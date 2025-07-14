Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Дылды"?

Где снимали "Дылды"?

Олег Скрынько 14 июля 2025 Дата обновления: 14 июля 2025
Наш ответ:

Съёмки российского сериала "Дылды" проходили в разных городах и странах. Первый сезон снимали на территории Тимирязевской академии в Москве. Для второго сезона съёмочная группа переехала в Анапу. Также известно, что отдельные сцены снимались в Кирово-Чепецке и даже на Кипре, что добавило проекту географического разнообразия.

Бывший тренер Михаил Ковалёв оказывается без работы из-за своего скверного характера и хамского поведения с женщинами. Единственный шанс реабилитироваться — привести никому не известную женскую студенческую команду из провинции к победе в чемпионате. Но на его пути встают две женщины: принципиальный проректор Ирина и его бывшая возлюбленная Наталья, которая не забыла старых обид.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дылды
Дылды комедия, спорт
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше