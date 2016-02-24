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Мальчишник в Паттайе Мальчишник в Паттайе
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Мальчишник в Паттайе, 2016

2016 / Франция
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильма «Переполох на районе», а также известный во Франции актёр Франк Гастамбид снимает свою вторую картину «Мальчишник в Паттайе», где также исполняет главную роль. В картине снялись: Малик Бенталха (озвучка «Балерина», «Робин Гуд: Правдивая история»), Ануар Тубали («Переполох на районе»), Рамзи Бедиа («Мы - легенды») и другие.

В центре сюжета ленты «Мальчишник в Паттайе» окажется бодибилдер Фрэнки, который является большим поклонником Вина Дизеля и всё свободное время зависает с куда более скромным и богатым Кримо. Оба они мечтают познакомиться с красивыми интернет-знаменитостями и отправиться на Паттайю - курортный городок в Таиланде. Для этого они регистрируют местного карлика на чемпионат на боксу для коротышек, который проходит именно в месте их мечты. Но в итоге что-то идёт не так...

- Франк Гастамбид является режиссёром фильма, сценаристом, а также исполнителем одной из ролей

- Сосценаристом Франка Гастамбида стал Стефан Казанджян («Монстр в Париже», «Реальная любовь 2: Парижские истории»

- Предыдущий фильм, где Франк Гастамбид выступал в качестве режиссёра, вышел в 2012 году

- Ануар Тубали и Рамзи Бедиа играли в предыдущей картине Франка «Переполох на районе»

- Бюджет фильма «Мальчишник в Паттайе» составил 5 миллионов евро

Фрэнки, пристрастившийся к бодибилдингу фанат Вина Дизеля, полный сердечных страданий, проводит время с богатеньким закомплексованным Кримо в поисках интернет-знаменитостей женского пола. Они оба мечтают сменить свои серые будни на известный тайский курорт Паттайю. В попытках приблизиться к мечте друзей посещает дикая идея — зарегистрировать карлика из их района на чемпионат по тайскому боксу для карликов, проходящий в Паттайе. Но то, что должно было стать для них каникулами мечты, превратится в самое сумасшедшее приключение в жизни.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 24 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
В ролях
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
Малик Бенталха
Малик Бенталха
Ануар Тубали
Ануар Тубали
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Гад Эльмалех
Гад Эльмалех
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мальчишник в Паттайе 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Без визы. Без комплексов», — так звучит слоган «Мальчишника в Паттайе», и это он ещё скромничает, уж поверьте! На деле, это беспринципная, аморальная, абсолютно не толерантная комедия, чей неприхотливый юмор непоправимо будет тянуться прямиком в трусы зрителя своими шелудивыми и потными от азарта руками, и при этом без стеснения заглядывать в глаза. Комедия Фрэнка Гастамбайда, сыгравшего и одну из главных ролей, подобно похотливому ухажёру без тормозов, не…
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multiay 16 марта 2017, 21:59
👍👍👍😂😂😂😂
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13 голосов
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