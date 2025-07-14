Меню
Виды драконов из "Как приручить дракона"?

14 июля 2025
Наш ответ:

Список драконов из вселенной «Как приручить дракона»:

  • Беззубик – легендарная Ночная фурия, друг Иккинга. Умный, быстрый, стреляет плазмой. Стал символом мира между людьми и драконами.
  •  
  • Громгильда – дракон Астрид, Смертоносный Ужас. Ловкая, с шипами на хвосте. Предана хозяйке, участвует в битвах.
  •  
  • Кривоклык – огненный Ужасный Чудовище Сморка. Может воспламеняться. Взрывной, но преданный.
  •  
  • Грозокрыл – мудрый Шторморез Валки. Гигант с броней. Символизирует силу и мир среди драконов.
  •  
  • Красная Смерть – главный антагонист 1-й части. Огромный дракон, управляющий другими через страх.
  •  
  • Ворчун – массивный Громелом Плеваки. Медлительный, но надежный. Любит покой, как его хозяин.
  •  
  • Сарделька – забавный дракон Рыбьенога. Неуклюжая, но милая.
  •  
  • Барс и Вепрь – двуглавый Кошмарный Пристеголов близнецов. Ссорятся, но вместе создают мощные взрывы.
  •  
  • Дневная Фурия – белая дракониха из 3-й части. Умеет маскироваться и телепортироваться. Возлюбленная Беззубика.
     

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
