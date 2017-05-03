Дочь и мать ее, 2017

Фильм «Дочь и мать её» снял режиссёр Джонатан Левин («Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел», «Рождество»). Главные роли исполнили актрисы Эми Шумер («Девушка без комплексов», «Субботним вечером в прямом эфире») и Голди Хоун («За бортом», «Смерть ей к лицу»). Также в ленте снялись Айк Баринхолц («Отряд самоубийц», «Соседи: На тропе войны») и Кристофер Мелони («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

Главная героиня фильма «Дочь и мать её» - Эмили - неожиданно оказывается брошенной своим парнем прямо накануне запланированного ими отпуска. Она долго уговаривает свою маму отправиться с ней в путешествие по Южной Америке. В итоге, оказавшись, под жарким солнцем, женщины попадают в плен к похитителям. На этом их приключения не заканчиваются, а между делом героиням предстоит заново узнать и понять друг друга.