Мальчишник в Паттайе, 2016

Режиссёр фильма «Переполох на районе», а также известный во Франции актёр Франк Гастамбид снимает свою вторую картину «Мальчишник в Паттайе», где также исполняет главную роль. В картине снялись: Малик Бенталха (озвучка «Балерина», «Робин Гуд: Правдивая история»), Ануар Тубали («Переполох на районе»), Рамзи Бедиа («Мы - легенды») и другие.

В центре сюжета ленты «Мальчишник в Паттайе» окажется бодибилдер Фрэнки, который является большим поклонником Вина Дизеля и всё свободное время зависает с куда более скромным и богатым Кримо. Оба они мечтают познакомиться с красивыми интернет-знаменитостями и отправиться на Паттайю - курортный городок в Таиланде. Для этого они регистрируют местного карлика на чемпионат на боксу для коротышек, который проходит именно в месте их мечты. Но в итоге что-то идёт не так...