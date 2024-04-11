Когда выйдет второй сезон аниме «Неразумный ангел в танце с демоном»?

Аниме-сериал «Неразумный ангел в танце с демоном» на данный момент состоит из одного сезона. Официальной информации о продолжении на данный момент нет, так что пока нельзя сказать, что второй сезон состоится.
Первый сезон насчитывает 12 серий, которые выходили с 9 января по 26 марта. Действие разворачивается на Земле в преддверии решающей битвы между небесами и преисподней. По сюжету демон Акацу Масатору в облике школьника прибывает в мир людей с целью отыскать сильную личность, которая бы помогла ему и его друзьям защитить мир демонов от атаки ангелов. Выбор Акацу падает на девочку Лили Аманэ, однако он с удивлением обнаруживает, что на самом деле она является могущественным ангелом с непростым характером. Более того, Лили тоже ищет людей, которые могли бы ей помочь, войдя в состав армии света. В сериале мистика и комедия сочетаются с изображением жизни школьников.
Почему 2сезон будет :
1.Незаконченна любовея линия
2.Сестра лили не побеждена
3.Не наведëн порядок между ангелами и демонами
4.Акацу не нашëл человека который поддержит демонов
Почему 2 сезона не будет:
Я и сам до конца не знаю, но думаю что на этом всë закончится. Потому что у них пришло умиротворение и всë хорошо кончилось примерно так как было в анимке Мой братик теперь не братик. Всë хорошо обернулось и все счастливы.
Ждëм 2-ой сезон с нетерпением
Авторизация по e-mail