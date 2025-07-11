Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Этим летом я стала красивой"?

Чем закончится сериал "Этим летом я стала красивой"?

Олег Скрынько 11 июля 2025 Дата обновления: 11 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Этим летом я стала красивой» — это трогательная история взросления, первая любовь и непростой выбор. Главная героиня, Белли, с детства влюблена в Конрада, но он воспринимает её лишь как младшую подругу. Однако этим летом всё меняется: Белли расцветает, начинает осознавать свою привлекательность и замечает, что Конрад, кажется, тоже видит её по-новому.

Но её ждёт испытание — ещё один брат, Джеремайя, тоже проявляет к ней интерес. Теперь Белли предстоит разобраться в своих чувствах, пережить романтические моменты, разочарования и, возможно, сделать непростой выбор между двумя парнями. В финале, скорее всего, она не только определится с любовью, но и обретёт уверенность в себе, научится ценить свою красоту и внутреннюю силу.

Точную концовку зрители смогут узнать 17 сентября 2025 года, когда завершится выход третьего сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

То лето, когда я похорошела
То лето, когда я похорошела драма, мелодрама
2022, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше