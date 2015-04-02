Меню
Мстители: Эра Альтрона - дублированный расширенный трейлер
Мстители: Эра Альтрона. Дублированный расширенный трейлер

Мстители: Эра Альтрона. Дублированный расширенный трейлер

Дата публикации: 31 октября 2014
Мстители: Эра Альтрона – После распада организации Щ.И.Т. Тони Старк решает создать искусственный интеллект для поддержания порядка в мире, но, когда его изобретение дает сбой, человечество оказывается перед лицом страшной угрозы. Железному Человеку, Капитану Америка, Тору, Халку, Чёрной Вдове и Соколиному глазу вновь предстоит объединиться в команду Мстителей, чтобы противостоять новому могущественному врагу - Альтрону, одержимому желанием уничтожить людей, которых он считает ошибкой природы. Величайших героев Земли ждут нелегкие испытания, объединение с новыми союзниками, Алой Ведьмой и Ртутью, и невиданные по масштабам сражения.
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Первая часть была супер!✊ надеюсь серию не загубят, надеюсь режиссер останется прежним и мы будем снова в восторге✊ . Вообще я за то чтобы они не торопились... ведь я знаю что необходимо много времени, чтобы подготовить и заложить так сказать прочный фундамент в других фильмах с нашими супер героями, чтобы сложилась полная и цельная картинка, прежде чем они смогут собрать всех вместе для работы в Мстителях 2✊ так что ждемс✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Да... Хотелось бы верить, что не загубят!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
ИИ, посчитавший людей угрозой? Серьёзно? Неужели смогут-таки сделать фильм ещё тупее первой части? Вкладывать деньги в реализацию настолько заезженного сюжета - это смело. Хотя что это я, даже пересними они Терминатора с актёрским составом Мстителей - всё равно миллиард кассовых сборов обеспечен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 00:13
ничего не понятно. кто, куда, зачем и почему. и еще, этот зеленый халк мог бы сам все разрулить! он же вообще не уязвим по ходу. короче, спецэффекты 10/10, сюжет 1/10.
15 октября 2015, 00:13 Ответить
5780 15 октября 2015, 00:13
Я ожидал увидеть нечто грандиозное, но сериал про мстителей(точнее та часть, где они воевали с ультором) оказался лучше фильма.



P.S. сериал называется "Мстители могучие герои земли".
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Роман 15 октября 2015, 00:18
У вас ошибка в описание к кинофильму, фильм идет не 2 часа 40 минут, а 2 часа и 12 минут
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Ольга 15 октября 2015, 00:18
блин. это же не урок русского языка✊
15 октября 2015, 00:18 Ответить
екатерина 15 октября 2015, 00:18
Ни о чем фильм. Просто нет сюжета. Диалоги несвязные. Кто куда пошел, зачем пришел, просто тупо какие-то действия, не направленные ни на что. В первой части они все люди, есть чувства, мотивы поступков, надежда на развитие. Во второй части надежды нет. Умерла, блин.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Axel 15 октября 2015, 00:21
Да-а-а. Предыдущее сообщение просто блещет разумом. Уважаемый, научитесь писать на русском языке и расставлять знаки препинания. Если Вы позиционируете фильм для возраста 12-15 лет, то хотя бы пишите грамотнее!!!
15 октября 2015, 00:21 Ответить
MrRegan 15 октября 2015, 00:21
Я завтра иду сюда в кино на мстители и интересно нормально сняли
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Эра 15 октября 2015, 00:21
идём в воскресенье на IMAX 3D, такое зрелище надо смотреть в высоком качестве..
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Кирилл 15 октября 2015, 00:21
Фильм, конечно крут, но это мне кажется уже больше для детей 12-15 лет! Для взрослых больше спец эффекты пойдут! Очень много мельчишения при экшине. Не понятно иногда было что происходит на экране! Юмора много и он всегда в тему! Ставлю 5/10. Хотелось чего-то более....

А вообще рекомендую к просмотру! За спецэффекты 10/10 юмор 10/10.✊
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Tatvas 11 февраля 2016, 21:29
Жду с нетерпением, недавно пересмотрела все, людей икс, железного человека и мстителей, надеюсь - вторая сать станет только лучше :-)
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
Шверценберг 15 февраля 2016, 11:36
Скайнет опять разбушевался !!
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
7.8 Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика, 2015, США
