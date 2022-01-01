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Фильмы про каникулы
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Фильмы про каникулы

Все 41 Онлайн
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Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
5.0
комедия
2020, Россия
Отель «Белград»
Отель «Белград»
7.0
комедия
2020, Россия
Кто не спрятался
Кто не спрятался
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5.0
ужасы, триллер
2020, США
Час истины
Час истины
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5.0
боевик, мистика, триллер
2020, США
Осторожно, дети!
Осторожно, дети!
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5.0
детский, комедия, мелодрама, семейный
2020, Россия
Ибица
Ибица
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5.0
комедия
2019, США
Девушки бывают разные
Девушки бывают разные
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5.0
комедия
2019, Россия
Кто твоя бабушка, чувак?!
Кто твоя бабушка, чувак?!
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4.0
комедия
2019, Франция
Каникулы off-line 2
Каникулы off-line 2
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3.0
комедия
2019, Казахстан
Грецкий орешек
Грецкий орешек
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5.0
мелодрама, комедия
2018, Россия
Ничего себе каникулы!
Ничего себе каникулы!
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5.0
комедия
2018, Франция
Горячие мамочки
Горячие мамочки
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4.0
комедия
2018, Бельгия / Франция
Каникулы off-line
Каникулы off-line
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6.0
комедия
2018, Казахстан
Прирожденная наездница
Прирожденная наездница
5.0
приключения, семейный
2018, США
Моё необычное лето
Моё необычное лето
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5.0
драма
2018, США
Дочь и мать ее
Дочь и мать ее
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4.0
комедия
2017, США
Возвращение
Возвращение
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4.0
фантастика
2017, Канада
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
4.0
комедия
2017, Россия
Отпетый мачо
Отпетый мачо
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4.0
боевик, комедия
2017, Великобритания
Каникулы президента
Каникулы президента
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6.0
комедия
2017, Россия
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Не только школьники с нетерпением ждут законного отдыха, чтобы праздно разгуливать с другими ребятами по дворам, устраивать веселые игры и не отвлекаться на учебу. Студенты, молодые сотрудники и давно повзрослевшие работники не менее трепетно относятся к своему отпуску, стараясь как следует оторваться и получить как можно больше впечатлений за этот промежуток времени.

Пять лучших фильмов про каникулы

Жаркий берег или заснеженные склоны, шумная вечеринка или уютные посиделки в кругу друзей – отдых нужен всем. У главных героев фильмов о каникулах разные планы на свой отпуск, но все они жаждут отвлечься, повеселиться, хотя бы ненадолго позабыв об обязательствах и не думая о последствиях.

На море!

Российские туристы отправляются на популярный курорт Испании – Тенерифе, где они постоянно попадают в комичные положения и неловкие ситуации. Менеджеры турфирм и сотрудники гостиниц, как и стражи испанского порядка, не могут понять странных действий гостей, которые тем временем веселятся вволю, не подозревая, что делают что-то не так.

В свою очередь, россияне удивляются сдержанности своих немецких соседей по номеру, смеются над людьми, которые не могут расслабиться даже в отпуске, а сопровождает все это обильное употребление алкоголя.

Все включено: Каникулы в Греции

Рудольф Андерсон – скромный инспектор налоговой службы из Швеции, которому однажды предлагают поездку в Грецию на конференцию. Главный герой понимает, что это замечательный шанс отдохнуть с семьей, тем более, все расходы покрывает компания. Это первое крупное путешествие Андерсонов, привыкших проводить каникулы в парке возле дома. Но план нарушается внезапным звонком начальника, который сообщает о своем прибытии на мероприятие.

Значит, оплачивать роскошный отель придется самостоятельно, но от жены и детей, уже вовсю радующихся отпуску, Рудольф эту информацию скрывает, надеясь, что у него получится самостоятельно выйти из нелепого положения.

Отвязные каникулы

Четыре девушки, лучшие подруги, жаждут попасть на «Весенний отрыв» - знаменитое среди всей молодежи США мероприятие. Палящее солнце, морской берег, безлимитный алкоголь и толпы молодых красавчиков – мечта юных тусовщиц. Но чтобы разжиться пропуском, нужны деньги, которых у героинь недостаточно. Ради своей заветной цели они совершают настоящее ограбление, вооружившись пластиковыми пистолетами.

Попав на вечеринку, они знакомятся рэпера, промышляющего небольшими криминальными делишками, который видит в них большой потенциал.

Ибица

Филипп – ортопед консервативных взглядов, который разошелся со своей супругой после долгих лет брака и потерял надежду на любовь. Но однажды он встречает Кэрол, разведенную женщину, воспитывающую двоих детей. Сын и дочь новой избранницы не слишком рады отчиму, и главный герой хочет наладить с ними отношения. Он предлагает потенциальному пасынку сделку: если он хорошо сдает экзамены – может выбрать любое место, куда семья поедет отдыхать. Студент выполняет условия и выбирает Ибицу, остров безудержных танцев, музыки и различного допинга для веселья, от чего Филипп, привыкший к спокойному отпуску, приходит в ужас.

Но деваться некуда, ведь обещания нужно сдерживать.

Ничего себе каникулы!

Марион и Бен, познакомившись в интернете, недолго думая отправляются в Болгарию, чтобы провести незабываемый романтический отпуск. Уже по дороге к точке назначения они выясняют, что у них абсолютно разные представления об идеальном отдыхе, и не только о нем. Марион – раскрепощенная любительница приключений, а Бен – педант, ценящий прежде всего комфорт. Вдобавок, новая страна не слишком доброжелательно встречает гостей из Франции.

Те на каждом шагу сталкиваются с неудачей и пытаются понять, в какой момент все пошло не так.

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