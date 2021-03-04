Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 2020

Режиссер и сценарист Роман Каримов представляет продолжение знаменитой комедии «Гуляй Вася!». Над сценарием к фильму вместе с Романом также работала Яна Лебедева. На этот раз центральным персонажем истории станет Максим — бывший парень Анастасии.
В первой части «Гуляй, Вася» обычный парень Митя планирует жениться на дочери бизнесмена, но вспоминает, что женат. Он просит бывшую жену Василису срочно дать развод, а она требует показать невесту. Митя знакомится с барменшей Анастасией и умоляет ее временно побыть его невестой. Девушка соглашается, а ее парень Максим играет роль ее брата. В итоге Митя действительно влюбляется в девушку и делает ей предложение.
Действие второй части разворачивается через некоторое время после этих событий. Уже в качестве супругов Митя и Настя делают подарок лучшему другу Паше и его жене Кире — покупают совместную путевку на Бали. Паша и Кира ссорятся перед самым отъездом, но героя это не останавливает. Павел с детства мечтал оказаться на сказочном острове, поэтому летит без жены.
Кира, уязвленная таким решением мужа, отправляется за ним. Она уверена, что Павел ей изменяет, и на Бали его ждет любовница. Чтобы разоблачить неверного супруга, она берет с собой своего психолога.
Тем временем в путешествие на Бали летят также бывшая жена Мити — Василиса, его друг аферист — Гарик, и бывший парень Насти — Максим. Если Вася и Гарик планируют только повеселиться в поездке, для Максима это возможность прославиться и завоевать сердце любимой.
Основные съемки первого фильма проходили в арендованном доме в деревне Лучки во Владимирской области, часть съемок – в Москве и Юрьеве-Польском. На этот раз съемочная группа отправилась на индонезийский остров Бали. Это подтверждают снимки актеров, выложенные в социальных сетях.
Изначально авторы идеи планировали снять только один фильм «Гуляй, Вася». После премьеры комедия получила множество положительных отзывов и хорошо стартовала в прокате. Это подвигло авторов поменять решение и снять сиквел.
Премьера первой части «Гуляй, Вася» состоялась в 2015 году. В первые выходные картина собрала 81 миллион рублей, суммарно сборы составили 278,5 миллионов рублей, а сам бюджет фильма — 40 миллионов рублей.
В сиквеле в центре внимания будет Максим — его сыграл Роман Курцын. В одном из интервью актер рассказал, что на этот раз в картине покажут сильную трансформацию героя из «глупого и алчного качка» в целеустремленного мужчину.
Во время разработки идеи фильм «Гуляй, Вася!» имел другое название — «Школьные друзья». Роман Каримов переименовал картину по совету режиссера Михаила Сегала.
Роман Каримов серьезно относится к созданию фильма. Работая над первой частью, он заставлял актеров смотреть реалити-шоу «Дом-2», чтобы они могли лучше изобразить современную молодежь. Роман Курцын упомянул в интервью, что на этот раз в фильме будут бои без правил и много экшена.
Бюджет сиквела составил 120 миллионов рублей. Съемки прошли при поддержке Фонда кино.
Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.