Фильмы
1743 вопроса
30 сентября 2025
Режиссеры
21 вопрос
15 сентября 2025
Мультфильмы
253 вопроса
16 сентября 2025
Сериалы
3014 вопросов
2 октября 2025
Кинопремии и награды
47 вопросов
3 марта 2025
Аниме
169 вопросов
2 октября 2025
Актеры и актрисы
253 вопроса
2 октября 2025
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Обсуждаемые вопросы
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?
1
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31
Где снимали сериал "Виноделы"?
1
Вопросы пользователей
Чем закончится сериал "Жизнь сначала"?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Жизнь сначала» — мелодраматический сериал 2025 года, выпущенный российским телеканалом «Домашний». Синопсис гласит: Отчаявшись спасти больную мать и свои…
Чем закончилось сериал "Марвел Зомби"?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Марвел Зомби» — новый популярный сериал студии Marvel, в котором любимые персонажи предстают в нетипичном для кинокомикса хоррор-сеттинге. Чем закончилось сериал «Марвел…
Где снимали сериал "Сады слез"?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Сады слез» — российский мелодраматический сериал, выпущенный телеканалом «Домашний» в 2025 году и полюбившийся целевой аудитории. Синопсис гласит: В больницу к…
Чем закончится сериал «Счет за нелюбовь»?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Счет за нелюбовь» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году. О чем сериал В центре сюжета — домохозяйка…
Чем закончится сериал «Скажи что-нибудь хорошее»?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Скажи что-нибудь хорошее» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2019 году. Ныне шоу доступно в онлайн-кинотеатре viju. О чем сериал Главным героем выступает…
Когда выйдет 3 сезон аниме «Кайдзю № 8»?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«Кайдзю № 8» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2024 году. Сериал основан на одноименной манге, автором которой является Наоя Мацумото. Когда ждать третий…
Кто покинул шоу «ВИА Суперстар!» в 2025 году?
Ответить
Олег Скрынько
2 октября 2025
Наш ответ:
«ВИА Суперстар!» — российское музыкальное телешоу, представляющее собой спин-офф музыкального проекта «Суперстар! Возвращение». В проекте участвуют музыкальные…
Когда выйдет 9 сезон сериала "911: служба спасения"?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«911: служба спасения» — один из самых популярных американских сериалов последних десяти лет, продолжающий выходить в эфир. Синопсис гласит: Сериал погружает в суровую…
Где снимали сериал "Здесь все свои"?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Здесь все свои» — новый российский мелодраматический сериал, который вышел на экраны 18 сентября 2025 года и сразу же полюбился публике. Синопсис гласит: В глухом…
Когда выйдут новые серии сериала "Олдскул"?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Олдскул» — одна из главных отечественных новинок на стримингах в 2025 году. Синопсис гласит: Мария Трифонова — «олдскульный» учитель от бога, чьи уроки…
Кто озвучивал персонажей сериала "Дикая Роза"?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Дикая Роза» — культовая латиноамериканская «мыльная опера», которая пользовалась в России колоссальной популярностью. Синопсис гласит: Чтобы позлить своих…
Чем закончится сериал «Счастье по ошибке»?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Счастье по ошибке» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия». О чем сериал Будучи воспитанницей детдома, Катя получает…
Где снимали сериал «Счастье по ошибке»?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Счастье по ошибке» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия». Где проходили съемки? Сериал снимался в городе Туапсе, а также в его…
Где снимали сериал «Первокурсницы»?
Ответить
Олег Скрынько
1 октября 2025
Наш ответ:
«Первокурсницы» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Где проходили съемки? Съемки велись в Москве и Сочи. В столице локациями стали Воробьевы горы,…
Когда выйдет фильм "Клуб убийств по четвергам"?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Клуб убийств по четвергам» — детективный художественный фильм, выпущенный стриминговой платформой Netflix. Это экранизация популярного одноименного романа британского писателя…
В чем смысл фильма "Кин дза дза"?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Кин-дза-дза!» — золотая классика советского кинематографа, разошедшаяся на цитаты и ставшая неотъемлемой частью русской культуры. В чем смысл фильма…
Кто победил в "Битве шефов"?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Битва шефов» — популярное отечественное шоу на тему кулинарии, которое выходит в эфир телеканала «Пятница». Кто победил в «Битве шефов» 29…
Чем закончился 5 сезон сериала «Спасская»?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Спасская» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. О чем сериал Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного…
Чем закончился сериал «Сады слез»?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Сады слез» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году. О чем сериал По сюжету в больницу, где…
Сколько серий в аниме «Моя геройская академия»?
Ответить
Олег Скрынько
30 сентября 2025
Наш ответ:
«Моя геройская академия» — аниме-сериал, стартовавший в 2016 году. 4 октября 2025 года начнет выходить восьмой сезон, который станет заключительным. Сколько серий включает…
