Гуляй, Вася! Свидание на Бали, 2020

Режиссер и сценарист Роман Каримов представляет продолжение знаменитой комедии «Гуляй Вася!». Над сценарием к фильму вместе с Романом также работала Яна Лебедева. На этот раз центральным персонажем истории станет Максим — бывший парень Анастасии.

В первой части «Гуляй, Вася» обычный парень Митя планирует жениться на дочери бизнесмена, но вспоминает, что женат. Он просит бывшую жену Василису срочно дать развод, а она требует показать невесту. Митя знакомится с барменшей Анастасией и умоляет ее временно побыть его невестой. Девушка соглашается, а ее парень Максим играет роль ее брата. В итоге Митя действительно влюбляется в девушку и делает ей предложение.

Действие второй части разворачивается через некоторое время после этих событий. Уже в качестве супругов Митя и Настя делают подарок лучшему другу Паше и его жене Кире — покупают совместную путевку на Бали. Паша и Кира ссорятся перед самым отъездом, но героя это не останавливает. Павел с детства мечтал оказаться на сказочном острове, поэтому летит без жены.

Кира, уязвленная таким решением мужа, отправляется за ним. Она уверена, что Павел ей изменяет, и на Бали его ждет любовница. Чтобы разоблачить неверного супруга, она берет с собой своего психолога.

Тем временем в путешествие на Бали летят также бывшая жена Мити — Василиса, его друг аферист — Гарик, и бывший парень Насти — Максим. Если Вася и Гарик планируют только повеселиться в поездке, для Максима это возможность прославиться и завоевать сердце любимой.