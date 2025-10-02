Меню
Будет ли 2 сезон герой старшей школы?
Нет ответов
Ответить
山田 裕貴
2 октября 2025
Кто снимается в сериале «Первокурсницы»?
Ответить
Олег Скрынько
25 сентября 2025
Наш ответ:
«Первокурсницы» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Кто сыграл в сериале? Анна Уколова (Настя Кулагина, в юности Старцева) Екатерина Стулова…
Почему заменили Абдулу в сериале «Клюквенный щербет»?
Ответить
Олег Скрынько
5 сентября 2025
Наш ответ:
«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2022 году. 12 сентября 2025 года начнет выходить четвертый сезон. Почему Абдулу играет другой…
Почему Алексей Юрченко ушел из сериала «Родители»?
Ответить
Олег Скрынько
14 августа 2025
Наш ответ:
«Родители» — популярный российский комедийный сериал о семейной жизни, стартовавший в 2015 году и в дальнейшем превратившийся в телефраншизу. Одним из ключевых персонажей этой…
Кто снимался в фильме «СуперМакГрубер»?
Ответить
Олег Скрынько
14 августа 2025
Наш ответ:
«СуперМакГрубер» - американская комедия 2010 года выпуска, основанная на скетчах популярного шоу «Saturday Night Live» Синопсис гласит: Вашингтон в опасности: безумный…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Теги
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667