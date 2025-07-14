Где снимали "Дылды"?

Наш ответ:

Съёмки российского сериала "Дылды" проходили в разных городах и странах. Первый сезон снимали на территории Тимирязевской академии в Москве. Для второго сезона съёмочная группа переехала в Анапу. Также известно, что отдельные сцены снимались в Кирово-Чепецке и даже на Кипре, что добавило проекту географического разнообразия.



Бывший тренер Михаил Ковалёв оказывается без работы из-за своего скверного характера и хамского поведения с женщинами. Единственный шанс реабилитироваться — привести никому не известную женскую студенческую команду из провинции к победе в чемпионате. Но на его пути встают две женщины: принципиальный проректор Ирина и его бывшая возлюбленная Наталья, которая не забыла старых обид.