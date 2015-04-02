Мстители: Эра Альтрона
– После распада организации Щ.И.Т. Тони Старк решает создать искусственный интеллект для поддержания порядка в мире, но, когда его изобретение дает сбой, человечество оказывается перед лицом страшной угрозы.
Железному Человеку, Капитану Америка, Тору, Халку, Чёрной Вдове и Соколиному глазу вновь предстоит объединиться в команду Мстителей, чтобы противостоять новому могущественному врагу - Альтрону, одержимому желанием уничтожить людей, которых он считает ошибкой природы. Величайших героев Земли ждут нелегкие испытания, объединение с новыми союзниками, Алой Ведьмой и Ртутью, и невиданные по масштабам сражения.
P.S. сериал называется "Мстители могучие герои земли".
А вообще рекомендую к просмотру! За спецэффекты 10/10 юмор 10/10.✊
