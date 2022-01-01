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Пошлые фильмы про подростков
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Пошлые фильмы про подростков

Все 19 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Да, боже, да
Да, боже, да
5.0
драма, комедия
2020, США
Половое воспитание
Половое воспитание
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6.0
мелодрама, комедия
2014, США
Клип
Клип
6.0
драма
2012, Сербия
Стыд
Стыд
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5.0
драма
2011, Великобритания
То, что ее заводит
То, что ее заводит
4.0
комедия
2011, Норвегия
Американский пирог: Книга Любви
Американский пирог: Книга Любви
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4.0
комедия
2009, США
Секс драйв
Секс драйв
7.0
комедия
2008, США
SuperПерцы
SuperПерцы
7.0
комедия
2007, США
Американский пирог: Переполох в общаге
Американский пирог: Переполох в общаге
5.0
комедия
2007, Канада / США
Сдохни, Джон Такер!!!
Сдохни, Джон Такер!!!
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6.0
мелодрама, комедия
2006, США / Канада
Американский пирог: Музыкальный лагерь
Американский пирог: Музыкальный лагерь
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5.0
комедия, музыка, мелодрама
2005, США
Соседка
Соседка
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7.0
комедия, мелодрама
2004, США
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2004, США
Евротур
Евротур
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, приключения
2004, США
Американский пирог 2
Американский пирог 2
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8.0
мелодрама, комедия
2001, США
Недетское кино
Недетское кино
5.0
комедия
2001, США
Дорожное приключение
Дорожное приключение
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6.0
приключения, комедия
2000, США
Добейся успеха
Добейся успеха
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6.0
спорт, комедия
2000, США
Американский пирог
Американский пирог
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7.0
мелодрама, комедия
1999, США
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Первая любовь, первое предательство, поиски себя, настоящей дружбы и веселого времяпрепровождения – все это о детях, вошедших в переходный период, ведущий их к взрослению. Героям фильмов о подростках предстоит множество открытий: часто радостных, иногда болезненных, но необходимых.

Пять лучших пошлых фильмов про подростков

Подростковый период – достаточно проблемный возраст. Переживания ребенка, вошедшего в эту стадию развития, влияют не только на его поведение, но и на родителей, близких, друзей. Это возраст становления личности, множественных конфликтов, дилемм, проблем сексуального развития, желаний и растущих потребностей. Фильмы о подростках рассказывают, что чувствуют тинейджеры, как преодолевают неприятности и каков на самом деле мир с их точки зрения.

«То, что ее заводит», 2011

Пятнадцатилетняя Альма – школьница из крохотного городка в захолустье, откуда на учебу нужно долго добираться на общественном транспорте. Из развлечений в поселке есть только алкоголь и сигареты, вдобавок девушка начинает чувствовать, как меняется ее тело. Нерастраченная энергия находит выход в километровых счетах за связь, которые приходят за разговоры со службой секса по телефону.

Когда у Альмы появляется первый парень, ей никто не верит, и героине дают насмешливое прозвище. Но ее это не останавливает, и девушка продолжает свои приключения.

«Недетское кино», 2001

Джейк Уиллер – ведущий игрок школьной команды по футболу и местная звезда. Он высокомерен, самоуверен и ослеплен своими успехами. Незадолго до школьного бала он заключает со своими приятелями пари. По словам Джейка, он сможет сделать любую девчонку из школы королевой вечеринки. Выбор азартных шутников падает на Дженни Бригс, не слишком привлекательную очкастую художницу, постоянно заляпанную красками и с извечным хвостом на голове.

Дженни – изгой среди сверстников, ее никто не воспринимает всерьез, но Уиллер вскоре неожиданно понимает, что влюбился в нее.

«SuperПерцы», 2007

Сэт и Эван – закадычные друзья из выпускного класса. Незадолго до окончания школы они принимают решение перед поступлением в колледж во что бы то ни стало лишиться девственности. Друзьям выпадает шанс: девочки, в которых персонажи влюблены уже много лет, приглашают их на вечеринку с условием, что парни достанут алкоголь. Герои хватаются за возможность стать настоящими мужчинами, но понимают, что спиртное им не продадут.

Они собираются использовать поддельные водительские права своего приятеля и ввязываются в забавные неприятности.

«Подростки как подростки», 2007

Венди и ее друзья вместе с самого детства. Когда-то это была прелестная компания малышей, которые обмениваются игрушками и коллекционируют воспоминания. Но с годами все изменилось – шестеро подростков в свободное время заняты в основном алкогольными напитками и оргиями. Венди комфортно в этой среде, но однажды она влюбляется в парня, своего нового соседа, и хочет нормальных отношений. Глава шайки подростков недоволен ее выбором и делает все, чтобы помешать молодым людям.

Венди предстоит сложный выбор между первой искренней любовью и дружбой.

«Американский пирог», 1999

Комедия, которая стала культовой среди молодежи. Пол, Крис, Кевин и Джим готовятся стать выпускниками школы. Они клянутся всегда держаться вместе и помогать друг другу, а еще – до поступления в колледж стать взрослыми мужчинами. Четверо приятелей решительно настроены расстаться с девственностью, но им то и дело попадаются неприступные девушки.

Вся надежда – на выпускной бал, который в итоге каждому из героев подарит необычный и неожиданный опыт.

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