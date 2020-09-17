Смотри как я, 2020

Фильм российского режиссера Егора Сальников расскажет о взаимоотношениях двух подростков из абсолютно разных миров. Главные герои отличаются друг от друга принадлежностью к разным социальным слоям общества. Они разные по характеру, ценностям и взглядам, но обоих объединяет жажда к свободе и приключениям.
Оля — типичный трудный ребенок. Она рано лишилась родителей, поэтому воспитывается в детдоме. Будучи уже подростком, Оля понимает, что в детском доме дальше ей оставаться нельзя — она находится под постоянным надзором воспитательниц. Женщины недолюбливают юную бунтарку, поэтому были бы даже рады от нее избавиться. Девушка планирует побег, который удается ей с блеском, но вскоре сталкивается с рядом проблем взрослой жизни. Она случайно встречается с Максимом — слепым парнем из богатой семьи.
У Максима своя история — после смерти матери его воспитанием занимался отец. Из-за слепоты Максима мужчина проявляет гиперопеку и не дает подростку жить самостоятельно. Оля становится для Макса глотком свежего воздуха, и он решает сбежать из золотой клетки вместе с ней.
Молодые люди отправляются в безумное приключение со множеством сумасшедших передряг. Макс становится мозгом их маленькой банды, а Оля — глазами. Вместе они стремятся к морю, где смогут наконец-то почувствовать себя действительно свободными и независимыми. Однако, чтобы воплотить свою мечту, им предстоит также противостоять разгневанному отцу Максима.
Во время съемок фильма в Ростовской области съемочная команда действительно совершила небольшое путешествие к морю. Артисты посетили Таганрог, реку Миус, Самбекские высоты и берега Азовского моря. В интервью продюсер ленты Ярослав Жалнин отметил, что локации были словно созданы для съемок.
Фильм «Смотри как я» — полнометражный режиссерский дебют актера Егора Сальникова, известного по сериалу «Даешь молодежь!».
Для Ярослава Жалнина картина стала продюсерским дебютом, он также принял участие в съемках.
Продюсер картины Илья Шемятов-Василенко подчеркнул в одном из интервью, что над производством фильма работали даже актеры. Авторы проекта специально сделали каст разнообразным, отдав многие роли талантливым дебютантам. «Они сражались за каждую букву сценария», — поделился Илья.
Премьерный показ приключенческой ленты состоялся в ноябре 2019 года на второй Национальной молодежной кинопремии, где картина получила приз за «Лучший полнометражный дебют».
Сбежав из детдома, отчаянная пацанка Оля случайно знакомится с Максимом, слепым парнем, который устал от причуд богатого отца. Заключив сделку, они отправляются в дорожное путешествие. Несмотря на свою особенность, Макс умудряется найти выход из самых сумасшедших передряг и заставляет Олю взглянуть на мир по иному.