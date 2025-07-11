Меню
Чем закончился сериал «По следу зверя»?

Олег Скрынько 11 июля 2025 Дата обновления: 11 июля 2025
Наш ответ:

«По следу зверя» — российский военный детективы, вышедший в онлайн-кинотеатре Wink в 2025 году. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По сюжету советские разведчики Сергей Скорин и Андрей Лосев берутся разоблачить диверсионную группу в тылу Красной армии незадолго до Курской битвы. Главные герои — братья, но они не ладят друг с другом. К тому же, Лосев допускает, что Скорин стал предателем.

В концовке выясняется, что руководителем диверсантов является Знаменский, а задача его группы состоит в ликвидации генерала Рокоссовского. Получив эти новости от Чергорана, Жуков меняет место встречи советского офицерского состава, благодаря чему Скорин задерживает Знаменского и вынуждает его ввести в заблуждение нацистов. Немцы получают ложную информацию об успехе операции «Атлантида» и начинают наступление под Курском, где их встречает готовая к контратаке Красная армия. Скорин и Лосев мирятся. Они получают новую миссию.

