От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года

1986 год. В Подмосковье, неподалеку от правительственных дач, обнаружен изуродованный труп подростка без одежды. Есть версия, что убийство совершил маньяк-гастролер с юга страны. Столичное управление вызывает из Ростова следователя Бокова, уже работавшего над идентичным делом. Вместе с ним за следствие берутся неопытная следовательница Добровольская и тихий представитель генпрокуратуры Козырев. Единственный свидетель — затюканный школьник Игорь, словам которого не верят даже его собственные родители. Несмотря на отсутствие улик, трио абсолютно непохожих друг на друга людей должно вычислить серийника в кратчайшие сроки.

«Фишер» — один из главных отечественных хитов первой половины 2023 года. Оно и неудивительно, ведь работала над ним удивительно сильная команда. В числе продюсеров — многоопытные Жора Крыжовников и Федор Бондарчук, тогда как режиссурой занимался молодой дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой, заявивший о себе «Черной весной». Убийцу, прототипом которого выступил советский маньяк Сергей Головкин, ищут Иван Янковским, Александра Бортич и Александр Яценко, а снято все так, словно перед нами не современный сериал, а обнаруженный в архивах криминальный фильм позднесоветского периода. Кажется, ретротриллер «Фишер» был заведомо обречен на успех. Так оно и вышло.

Фишер

События разворачиваются в провинциальном городе Озерске. Вот уже несколько месяцев по всей округе пропадают молодые девушки. Вика отдыхает с друзьями в кафе, после чего садится в такси, а на следующее утро ее бездыханное тело находят на пляже. Из Москвы приезжает следователь Орлов, уверенный, что убийство совершил находившийся за рулем водитель. Под подозрением оказываются все таксисты глубинки. Вскоре полицейские задерживают Максима, таксовавшего в ту злополучную ночь. Его гражданская супруга Лариса, убежденная в невиновности возлюбленного, начинает собственное расследование.

Еще один отечественный сериал про маньяка, вышедший сразу после окончания «Фишера». В его основе лежит дело Дмитрия Лебедя, годами насиловавшего и убивавшего женщин в Хакасии. В «Мерзлой земле» Оксаны Карас акцент делается не на поиске убийцы, а на борьбе Ларисы с прогнившей системой и общественной травлей. На выходе мы имеем добротную авторскую драму с традиционно великолепной актерской работой Светланы Ходченковой.

Мерзлая земля

В открывающей сцене происходит жестокое убийство молодой женщины, снятое в лучших традициях слэшеров. Затем нас знакомят с заурядной супружеской парой, преодолевающей глубокий кризис. Он — несостоявшийся теннисист, после роковой травмы зарабатывающий на жизнь персональными тренировками. Она — риелторша, профессиональные навыки которой оставляют желать лучшего. На подходе ребенок, а денег катастрофически не хватает. Отвлечься от серых будней им помогают подкасты о непойманных преступниках. Однажды супруги начинают подозревать, что их новый сантехник — серийный убийца.

Черная комедия «Основано на реальных событиях» — авторский проект Крэйга Розенберга, одного из авторов «Пацанов», представляющий собой сатиру на индустрию тру-крайма. Поэтому лучше не ждать от сериала с Кейли Куоко и Крисом Мессиной классического детектива: личность маньяка раскрывается в первой же серии, но сыщики-любители не сдают преступника полиции, а записывают с ним сенсационный подкаст, надеясь разбогатеть. Миниатюрное шоу (почти все серии длятся менее 30 минут) понравится в первую очередь тем, кто неравнодушен к «Убийству в одном здании», продолжение которого выйдет в этом году. Идеальный выбор для тех, кто ищет нечто легкое и ненавязчивое.

Основано на реальных событиях

В городке Эннис, расположенном на Аляске, происходит таинственное исчезновение шестерых мужчин. Все они трудились на арктической научно-исследовательской станции. На место прибывают две женщины-полицейские Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, прежде никогда не работавшие вместе. Новоявленным напарницам предстоит бороться не только с преступностью, но и со своими внутренними демонами.

«Настоящий детектив» — без преувеличения, эпохальное событие для американского телевидения. Первый сезон понравился абсолютно всем, но второй, напротив, был уничтожен и критиками, и зрителями. После неудачи сценарист Ник Пиццолатто пообещал, что в третьей части «Настоящий детектив» вернется к истокам, — и не соврал. На конец 2023 года запланирован четвертый сезон, главную роль в котором исполнила Джоди Фостер, специализирующаяся на маньяках еще со времен «Молчания ягнят». Не факт, что авторам удастся удержать взятую планку, но одно ясно точно: вне зависимости от результата, продолжение флагманского сериала HBO станет одним из наиболее обсуждаемых в году.

Настоящий детектив

2016 год. Хьюстон, штат Техас. В центре сюжета тихая и неуверенная в себе Дре, снимающая жилье вместе со своей сестрой Мариссой. Обе девушки с утра до позднего вечера вкалывают в магазине одежды и являются страстными поклонницами знаменитой поп-певицы Найджи. Более того, Дре возглавляет фандом, не пропускает ни одного концерта и раздражается каждый раз, когда кто-то оскорбляет ее кумиршу. Когда Марисса совершает самоубийство, она окончательно теряет связь с реальностью и превращается в безумную маньячку.

«Рой» — один из самых неординарных телесериалов последних лет. Идея принадлежит Джанин Нэйберс и музыканту Дональду Гловеру, автору завершившейся недавно «Атланты», а также Малии Обаме, дочери бывшего президента США. На экране мелькают десятки артистов разной степени медийности — от Рори Калкина до Билли Айлиш, но все они меркнут на фоне многогранной Доминик Фишбэк, на игре которой целиком держится эта сатирическая трагикомедия.

Рой

1990-е годы. Кто-то зверски расправляется с людьми, после чего использует СМИ для огласки совершенных злодеяний. Полицейские во главе с беспринципным прокурором пытаются выйти на след маньяка, но тщетно. Бездействие властей приводит к тому, что весь город охватывает паника.

Азиатские дорамы уже давно обрели широкую популярность по всему миру. Вот только речь о корейских и японских сериалах, тогда как продукция из Тайваня по-прежнему остается для многих зрителей диковинкой. «Имитатор» — отличный вариант для старта. Криминальный триллер вышел на стриминговой платформой Netflix еще в мае 2023 года, но остался практически незамеченным — и зря. Своей гнетущей атмосферой и размеренным темпом сериал напоминает такую классику, как «Воспоминания об убийстве» и «Зодиак», поэтому поклонники жанра точно не останутся разочарованными.

Имитатор

СССР, начало 1980-х годов. Страна оказывается на пороге глобальных перемен. Вот уже два десятилетия Иван Черкасов верой и правдой сражается с преступниками всех мастей. Однако лучшие годы ветерана, очевидно, позади. Впрочем, уходить на пенсию милиционер не торопится, продолжая работать в компании Гаркуши и Сони. Все меняется, когда в отделе появляется новый майор Ковалев, стажировавшийся аж в Европе, которому сразу же передают дело об убийстве. Казалось бы, обычная бытовуха, но Черкасов находит материалы идентичных преступлений и приходит к выводу, что все они совершены одним человеком.

И вновь советские маньяки. Сегодня сериалы про серийных убийц выходят пачками, но началось все десять лет назад, когда майор Черкасов впервые появился на телеэкранах. Как водится, первый сезон был вдохновлен злодеяниями реального душегуба Владимира Ионесяна, проникавшего в квартиры под видом работника «Мосгаза». Роль советского сыщика стала одной из главных в карьере Андрея Смолякова, а феноменальный успех сезона привел к появлению бесчисленного количества сиквелов. «Последнее дело Черкасова» — достойное прощание с культовым персонажем, который столь сильно полюбился русскоязычной публике.