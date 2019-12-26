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Каникулы off-line 2 Каникулы off-line 2
Киноафиша Фильмы Каникулы off-line 2

Каникулы off-line 2, 2019

2019 / Казахстан
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – трое друзей: Дастан, Кайрат и Болат. Их проект по открытию энтического лагеря возымел колоссальный успех, и инвесторы предложили Кайрату более престижную работу. Герой соглашается и уезжает, оставив управление своим детищем остальным двум приятелям. Но в первый же день Дастан и Болат не могут распределить руководящие позиции, ужасно ссорятся и вовлекают в свои разборки детей, приехавших на отдых.

  • Первая часть фильма имела такой успех, что создатели сразу же начали разработку продолжения.
  • На роли новых персонажей проводили кастинг среди начинающих, давая неизвестным актерам шанс пополнить портфолио хорошей работой.
  • Для Азамата Шаргынова, Артура Аскарулы и Зарины Нуржановой работа в фильме стала кинематографическим дебютом.
  • Руслан Акун, создатель «Каникул», говорит, что для детей и подростков снимают слишком мало содержательного кино, интересного и полезного. Режиссер акцентирует внимание на том, что его фильм создан для молодежи не только в развлекательных целях, но и для просвещения о родной казахской культуре.
  • Фильм вышел сразу на видео в сети Интернет и в первый день набрала больше миллиона просмотров.

Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?

3.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 26 декабря 2019
Возраст 12+
Режиссер
Эрнар Курмашев
В ролях
Мейргат Амангелдин
Бекзат Елеусизов
Динара Бактыбаева
Еламан Есентаев
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Каникулы off-line 2 смотреть онлайн

Каникулы off-line 2
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