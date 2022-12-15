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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2015

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2015 года

Марсианин
1 Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.9
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Дом
2 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Мстители: Эра Альтрона
3 Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Вне/себя
4 Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.6
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Земля будущего
5 Земля будущего
фантастика 2015, США
7.4
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Хардкор
6 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Мир Юрского периода
7 Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
7.4
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Терминатор: Генезис
8 Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика 2015, США
7.3
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Дивергент, глава 2: Инсургент
9 Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.1
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Человек-муравей
10 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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Звездные войны: Пробуждение силы
11 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
12 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Фантастическая четверка
13 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
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Мафия: Игра на выживание
14 Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.9
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