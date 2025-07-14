Меню
Кто есть кто в сериале "Этерна"?
Кто есть кто в сериале "Этерна"?
Олег Скрынько
14 июля 2025
Дата обновления: 15 июля 2025
Наш ответ:
Этерны
»:
Альдо Ракан — потомок свергнутой династии, мечтающий вернуть трон. Обаятельный, гордый, но пока без армии и союзников.
Робер Эпинэ — верный друг Альдо, благородный аристократ и «Повелитель Молний». Прячется после мятежа, где погибла его семья.
Мэллит — добрая, но решительная девушка из гонимого рода гоганов. Готова на всё ради любви, даже сбежать из дома.
Ричард Окделл — юный герцог, сын мятежника. В школе его ненавидят, но он хочет доказать свою честь.
Рокэ Алва — легендарный маршал, гениальный воин и интриган. Его боятся, но он верен королю.
Эстебан Колиньяр — заносчивый лучший ученик школы Лаик, главный враг Ричарда.
Отец Герман — наставник в Лаик, священник, ищущий древние тайны.
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Этерна
фэнтези, приключения
2025, Россия
0.0
