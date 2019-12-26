Каникулы off-line 2, 2019

В центре сюжета – трое друзей: Дастан, Кайрат и Болат. Их проект по открытию энтического лагеря возымел колоссальный успех, и инвесторы предложили Кайрату более престижную работу. Герой соглашается и уезжает, оставив управление своим детищем остальным двум приятелям. Но в первый же день Дастан и Болат не могут распределить руководящие позиции, ужасно ссорятся и вовлекают в свои разборки детей, приехавших на отдых.
Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?