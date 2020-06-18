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The Rental

Кто не спрятался, 2020

2020 / США
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Две молодые пары отправляются на роскошную виллу, где становятся жертвами безумца.
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В своем режиссерском дебюте Дэйв Франко сублимирует свою паранойю, связанную с арендой жилья незнакомцев в поездках, в триллер о путешествии нескольких друзей к морю, обернувшемся для них ловушкой.

Первый полный метр Дэйва Франко становится для него еще и первой пробой пера: сценарий, хотя и не без помощи более опытного в этом деле Джо Сванберга, он тоже написал сам. Хоррор Франко, может, и не грозит сослужить плохую службу сервисам вроде Airbnb, что в свое время сделал для мотелей «Психо» Альфреда Хичкока, но, вполне возможно, что в следующий раз он заставит дважды подумать, прежде чем арендовать жилье у незнакомцев.

Чарли (Дэн Стивенс) хочет отметить своей недавний успех на работе и вместе со своей женой Мишель (Элисон Бри), братом Джошем (Джереми Аллен Уайт) и его девушкой Миной (Шейла Ванд) арендует дом на берегу Тихого океана. Их поездка должна была состоять из постоянных прогулок, алкоголя и веселья за ужинами, однако напряжение между братьями Чарли и Джошем постепенно делают атмосферу в доме невыносимой. Однако их семейные разборки не грозят испортить поездку так, как обнаруженные друзьями приборы слежки, таинственная запертая дверь в подвале и невозможность покинуть странный дом и его подозрительного владельца Тейлора (Тоби Хасс).

 

 

Полнометражный режиссерский дебют Дэйва Франко.

Исполнительница одной из главных ролей Элисон Бри — жена режиссера Дэйва Франко.

Исполнители главных ролей Элисон Бри и Тоби Хасс уже работали вместе над проектом «Наездница».

Первоначально режиссер Дэйв Франко собирался сам исполнить роль Джоша, однако позже было решено отдать роль Джереми Аллену Уайту.

Режиссер Дэйв Франко говорил о том, что фильм частично основывается на его собственной паранойе, связанной с арендой жилья в поездках через сервис Airbnb. Его удивляет, как в царящей атмосфере всеобщего недоверия люди с таким спокойствием живут в домах незнакомцев, основываясь лишь на нескольких положительных отзывах таких же незнакомцев.

Дэйв Франко объяснял свое желание снять именно жанровый фильм своей любовью к работам режиссеров Ари Астера, Джордана Пила и Шона Дуркина.

Прежде, чем искать для фильма финансирование, режиссер лично обратился ко всем актерам с предложением сняться в его фильме.

Когда Дэйв Франко еще собирался играть Джоша, он не предлагал роль Мишель своей жене Элисон Бри. Но после принятия решения о том, что он все-таки не будет играть в своем фильме, Франко сразу же позвал ее в проект.

Во время съемок фильма вся съемочная группа проживала в апартаментах сервиса Airbnb в маленьком городе Бэндоне в Орегоне, что многим казалось ироничным, учитывая тематику фильма.

 

Вы снимали жилье через интернет? Смотрели красивые картинки на сайте и представляли идеальный отпуск? Две молодые пары решили оторваться на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры. Кто не спрятался…

5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера онлайн 24 июля 2020
Премьера в мире 18 июня 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Дэйв Франко
Дэйв Франко
В ролях
Элисон Бри
Элисон Бри
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Шейла Ванд
Шейла Ванд
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кто не спрятался 4 постера
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Кто не спрятался
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В большой загородный дом приезжают две пары, которые давно мечтают о запоминающихся выходных на берегу океана. Тем более появился серьезный повод: их фирма заключила крупную сделку. Правда, веселье заходит слишком далеко, заставляя утром краснеть и сожалеть о бурной ночи. Выясняя отношения, они понимают, что все это время за ними наблюдали. В комнатах обнаруживаются скрытые камеры, документирующие каждое действие, даже в самых интимных местах. За отдыхающими начинается охота, а в этом тихом и…
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vannnyxa 11 октября 2020, 21:14
Полное г*вно. На что я потратил свои деньги?! Сюжет? Не, не слышал. Интрига? Не слышал. Просто поубивать всех героев. Даже не показать лицо убийцы.… Читать дальше…
Valentin Sokov 17 октября 2020, 17:07
Типичное начало фильма ужаса, какой то дом в глуши, где должен был бы начаться "ужас", но ... его нет... да , просто какой то чел пробивает… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Кто не спрятался» Уже 8 октября на больших экранах нашей страны стартует режиссерский дебют Дэйва Франко «Кто не спрятался».
Написать
6 октября 2020 14:39
Вышел первый трейлер хоррора «Кто не спрятался» от Дэйва Франко Выживут не все.
Написать
19 июня 2020 12:55
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