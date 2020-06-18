Кто не спрятался, 2020

В своем режиссерском дебюте Дэйв Франко сублимирует свою паранойю, связанную с арендой жилья незнакомцев в поездках, в триллер о путешествии нескольких друзей к морю, обернувшемся для них ловушкой.
Первый полный метр Дэйва Франко становится для него еще и первой пробой пера: сценарий, хотя и не без помощи более опытного в этом деле Джо Сванберга, он тоже написал сам. Хоррор Франко, может, и не грозит сослужить плохую службу сервисам вроде Airbnb, что в свое время сделал для мотелей «Психо» Альфреда Хичкока, но, вполне возможно, что в следующий раз он заставит дважды подумать, прежде чем арендовать жилье у незнакомцев.
Чарли (Дэн Стивенс) хочет отметить своей недавний успех на работе и вместе со своей женой Мишель (Элисон Бри), братом Джошем (Джереми Аллен Уайт) и его девушкой Миной (Шейла Ванд) арендует дом на берегу Тихого океана. Их поездка должна была состоять из постоянных прогулок, алкоголя и веселья за ужинами, однако напряжение между братьями Чарли и Джошем постепенно делают атмосферу в доме невыносимой. Однако их семейные разборки не грозят испортить поездку так, как обнаруженные друзьями приборы слежки, таинственная запертая дверь в подвале и невозможность покинуть странный дом и его подозрительного владельца Тейлора (Тоби Хасс).
Полнометражный режиссерский дебют Дэйва Франко.
Исполнительница одной из главных ролей Элисон Бри — жена режиссера Дэйва Франко.
Исполнители главных ролей Элисон Бри и Тоби Хасс уже работали вместе над проектом «Наездница».
Первоначально режиссер Дэйв Франко собирался сам исполнить роль Джоша, однако позже было решено отдать роль Джереми Аллену Уайту.
Режиссер Дэйв Франко говорил о том, что фильм частично основывается на его собственной паранойе, связанной с арендой жилья в поездках через сервис Airbnb. Его удивляет, как в царящей атмосфере всеобщего недоверия люди с таким спокойствием живут в домах незнакомцев, основываясь лишь на нескольких положительных отзывах таких же незнакомцев.
Дэйв Франко объяснял свое желание снять именно жанровый фильм своей любовью к работам режиссеров Ари Астера, Джордана Пила и Шона Дуркина.
Прежде, чем искать для фильма финансирование, режиссер лично обратился ко всем актерам с предложением сняться в его фильме.
Когда Дэйв Франко еще собирался играть Джоша, он не предлагал роль Мишель своей жене Элисон Бри. Но после принятия решения о том, что он все-таки не будет играть в своем фильме, Франко сразу же позвал ее в проект.
Во время съемок фильма вся съемочная группа проживала в апартаментах сервиса Airbnb в маленьком городе Бэндоне в Орегоне, что многим казалось ироничным, учитывая тематику фильма.
Вы снимали жилье через интернет? Смотрели красивые картинки на сайте и представляли идеальный отпуск? Две молодые пары решили оторваться на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры. Кто не спрятался…