер – расстройство памяти, но в ходе событий это по неизвестной причине больше никак не фигурирует и не подтверждается.

После оккупации Норвегии немцами девочка Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдалённой ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста. Планируя свой побег в Швецию, она вынуждена скрывать свою личность, что приводит к целой серии выборов и последствий.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 4 октября 2019
Премьера в мире 8 марта 2019
Возраст 18+
Режиссер
Росс Кларк
В ролях
Сара-Софи Бусснина
Сара-Софи Бусснина
Якоб Седергрен
Лаура Бирн
Лаура Бирн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Птицелов 2 постера
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Птицелов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:41
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