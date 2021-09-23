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Вне зоны доступа, 2020

2020 / Россия
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Юношеская мелодрама о жизни и любви без смартфонов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютный фильм режиссера Анны Курбатовой расскажет историю подростков, которые решили провести свое лето без интернета.

Главный герой картины – парень по имени Ваня, который является самым обычным подростком с типичными мечтами и проблемами. Однажды, поссорившись со своим отцом, вместо запланированного семейного отдыха в Испании, он решает отправиться в удаленную деревню, где живет его любимая тетя по имени Надя вместе с подрастающей дочкой Аней. Оказавшись в живописном поселении, он отправляется к друзьям, с которыми был знаком с глубокого детства. В последний раз он видел Машу и Кирилла около четырех лет назад и очень по ним соскучился. Вдобавок ко всем испытаниям недавно начавшегося лета, Ваня случайно роняет свой телефон в воду. Однако вместо того, чтобы горевать по утраченному гаджету, Ваня решает отказаться от интернета на все каникулы, и вместо телефона найти себе другие приключения и занятия, прямо как раньше. Кирилл и Маша решают поддержать своего друга и теперь вместе им предстоит открыть этот мир заново, уже в новом свете. Оказывается, вне интернета жизнь бьет ключом. Детвора постоянно попадает в передряги, животные натыкаются на опасности, и даже обычные дела по дому кажутся более захватывающими, чем раньше. С каждым прожитым без телефона днем ребята все больше начинают ценить живое общение. И, конечно, не обойдется этим летом и без влюбленности, когда Маша окажется перед выбором. Кто ей больше интересен – Ваня или Кирилл? А мальчикам предстоит решить, готовы ли они стать соперниками или же дружба для них окажется важнее любви.

Для актрисы Маргариты Дьяченковой это первая главная роль в фильме.

Режиссер фильма Анна Курбатова является также сценаристкой фильма совместно с Анной Соболевской.

Актеры Нонна Гришаева и Александр Нестеров, которые сыграли родителей одной из главных героинь, являются парой и в реальной жизни.

Режиссер Анна Курбатова известна в первую очередь как сценарист и продюсер фильмов «Спасите Колю!», «Тень звезды» и «Проводник».

Актер Олег Чугунов к 17 годам успел сняться более чем в 40 фильмах.

Актер Влас Кропалов является популярным блогером и музыкантом.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Карелия. 

Ване шестнадцать. Каждое лето он проводит на даче вместе с друзьями детства Машей и Кириллом. Но это лето обещает стать совершенно необычным! Ребята решают отказаться от мобильных телефонов и оказываются в непривычном для себя реальном мире, который обещает много захватывающих приключений, переживаний, первую настоящую любовь.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера в мире 23 сентября 2021
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Анна Курбатова
Анна Курбатова
В ролях
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Ксения Теплова
Ксения Теплова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вне зоны доступа 1 постер
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Школьник по имени Иван (Олег Чугунов — «Майор Гром: Чумной Доктор», «Девятаев») — трус колоссального масштаба. 15 минут мальчик не может прыгнуть в воду с вышки. Все молчаливо ждут, один лишь отец парня (Кирилл Кяро — «Эпидемия», «Звезда») поднимается к нему и ставит ультиматум: «Если не прыгнешь, я не возьму тебя с собой с Испанию». Крупный план, монтажная склейка — Иван едет в автобусе по родным российским…
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Что смотреть 1 июня: подборка увлекательных мультфильмов и фильмов ко Дню защиты детей В Международный день защиты детей мы обращаем особое внимание на трудности и сложности, с которыми сталкиваются дети и подростки. Не забывать о том, что им нужна поддержка крайне важно. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION собрали подборку мультфильмов и фильмов для разных категорий зрителей: для маленьких детей, подростков и их родителей.
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1 июня 2022 11:55
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