дата выхода

В каком году вышел первый фильм «Звездные войны»?
Ответить
Почемучка
14 июля 2017
Наш ответ:
Сегодня франшиза «Звездные войны» насчитывает свыше десятка фильмов, а самый первый фильм «Звездные войны» - 4 эпизод, «Новая надежда» - вышел в далеком 1977 году…
В каком году был снят самый первый фильм?
Ответить
Почемучка
13 июля 2017
Наш ответ:
Самый первый фильм, который получил широкое распространение, был снят в 1895 году - «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты» («L'Arrivée d'un train en gare de la…
Когда снят первый фильм «Пираты Карибского моря»?
Ответить
Олег Скрынько
13 июля 2017
Наш ответ:
Первый фильм из серии «Пираты Карибского моря» носит название «Проклятие Чёрной жемчужины» и был выпущен на экраны в 2003 году. В 2024 году эта культовая картина отпраздновала…
