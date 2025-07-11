Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком году вышел первый фильм «Гарри Поттер»?

Олег Скрынько 11 июля 2025 Дата обновления: 11 июля 2025
Наш ответ:

«Гарри Поттер» — серия книг английской писательницы Джоан Роулинг, превратившаяся в медиафраншизу мирового масштаба. Роулинг выпустила семь романов о приключениях юного волшебника, по которым были сняты восемь полнометражных картин. Первая из них, основанная на томе «Гарри Поттер и философский камень», вышла в 2001 году. При бюджете в размере $125 млн проект собрал в мировом прокате свыше $1 млрд. Ныне этот фильм, как и последующие части, имеет статус классики семейного кино. Напомним, что сейчас кинокомпания Warner Bros. и канал HBO готовят новую экранизацию цикла о Гарри Поттере, но на этот раз в формате сериала, который позволит более подробно перенести литературный первоисточник на экран. Актерский состав уже утвержден. Премьера первого сезона намечена на 2026 год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
