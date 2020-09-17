Смотри как я, 2020

Фильм российского режиссера Егора Сальников расскажет о взаимоотношениях двух подростков из абсолютно разных миров. Главные герои отличаются друг от друга принадлежностью к разным социальным слоям общества. Они разные по характеру, ценностям и взглядам, но обоих объединяет жажда к свободе и приключениям.

Оля — типичный трудный ребенок. Она рано лишилась родителей, поэтому воспитывается в детдоме. Будучи уже подростком, Оля понимает, что в детском доме дальше ей оставаться нельзя — она находится под постоянным надзором воспитательниц. Женщины недолюбливают юную бунтарку, поэтому были бы даже рады от нее избавиться. Девушка планирует побег, который удается ей с блеском, но вскоре сталкивается с рядом проблем взрослой жизни. Она случайно встречается с Максимом — слепым парнем из богатой семьи.

У Максима своя история — после смерти матери его воспитанием занимался отец. Из-за слепоты Максима мужчина проявляет гиперопеку и не дает подростку жить самостоятельно. Оля становится для Макса глотком свежего воздуха, и он решает сбежать из золотой клетки вместе с ней.

Молодые люди отправляются в безумное приключение со множеством сумасшедших передряг. Макс становится мозгом их маленькой банды, а Оля — глазами. Вместе они стремятся к морю, где смогут наконец-то почувствовать себя действительно свободными и независимыми. Однако, чтобы воплотить свою мечту, им предстоит также противостоять разгневанному отцу Максима.