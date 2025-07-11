Меню
Чем закончится сериал «Расскажи мне, как любить»?

Олег Скрынько 11 июля 2025 Дата обновления: 11 июля 2025
Наш ответ:

«Расскажи мне, как любить» — турецкий мелодраматический сериал, вышедший в 2016 году. В центре сюжета — девушка Лейла, которая вынуждена выйти замуж за жесткого бизнесмена Хашмета. Осознав, что это губительный путь, Лейла в день свадьбы сбегает с маленьким ребенком в дом родителей. В дальнейшем Лейла знакомится с парнем Альпером, который в прошлом тоже пережил тяжелые события в личной жизни.

В концовке сериала после многочисленных перипетий Альпер при помощи Энгина инсценирует свою смерть. О подлоге узнает его сестра и Джанан, мать Лейлы. Альпер и Джанан задумывают отравить Хашмета, и у них это получается. После смерти Хашмета Альпер и Лейла наконец могут быть вместе. Лейла и Джанан преодолевают антипатию и примиряются. Лейла приглашает Джанан на день рождения Рюзгара. Чичек остается жить с Лейлой и Альпером.

