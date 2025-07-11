Чем закончится сериал «Энн»?

Наш ответ:

«Энн» (2017–2019) — канадский сериал для всей семьи, вышедший на стрим-сервисе Netflix. Шоу основано на романе Люси Мод Монтгомери «Энн из Зеленых Крыш». Главная героиня — 13-летняя сирота Энн Ширли. Потеряв родителей, она оказалась в детском доме. Ее жизнь радикально меняется, когда вследствие ошибки она становится приемной дочерью старой девы Мариллы и ее младшего брата Мэттью.



Марилла и Мэттью полюбили Энн как родную дочь. В финале повзрослевшая Энн переезжает в Шарлоттсвиль и поступает в местный колледж. Марилла и Мэттью проведывают Энн там и показывают ей письмо из Шотландии. В письме сообщается, что родителей Энн нет в живых. В то же время Энн и Гилберт наконец открываются друг другу. Гилберт бросил Уинифред, поскольку любит Энн. Гилберт написал Энн письмо, но она его разорвала, не прочитав. Затем девушка собирает письмо обратно, но путает кусочки бумаги, так что исходное послание искажается. Ясность наступает, когда Уинифред рассказывает Энн, что Гилберт ее любит. Гилберт тоже понимает, что случилось недопонимание. В итоге Энн и Гилберт целуются. Однако им придется на время разлучиться, поскольку им предстоит учиться в разных колледжах. Марилла и Мэттью находят книгу, которая принадлежала матери Энн, и дарят ее девушке. В книге Энн видит нарисованный от руки портрет матери — они очень похожи.