Кто не спрятался, 2020

В своем режиссерском дебюте Дэйв Франко сублимирует свою паранойю, связанную с арендой жилья незнакомцев в поездках, в триллер о путешествии нескольких друзей к морю, обернувшемся для них ловушкой.

Первый полный метр Дэйва Франко становится для него еще и первой пробой пера: сценарий, хотя и не без помощи более опытного в этом деле Джо Сванберга, он тоже написал сам. Хоррор Франко, может, и не грозит сослужить плохую службу сервисам вроде Airbnb, что в свое время сделал для мотелей «Психо» Альфреда Хичкока, но, вполне возможно, что в следующий раз он заставит дважды подумать, прежде чем арендовать жилье у незнакомцев.

Чарли (Дэн Стивенс) хочет отметить своей недавний успех на работе и вместе со своей женой Мишель (Элисон Бри), братом Джошем (Джереми Аллен Уайт) и его девушкой Миной (Шейла Ванд) арендует дом на берегу Тихого океана. Их поездка должна была состоять из постоянных прогулок, алкоголя и веселья за ужинами, однако напряжение между братьями Чарли и Джошем постепенно делают атмосферу в доме невыносимой. Однако их семейные разборки не грозят испортить поездку так, как обнаруженные друзьями приборы слежки, таинственная запертая дверь в подвале и невозможность покинуть странный дом и его подозрительного владельца Тейлора (Тоби Хасс).