Дочь и мать ее, 2017

Фильм «Дочь и мать её» снял режиссёр Джонатан Левин («Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел», «Рождество»). Главные роли исполнили актрисы Эми Шумер («Девушка без комплексов», «Субботним вечером в прямом эфире») и Голди Хоун («За бортом», «Смерть ей к лицу»). Также в ленте снялись Айк Баринхолц («Отряд самоубийц», «Соседи: На тропе войны») и Кристофер Мелони («12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).
Главная героиня фильма «Дочь и мать её» - Эмили - неожиданно оказывается брошенной своим парнем прямо накануне запланированного ими отпуска. Она долго уговаривает свою маму отправиться с ней в путешествие по Южной Америке. В итоге, оказавшись, под жарким солнцем, женщины попадают в плен к похитителям. На этом их приключения не заканчиваются, а между делом героиням предстоит заново узнать и понять друг друга.
- Последний раз Голди Хоун появлялась на большом экране в 2002 году в фильме «Сёстры Бэнгер». Таким образом, это её первая роль в полнометражном проекте за последние 15 лет
- Фильм «Дочь и мать её» снимался на Гавайях
- В перерывах между съёмками Эми Шумер и Ванда Сайкс давали благотворительные шоу в Гонолулу, о которых объявлялось утром. Спустя нескольких часов после открытия продаж все билеты были раскуплены
- Сценарий к картине «Дочь и мать её» написала Кэти Дипполд («Шпион», «Охотники за привидениями»)
Молодая женщина, которую накануне отпуска бросил ее бойфренд, берет в путешествие по Южной Америке свою маму. Там их ждет сумасшедшее приключение с похищением, главным героиням предстоит не только выжить в джунглях, но и найти общий язык между собой.