Кому посвящен фильм "Верни её из мёртвых"?

Наш ответ:

Фильм "Верни её из мёртвых" родился из личной боли режиссёра Дэнни Филиппу. Толчком к созданию картины стала трагедия в его семье - смерть двухлетнего племянника, которую он переживал вместе с двоюродной сестрой. Хотя сюжет не основан на реальных событиях, личное горе помогло Филиппу достоверно передать на экране всю глубину человеческого страдания и отчаяния.



После потери матери двое детей оказываются на попечении молчаливой и скрытной женщины, живущей в глухом доме. Там они встречают странного приёмного мальчика, скрывающего пугающую правду. Вскоре дети сталкиваются с необъяснимыми явлениями и осознают, что их появление в этом доме не случайно - приёмная мать проводит древний кровавый ритуал. Когда обряд приближается к завершению, перед детьми встаёт страшный выбор: сражаться за жизнь или покориться надвигающейся тьме.