Чем закончится сериал "23 августа"?

Олег Скрынько 10 июля 2025 Дата обновления: 10 июля 2025
Наш ответ:

«23 августа» - мелодрама телеканала Домашний, увидевшая свет в 2023 году. Финал у сериала был следующим:

Полковник Василий мирится с сыном Петром, но вскоре умирает. После его смерти между Евгенией и Петром возникает симпатия. Женя узнает, что Василий завещал ей дом, что отталкивает Петра – он уезжает за границу. Отказавшись от наследства, Женя находит биологическую мать Зинаиду, которая объясняет, что не бросала дочь – та исчезла, когда она лежала в больнице. Теперь у Зинаиды проблемы с опекой над сыном Сергеем. Когда мать попадает в больницу, Женя остается с мальчиком. Вернувшийся Петр помогает найти сбежавшего Сергея. ДНК подтверждает родство Жени с Зинаидой. Узнав о беременности, Евгения принимает предложение Петра. В финале они вместе с ребенком встречают бывшего парня Жени, демонстрируя свое счастье.

23 августа
23 августа мелодрама
2023, Россия
