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Гуляй, Вася! Свидание на Бали Гуляй, Вася! Свидание на Бали
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Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 2020

2020 / Россия
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5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Вторая часть авантюрной комедии с Любовью Аксеновой и Романом Курцыным
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Режиссер и сценарист Роман Каримов представляет продолжение знаменитой комедии «Гуляй Вася!». Над сценарием к фильму вместе с Романом также работала Яна Лебедева. На этот раз центральным персонажем истории станет Максим — бывший парень Анастасии.

В первой части «Гуляй, Вася» обычный парень Митя планирует жениться на дочери бизнесмена, но вспоминает, что женат. Он просит бывшую жену Василису срочно дать развод, а она требует показать невесту. Митя знакомится с барменшей Анастасией и умоляет ее временно побыть его невестой. Девушка соглашается, а ее парень Максим играет роль ее брата. В итоге Митя действительно влюбляется в девушку и делает ей предложение.

Действие второй части разворачивается через некоторое время после этих событий. Уже в качестве супругов Митя и Настя делают подарок лучшему другу Паше и его жене Кире — покупают совместную путевку на Бали. Паша и Кира ссорятся перед самым отъездом, но героя это не останавливает. Павел с детства мечтал оказаться на сказочном острове, поэтому летит без жены.

Кира, уязвленная таким решением мужа, отправляется за ним. Она уверена, что Павел ей изменяет, и на Бали его ждет любовница. Чтобы разоблачить неверного супруга, она берет с собой своего психолога.

Тем временем в путешествие на Бали летят также бывшая жена Мити — Василиса, его друг аферист — Гарик, и бывший парень Насти — Максим. Если Вася и Гарик планируют только повеселиться в поездке, для Максима это возможность прославиться и завоевать сердце любимой.   

Основные съемки первого фильма проходили в арендованном доме в деревне Лучки во Владимирской области, часть съемок – в Москве и Юрьеве-Польском. На этот раз съемочная группа отправилась на индонезийский остров Бали. Это подтверждают снимки актеров, выложенные в социальных сетях.

Изначально авторы идеи планировали снять только один фильм «Гуляй, Вася». После премьеры комедия получила множество положительных отзывов и хорошо стартовала в прокате. Это подвигло авторов поменять решение и снять сиквел.  

Премьера первой части «Гуляй, Вася» состоялась в 2015 году. В первые выходные картина собрала 81 миллион рублей, суммарно сборы составили 278,5 миллионов рублей, а сам бюджет фильма — 40 миллионов рублей.

В сиквеле в центре внимания будет Максим — его сыграл Роман Курцын. В одном из интервью актер рассказал, что на этот раз в картине покажут сильную трансформацию героя из «глупого и алчного качка» в целеустремленного мужчину.

Во время разработки идеи фильм «Гуляй, Вася!» имел другое название — «Школьные друзья». Роман Каримов переименовал картину по совету режиссера Михаила Сегала. 

Роман Каримов серьезно относится к созданию фильма. Работая над первой частью, он заставлял актеров смотреть реалити-шоу «Дом-2», чтобы они могли лучше изобразить современную молодежь. Роман Курцын упомянул в интервью, что на этот раз в фильме будут бои без правил и много экшена.   

Бюджет сиквела составил 120 миллионов рублей. Съемки прошли при поддержке Фонда кино.

Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера в мире 4 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Софья Райзман
Софья Райзман
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Сергей Аброскин
Сергей Аброскин
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Гуляй, Вася! Свидание на Бали смотреть онлайн

Гуляй, Вася! Свидание на Бали
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Полюбившаяся зрителям Вася (Любовь Аксенова) возвращается спустя четыре года. Девушка за это время не очень изменилась: в центре внимания красотки по-прежнему мужчины, обладающие неким багажом (как правило, финансовым). Ее интрига с Пашей (Борис Дергачев) оставила след, который не дает покоя Кире (Вера Кинчева) — та отправляет мужа к психотерапевту в надежде доказать факт измены. Пока нарушаются все возможные законы этики консультирования, мы знакомимся с Максом (Роман Курцын), который со…
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Слава Крулатов 25 февраля 2021, 18:38
У меня большая надежда на этот фильм. Давно нормальных комедий не было, и вроде эта должна порадовать точно
Миша Воробьёв 6 марта 2021, 07:15
Сходил значит на фильм, надежды не оправдал, идти не стоит, а вот дома на деване посмотреть можно разок!
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