Вне зоны доступа, 2020

Дебютный фильм режиссера Анны Курбатовой расскажет историю подростков, которые решили провести свое лето без интернета.
Главный герой картины – парень по имени Ваня, который является самым обычным подростком с типичными мечтами и проблемами. Однажды, поссорившись со своим отцом, вместо запланированного семейного отдыха в Испании, он решает отправиться в удаленную деревню, где живет его любимая тетя по имени Надя вместе с подрастающей дочкой Аней. Оказавшись в живописном поселении, он отправляется к друзьям, с которыми был знаком с глубокого детства. В последний раз он видел Машу и Кирилла около четырех лет назад и очень по ним соскучился. Вдобавок ко всем испытаниям недавно начавшегося лета, Ваня случайно роняет свой телефон в воду. Однако вместо того, чтобы горевать по утраченному гаджету, Ваня решает отказаться от интернета на все каникулы, и вместо телефона найти себе другие приключения и занятия, прямо как раньше. Кирилл и Маша решают поддержать своего друга и теперь вместе им предстоит открыть этот мир заново, уже в новом свете. Оказывается, вне интернета жизнь бьет ключом. Детвора постоянно попадает в передряги, животные натыкаются на опасности, и даже обычные дела по дому кажутся более захватывающими, чем раньше. С каждым прожитым без телефона днем ребята все больше начинают ценить живое общение. И, конечно, не обойдется этим летом и без влюбленности, когда Маша окажется перед выбором. Кто ей больше интересен – Ваня или Кирилл? А мальчикам предстоит решить, готовы ли они стать соперниками или же дружба для них окажется важнее любви.
Для актрисы Маргариты Дьяченковой это первая главная роль в фильме.
Режиссер фильма Анна Курбатова является также сценаристкой фильма совместно с Анной Соболевской.
Актеры Нонна Гришаева и Александр Нестеров, которые сыграли родителей одной из главных героинь, являются парой и в реальной жизни.
Режиссер Анна Курбатова известна в первую очередь как сценарист и продюсер фильмов «Спасите Колю!», «Тень звезды» и «Проводник».
Актер Олег Чугунов к 17 годам успел сняться более чем в 40 фильмах.
Актер Влас Кропалов является популярным блогером и музыкантом.
Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Карелия.
Ване шестнадцать. Каждое лето он проводит на даче вместе с друзьями детства Машей и Кириллом. Но это лето обещает стать совершенно необычным! Ребята решают отказаться от мобильных телефонов и оказываются в непривычном для себя реальном мире, который обещает много захватывающих приключений, переживаний, первую настоящую любовь.