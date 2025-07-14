Меню
Кому посвящен фильм "Верни её из мёртвых"?

Олег Скрынько 14 июля 2025 Дата обновления: 14 июля 2025
Наш ответ:

Фильм "Верни её из мёртвых" родился из личной боли режиссёра Дэнни Филиппу. Толчком к созданию картины стала трагедия в его семье - смерть двухлетнего племянника, которую он переживал вместе с двоюродной сестрой. Хотя сюжет не основан на реальных событиях, личное горе помогло Филиппу достоверно передать на экране всю глубину человеческого страдания и отчаяния.

После потери матери двое детей оказываются на попечении молчаливой и скрытной женщины, живущей в глухом доме. Там они встречают странного приёмного мальчика, скрывающего пугающую правду. Вскоре дети сталкиваются с необъяснимыми явлениями и осознают, что их появление в этом доме не случайно - приёмная мать проводит древний кровавый ритуал. Когда обряд приближается к завершению, перед детьми встаёт страшный выбор: сражаться за жизнь или покориться надвигающейся тьме.

Верни её из мертвых
Верни её из мертвых ужасы
2025, Австралия / США
7.0
