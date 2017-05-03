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Дочь и мать ее Дочь и мать ее
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Дочь и мать ее, 2017

2017 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм «Дочь и мать её» снял режиссёр Джонатан Левин («Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел», «Рождество»). Главные роли исполнили актрисы Эми Шумер («Девушка без комплексов», «Субботним вечером в прямом эфире») и Голди Хоун («За бортом», «Смерть ей к лицу»). Также в ленте снялись Айк Баринхолц («Отряд самоубийц», «Соседи: На тропе войны») и Кристофер Мелони («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»). 

Главная героиня фильма «Дочь и мать её» - Эмили - неожиданно оказывается брошенной своим парнем прямо накануне запланированного ими отпуска. Она долго уговаривает свою маму отправиться с ней в путешествие по Южной Америке. В итоге, оказавшись, под жарким солнцем, женщины попадают в плен к похитителям. На этом их приключения не заканчиваются, а между делом героиням предстоит заново узнать и понять друг друга.

- Последний раз Голди Хоун появлялась на большом экране в 2002 году в фильме «Сёстры Бэнгер». Таким образом, это её первая роль в полнометражном проекте за последние 15 лет

- Фильм «Дочь и мать её» снимался на Гавайях

- В перерывах между съёмками Эми Шумер и Ванда Сайкс давали благотворительные шоу в Гонолулу, о которых объявлялось утром. Спустя нескольких часов после открытия продаж все билеты были раскуплены

- Сценарий к картине «Дочь и мать её» написала Кэти Дипполд («Шпион», «Охотники за привидениями»)

Молодая женщина, которую накануне отпуска бросил ее бойфренд, берет в путешествие по Южной Америке свою маму. Там их ждет сумасшедшее приключение с похищением, главным героиням предстоит не только выжить в джунглях, но и найти общий язык между собой.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джонатан Левин
Джонатан Левин
В ролях
Эми Шумер
Эми Шумер
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц
Голди Хоун
Голди Хоун
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Все актеры и съемочная группа
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Дочь и мать ее
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Эмили уволили с работы, бросил парень, и она осталась одна с двумя путевками, не подлежащими возврату. Девушка не отчаялась даже спустя несколько дней наедине с вином и фейсбуком, во время которых так и не смогла найти себе попутчика. Найдя в родительском шкафу альбом с фотографиями бурной молодости матери, Эмили уговаривает ее поехать вместе, твердо уверенная, что сделает этот отдых незабываемым. Вот только Эми и не догадывалась, насколько эта поездка перевернет всю ее жизнь. Кадр из…
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Ирина 10 августа 2017, 17:51
неожиданно интересный и забавный!
Ирина Спицына 15 ноября 2020, 20:16
не рекомендую,полная чушь!
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10 голосов
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