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Возвращение Возвращение
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The Recall

Возвращение, 2017

2017 / Канада
4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2017 году вышел канадский фантастический боевик «Возвращение» режиссера Мауро Боррелли, в котором снялся известный актер Уэсли Снайпс (трилогия «Блэйд»).

По сюжету компания молодых людей в составе троих парней и двух девушек отправляется в лес, чтобы отдохнуть и повеселиться. Там их ждет встреча с местным охотником-отшельником (Уэсли Снайпс), суровым и мрачным, который вовсе не рад шумным гостям леса.
В это время на нашу планету вторгаются инопланетяне – все начинается с загадочного и зловещего облака, похожего на грозовую тучу, нависшую над Землей. Оказывается, это инопланетные существа, похищающие землян для своих опытов. Молодые люди оказываются под угрозой, но помощь приходит совершенно неожиданно: суровый охотник противостоит инопланетным захватчикам, кроме того, оказывается, он уже встречался с ними и имеет свои личные счеты с этими гостями.

  • Другое название фильма, под которым он даже более известен в России – «Вспомнить всё: Похищение».
  • Режиссер фильма Мауро Боррелли мало известен российскому зрителю, хотя он работал над очень многими известными фильмами. А всё потому, что основная его профессия – иллюстратор, а вот в качестве режиссера он выступал лишь несколько раз.

Пятеро друзей планируют провести веселые выходные в доме на озере, но они не знают, что Земля находится под угрозой инопланетного вторжения.

4.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 30 сентября 2017
Премьера в мире 2 июня 2017
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Мауро Боррелли
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Джедидайя Гудакр
Нико Пепадж
Грэхэм Шилз
Виселос Реон Шеннон
Виселос Реон Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Возвращение 2 постера
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Возвращение

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