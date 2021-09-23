Вне зоны доступа, 2020

Для актрисы Маргариты Дьяченковой это первая главная роль в фильме.

Режиссер фильма Анна Курбатова является также сценаристкой фильма совместно с Анной Соболевской.

Актеры Нонна Гришаева и Александр Нестеров, которые сыграли родителей одной из главных героинь, являются парой и в реальной жизни.

Режиссер Анна Курбатова известна в первую очередь как сценарист и продюсер фильмов «Спасите Колю!», «Тень звезды» и «Проводник».

Актер Олег Чугунов к 17 годам успел сняться более чем в 40 фильмах.

Актер Влас Кропалов является популярным блогером и музыкантом.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Карелия.