Режиссеры
Кто режиссер фильма «Джентльмены»?
Ответить
Олег Скрынько
15 сентября 2025
Наш ответ:
«Джентльмены» — британский гангстерский боевик с элементами комедии, вышедший в 2019 году. Ныне в России фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и…
Кто режиссер фильма «Ширли-мырли»?
Ответить
Олег Скрынько
29 августа 2025
Наш ответ:
«Ширли-мырли» — фарсовая комедия, вышедшая в 1995 году. Ныне эта картина считается отражением российских реалий 1990-х годов. Кто снял картину? Поставил фильм выдающийся…
Кто режиссер фильма «Сумасшедшие герои»?
Ответить
Олег Скрынько
29 августа 2025
Наш ответ:
«Сумасшедшие герои» — американская комедийная мелодрама, вышедшая в 1995 году. Фильм основан на произведении писателя Франца Лидза. Кто снял картину? Режиссером фильма…
Кто режиссер фильма «Сельма»?
Ответить
Олег Скрынько
29 августа 2025
Наш ответ:
«Сельма» — биографическая драма совместного производства США, Великобритании и Франции. Премьера состоялась в ноябре 2014 года. Впоследствии фильм был отмечен премией…
Кто режиссер фильма «Плохие парни 3»?
Ответить
Олег Скрынько
29 августа 2025
Наш ответ:
«Плохие парни навсегда» — третья часть американской экшен-франшизы во главе с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Триквел вышел в 2020 году. Кто снял картину? Режиссерами…
