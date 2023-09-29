Что смотреть на выходных: спин-офф «Пацанов», «Синий жук» от DC и целых четыре новых фильма Уэса Андерсона

На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство с Бенисио дель Торо, взять уроки игры на гитаре у Джозефа Гордона-Левитта, прожить старую травму с Ксавье Доланом и выиграть большую гонку.

26 сентября, в сети

Кому смотреть: фанатам кинокомиксов.

«Синего жука» прежнее руководство DC запустило в производство, чтобы потом отправить прямиком на стриминг. Нынешний же директор Джемс Ганн уверяет, что фильм не входит в новую киновселенную, которая начнется только с картиной «Супермен: Наследие» в 2025 году, так что провал «Синего жука» в прокате — все равно что пережиток прошлого и студию интересует мало. Однако, несмотря на худший старт в домашнем прокате среди кинокомиксов DC, фильм получил в зарубежной прессе теплые отзывы. Критики отметили игру Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»), похвалили юмор, тему семьи и репрезентацию латиноамериканской культуры, хотя и признали, что картина Анхеля Мануэля Сото не предлагает ничего существенно нового в жанре.

Фильм показывает ориджин супергероя, которого в обычной жизни зовут Хайме Рейес. После выпуска из колледжа он, полный надежд на будущее, возвращается домой, но сталкивается с проблемами. Судьба его оказывается определена, когда он вдруг находит древний инопланетный артефакт «Скарабея». Высокотехнологичный жук выбирает Хайме своим хозяином и облекает в костюм, дающий суперспособности.

Синий жук

29 сентября, Prime Video

Кому смотреть: фанатам «Пацанов».

Во вселенной «Пацанов» пополнение. Спин-офф расскажет о подрастающем поколении супергероев, которые учатся в специальном престижном университете. Как и любые студенты, они ходят на лекции и вечеринки, влюбляются и ищут популярности, но у будущих супергероев ставки всегда выше, чем у обычных людей. Так что им предстоит решить, будут ли они героями или злодеями.

Создатели сериала обещают, что в новом шоу будет столько же насилия и черного юмора, как в «Пацанах». В касте Лиззи Бродвей, Джаз Синклар, Патрик Шварценеггер и другие. Помимо множества отсылок к оригинальному шоу, стоит ждать как минимум два ярких камео: Солдатика (Дженсен Эклс) и Глубоководного (Чейс Кроуфорд). Шоураннером проекта выступил Крейг Розенберг, работавший над «Пацанами» как продюсер. В какой-то момент к нему присоединились Мишель Фазекас и Тара Баттерс, обе трудившиеся в команде «Агента Картера» и в результате значительно поменявшие направление сюжета и истории некоторых персонажей «Поколения «Ви». Главный создатель «Пацанов» Эрик Крипке в новом проекте остался в роли исполнительного продюсера.

Поколение «Ви»

27 сентября, Netflix

Кому смотреть: поклонникам симметрии и игрушечных миров Уэса Андерсона.

Уэс Андерсон снова экранизирует британского писателя Роальда Даля (первый раз он обращался к нему в картине «Бесподобный мистер Фокс»). Всего у режиссера по рассказам Даля заготовлено четыре отдельных короткометражных фильма: вслед за «Генри Шугаром» выйдут «Лебедь» (28 сентября), «Крысолов» (29 сентября) и «Яд» (30 сентября) — все не длиннее 40 минут. Премьера заглавного короткого метра прошла на Венецианском кинофестивале, где зарубежные критики радовались возвращению режиссера к творчеству Даля, а российские — больше пожимали плечами, посчитав новые зарисовки автора «Отеля «Гранд Будапешт» признаком кризиса.

В фильмах появились Бенедикт Камбербэтч, Дев Патель, Рэйф Файнс, Руперт Френд, Ричард Айоади и Бен Кингсли. Звезда «Шерлока» впервые снимается у Андерсона — и сразу играет главную роль. Его герой Генри Шугар вырос в роскоши под опекой богатого отца. Однако он узнает настоящую цену деньгам после того, как получает способность видеть сквозь предметы и предсказывать будущее по книге, которую он украл.

Чудесная история Генри Шугара

29 сентября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит воодушевляющие истории о ценности живого общения между людьми.

Новое душеспасительное кино на стриминге Apple — драмеди про молодую маму, которая живет в Дублине и одна воспитывает 14-летнего сына. Пытаясь наладить отношения с подростком, она приносит ему в подарок гитару, но тот поначалу ее снова отталкивает. Флора не сдается и решает сама научиться круто играть, для чего берет онлайн-уроки у симпатичного парня из Лос-Анджелеса.

Главную роль в картине сыграла Ив Хьюсон, хорошо знакомая зрителю по сериалу «Заговор сестер Гарви». Роль дружелюбного педагога с гитарой в руках исполнил Джозеф Гордон-Левитт. Режиссером фильма выступил Джон Карни, не в первый раз выбирающий музыку как повод для сближения героев. Его новая картина напоминает его «Рок-н-рольщиков» и фильм «Однажды», песня из которого в свое время получила «Оскар». Премьера ленты «Флора и сын» прошла на кинофестивале «Сандэнс», где безоговорочно покорила американскую прессу.

Флора и сын

29 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто отказывается пересматривать «Настоящий детектив» и давно не видел Бенисио дель Торо в главной роли.

Триллер с Бенисио дель Торо в главной роли рассказывает о расследовании жестокого убийства молодого агента недвижимости. Актер играет матерого сыщика Николса, который пытается докопаться до правды, но она все время от него ускользает. В этом запутанном деле ничего не сходится, а улики ведут в ложном направлении. Чтобы раскрыть его, герою придется избавиться и от личных иллюзий, которыми оказывается полна его жизнь.

Картину снял Грант Сингер, известный как режиссер музыкальных клипов певца The Weeknd, а также Арианы Гранде и Тейлор Свифт. Сценарий к своему кинодебюту он написал совместно с Бенджамином Брюэром, работавшим над фильмом «Доверие» с Николасом Кейджем. Также в касте Джастин Тимберлейк и Алисия Сильверстоун. Картина была показана на минувшем кинофестивале в Торонто, где критиками была встречена холодно. Однако любителям закрученных сюжетов и харизмы Бенисио дель Торо картину все еще можно рекомендовать.

Рептилии

26 сентября, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит фильмы про жажду скорости.

Компания Sony, имеющая одноименную серию игр для своей консоли, решила адаптировать Gran Turismo через реальную историю игрока Янна Марденборо, который сумел стать профессиональным гонщиком. Увлеченный гонками и оттого проводящий часы в известном гоночном симуляторе, в фильме юный Янн получает возможность присоединиться к команде мечты и сесть за руль настоящего скоростного авто.

Главную роль в байопике сыграл Арчи Мадекве («Поколение Вояджер»). Также в касте Дэвид Харбор из «Очень странных дел» и Орландо Блум. Режиссером фильма стал Нил Блокамп, более всего известный постановкой фантастического боевика «Район № 9». Зарубежные критики приняли фильм прохладно, хотя заметили, что экшен-сцены гонок в нем сняты отлично и не дадут заскучать.

Гран Туризмо

28 сентября, Wink

Кому смотреть: тем, кто мечтает играть на гитаре и петь песни со сцены школьного актового зала.

Сериал рассказывает историю юной Маши, которая вынуждена перейти в новую школу из-за переезда. В провинциальном городке одноклассники, узнав, что она училась в элитной гимназии на Рублевке, начинают издеваться над новенькой и прозывают ее Плаксой. Чтобы справиться с буллингом, Маша погружается в музыку и создает с другими учениками музыкальную группу.

Сергей Жуков из популярной в конце 90-х группы «Руки вверх!» решил повторить успех сериала «Ранетки» и вдохновить юных зрителей выражать себя через музыку. В каждом из восьми эпизодов проекта, где он выступил продюсером, помимо основного сюжета, будет музыкальный клип, через который также будет раскрываться характер и эмоции главной героини. Роль Маши в сериале сыграла дочь Сергея Ника Жукова. Также в касте Агата Муцениеце, Ирина Розанова, Роман Маякин и другие. Режиссером проекта стал Андрей Силкин, много снимавший для СТС.

Плакса

1 октября, Netflix

Кому смотреть: поклонникам творчества Ксавье Долана и любителям семейных драм.

Первый сериал режиссера Ксавье Долана («Мамочка») может стать его последней работой в кино вообще. Любимец международных фестивалей Долан несколько месяцев назад объявил, что разочаровался в кинематографе и решил уйти. «Ночь, когда Логан проснулся» можно считать прощальным проектом режиссера. Он основан на одноименной пьесе канадского драматурга Мишеля Марка Бушара, чью другую пьесу «Том на ферме» режиссер ранее уже адаптировал для киноэкрана. Долан также сыграл в сериале одну из ролей, сам поставил и смонтировал все пять эпизодов.

В центре повествования находится семья, где умирает мать. Ее дочь Мириэль, получив скорбную весть, возвращается домой впервые за много лет, чтобы выполнить последнюю волю умершей. Ее приезд вызывает в памяти ее брата Жуля воспоминания об их молодости в начале 1990-х, когда оба близко дружили с парнем по имени Логан. Тогда же и произошло ужасное событие, расколовшее жизнь семьи на «до» и «после».