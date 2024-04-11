Когда выйдет второй сезон аниме «Неразумный ангел в танце с демоном»?

Наш ответ:

Аниме-сериал «Неразумный ангел в танце с демоном» на данный момент состоит из одного сезона. Официальной информации о продолжении на данный момент нет, так что пока нельзя сказать, что второй сезон состоится.



Первый сезон насчитывает 12 серий, которые выходили с 9 января по 26 марта. Действие разворачивается на Земле в преддверии решающей битвы между небесами и преисподней. По сюжету демон Акацу Масатору в облике школьника прибывает в мир людей с целью отыскать сильную личность, которая бы помогла ему и его друзьям защитить мир демонов от атаки ангелов. Выбор Акацу падает на девочку Лили Аманэ, однако он с удивлением обнаруживает, что на самом деле она является могущественным ангелом с непростым характером. Более того, Лили тоже ищет людей, которые могли бы ей помочь, войдя в состав армии света. В сериале мистика и комедия сочетаются с изображением жизни школьников.