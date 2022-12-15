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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Испания Драма

Рейтинг испанских фильмов в жанре драма

Три метра над уровнем неба
1 Три метра над уровнем неба
драма 2010, Испания
8.2
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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
2 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
8.0
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Царство небесное
3 Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
8.0
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Парфюмер: история одного убийцы
4 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Океаны
5 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Другие
6 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Бьютифул
7 Бьютифул
драма 2010, Испания / Мексика
7.7
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Кожа, в которой я живу
8 Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.5
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Лабиринт Фавна
9 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Гнездо жаворонка
10 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Дневники нимфоманки
11 Дневники нимфоманки
драма 2008, Испания
7.4
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Приют
12 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Разомкнутые объятия
13 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Дикие истории
14 Дикие истории
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
7.4
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Вики Кристина Барселона
15 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Эскобар
16 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Параллельные матери
17 Параллельные матери
драма 2021, Испания
6.7
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Беспокойная Анна
18 Беспокойная Анна
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
6.5
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11 11 11
19 11 11 11
триллер, ужасы, драма 2011, США / Испания
6.4
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Орбита 9
20 Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама 2016, Испания
6.0
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Главная роль
21 Главная роль
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
5.6
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