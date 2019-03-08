Птицелов, 2019

Сюжет начинает разворачиваться в норвежском городке Тронхейм в период фашистской оккупации. Главная героиня, Эстер, живет с родителями. Ганс, отец девушки, достаточно успешный парикмахер. Эстер мечтает стать актрисой и старательно учит известные монологи. Но вскоре опасность приходит к мирному населению: нацисты начинают уничтожать евреев. Девушка теряет отца, пытается убежать, но оказывается в лесной чаще. Чтобы спасти свою жизнь, Эестер прикидывается мальчишкой и укрывается на одной из местных ферм.
После оккупации Норвегии немцами девочка Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдалённой ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста. Планируя свой побег в Швецию, она вынуждена скрывать свою личность, что приводит к целой серии выборов и последствий.