Мальчишник в Паттайе, 2016

Режиссёр фильма «Переполох на районе», а также известный во Франции актёр Франк Гастамбид снимает свою вторую картину «Мальчишник в Паттайе», где также исполняет главную роль. В картине снялись: Малик Бенталха (озвучка «Балерина», «Робин Гуд: Правдивая история»), Ануар Тубали («Переполох на районе»), Рамзи Бедиа («Мы - легенды») и другие.
В центре сюжета ленты «Мальчишник в Паттайе» окажется бодибилдер Фрэнки, который является большим поклонником Вина Дизеля и всё свободное время зависает с куда более скромным и богатым Кримо. Оба они мечтают познакомиться с красивыми интернет-знаменитостями и отправиться на Паттайю - курортный городок в Таиланде. Для этого они регистрируют местного карлика на чемпионат на боксу для коротышек, который проходит именно в месте их мечты. Но в итоге что-то идёт не так...
- Франк Гастамбид является режиссёром фильма, сценаристом, а также исполнителем одной из ролей
- Сосценаристом Франка Гастамбида стал Стефан Казанджян («Монстр в Париже», «Реальная любовь 2: Парижские истории»
- Предыдущий фильм, где Франк Гастамбид выступал в качестве режиссёра, вышел в 2012 году
- Ануар Тубали и Рамзи Бедиа играли в предыдущей картине Франка «Переполох на районе»
- Бюджет фильма «Мальчишник в Паттайе» составил 5 миллионов евро
Фрэнки, пристрастившийся к бодибилдингу фанат Вина Дизеля, полный сердечных страданий, проводит время с богатеньким закомплексованным Кримо в поисках интернет-знаменитостей женского пола. Они оба мечтают сменить свои серые будни на известный тайский курорт Паттайю. В попытках приблизиться к мечте друзей посещает дикая идея — зарегистрировать карлика из их района на чемпионат по тайскому боксу для карликов, проходящий в Паттайе. Но то, что должно было стать для них каникулами мечты, превратится в самое сумасшедшее приключение в жизни.