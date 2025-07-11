Чем закончится сериал "Этим летом я стала красивой"?

Наш ответ:

Сериал «Этим летом я стала красивой» — это трогательная история взросления, первая любовь и непростой выбор. Главная героиня, Белли, с детства влюблена в Конрада, но он воспринимает её лишь как младшую подругу. Однако этим летом всё меняется: Белли расцветает, начинает осознавать свою привлекательность и замечает, что Конрад, кажется, тоже видит её по-новому.



Но её ждёт испытание — ещё один брат, Джеремайя, тоже проявляет к ней интерес. Теперь Белли предстоит разобраться в своих чувствах, пережить романтические моменты, разочарования и, возможно, сделать непростой выбор между двумя парнями. В финале, скорее всего, она не только определится с любовью, но и обретёт уверенность в себе, научится ценить свою красоту и внутреннюю силу.



Точную концовку зрители смогут узнать 17 сентября 2025 года, когда завершится выход третьего сезона.