Возвращение, 2017

В 2017 году вышел канадский фантастический боевик «Возвращение» режиссера Мауро Боррелли, в котором снялся известный актер Уэсли Снайпс (трилогия «Блэйд»).

По сюжету компания молодых людей в составе троих парней и двух девушек отправляется в лес, чтобы отдохнуть и повеселиться. Там их ждет встреча с местным охотником-отшельником (Уэсли Снайпс), суровым и мрачным, который вовсе не рад шумным гостям леса.

В это время на нашу планету вторгаются инопланетяне – все начинается с загадочного и зловещего облака, похожего на грозовую тучу, нависшую над Землей. Оказывается, это инопланетные существа, похищающие землян для своих опытов. Молодые люди оказываются под угрозой, но помощь приходит совершенно неожиданно: суровый охотник противостоит инопланетным захватчикам, кроме того, оказывается, он уже встречался с ними и имеет свои личные счеты с этими гостями.