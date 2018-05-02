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Горячие мамочки Горячие мамочки
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MILF

Горячие мамочки, 2018

2018 / Бельгия / Франция
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Три одинокие подруги позднего бальзаковского возраста, Сесиль, Соня и Элиза, решают на время сбежать от повседневных проблем и приезжают в загородный дом, принадлежащий Сесиль. Днем они наслаждаются морем и солнцем, ночью — дискотеками и тусовками.

В первый же день на них обращают внимание трое парней, которым лишь немного за двадцать. Из-за разницы в возрасте подруги не воспринимают их всерьез, но молодые люди ведут себя очень настойчиво. Сначала общение идет не слишком гладко и возникает много неловких моментов, но постепенно дамы берут инициативу в свои руки. Выпивка и пьянящий морской воздух тоже делают свое дело. Между женщинами и юношами возникает симпатия и словно сами собой образуются три пары. Постепенно подруги осознают, что с молодыми ухажерами даже лучше, ведь помимо наличия стройных и накаченных торсов у них отсутствуют комплексы и проблемы, присущие взрослым мужчинам.

Курортный роман будоражит кровь всем шестерым, но ситуация начинает выходить из-под контроля, когда к безобидному влечению начинают примешиваться настоящие чувства...

Режиссерский дебют Аксель Лафон. У нее уже было несколько ролей во французском кино, но наибольшую известность она приобрела как стендап-комик.

Режиссер фильма Аксель Лафон также написала сценарий и сыграла одну из главных героинь, Элизу.

В одной из начальных сцен фильма Соня и Элиза подплывают на аквабайках к плавающим на лодке Полю и Жюльену. В конце разговора Элиза называет Поля Дэвидом Хассельхоффом, но парень не понимает, о ком речь. Дэвид Хассельхофф — знаменитый американский актёр и певец, снявшийся в популярном сериале 90-х “Спасатели Малибу”. Его персонаж Митч Бьюкенен, был одним из спасателей и главным действующим лицом сериала. По сюжету “Горячих мамочек” Поль и Жюльен работают инструкторами в яхт-клубе и знают правила спасения утопающих.

Дебютная роль в кино Маттиаса Дондуа — шестикратного чемпиона мира по велокроссу.

В оригинале фильм называется “MILF”. Это аббревиатура от английского “mother I'd like to f**k”, которую можно перевести как “мамаша, с которой бы я переспал”, и которая обозначает сексуально привлекательную зрелую женщину. Термин обрел популярность после выхода фильма “Американский пирог”. Также существует одноименный жанр фильмов для взрослых.

Премьера фильма состоялась во Франции 2 мая 2018 года. В первые выходные он заработал 417 тысяч долларов в 249 кинотеатрах, заняв 10-е место по сборам. Всего фильм собрал 961 тысяч долларов во Франции и 175 тысяч долларов в Украине и России, а мировые сборы составили 1,1 миллиона долларов.

В США фильм был выпущен на “Netflix” в июле 2020 года в разделе “Оригинальный контент”. Он занял пятое место в десятке самых просматриваемых фильмов платформы.

Аксель Лафон рассказала журналистам, что ей давно хотелось вывести слово “милфа” из табуированной зоны и “получать от него удовольствие на полную катушку”. По ее словам, у нее был отличный опыт длительных отношений с мужчиной, который был на 16 лет младше ее и ей было что рассказать.

Актриса Виржини Ледуайен больше десяти лет не снималась в комедийных фильмах.

Идея фильма родилась в 2012 году, когда сценарист Жером Л’Отски спросил мнение Аксель Лафон о написанном им сценарии, в котором главными героями были мужчины. Лафон предложила изменить его, сделав главными героинями женщин.

По первоначальной задумке, подруги должны были отправиться в дождливую Нормандию, но затем Аксель Лафон решила перенести место действия на южный пляж недалеко от Марселя.

Фильм снимался в Сен-Сир-ле-Лек, небольшом морском курорте в 10 км от города Ла-Сьота.

Три подруги едут развеяться на солнечный Лазурный берег. Отдых становится жарким, когда они встречают трех молодых парней.

4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 января 2020
Премьера онлайн 16 июля 2020
Премьера в мире 2 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Аксель Лафон
Аксель Лафон
В ролях
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Аксель Лафон
Аксель Лафон
Реми Педевилья
Реми Педевилья
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Горячие мамочки
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Лазурный Берег - мечта для любого туриста. Здесь снимали свои фильмы - хорошие и не очень - Хичкок и Годар, Бардо и Делон, Вуди Аллен и Луи де Фюнес. Название каждого города буквально вертится на языке: Монако, Ницца, Сен-Тропе, Канны. Три француженки «за сорок» отправляются в этот бесконечный курортный рай с прозаической целью - подготовить летний дом своей подруги к продаже. Причина для продажи самая печальная, но поездка должна всё решить и исправить, ведь одна из подруг -…
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